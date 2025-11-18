محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در اولین سفر خود به ایالات متحده از زمان قتل جمال خاشقجی، روزنامهنگار منتقد سعودی در سال ۲۰۱۸، با استقبال رئیسجمهوری آمریکا وارد کاخ سفید شد.
دونالد ترامپ روز سهشنبه ۲۷ آبان در کنار مقامات ارشد آمریکایی و سعودی، همزمان با پرواز جتهای جنگنده بر فراز واشینگتن، در بدو ورود شاهزاده بن سلمان، از او استقبال کرد و سپس دو رهبر وارد کاخ سفید شدند.
رئیسجمهور آمریکا در کنار بن سلمان در کاخ سفید گفت: عربستان سعودی موافقت کرده است ۶۰۰ میلیارد دلار در ایالات متحده سرمایهگذاری کند و ولیعهد عربستان قول داده که این سرمایهگذاری را به یک تریلیون دلار افزایش دهد.
ترامپ با اشاره به ولیعهد عربستان گفت: «میخواهم از شما تشکر کنم زیرا شما موافقت کردهاید که ۶۰۰ میلیارد دلار در ایالات متحده سرمایهگذاری کنید و چون او دوست من است، ممکن است این مبلغ را به یک تریلیون دلار برساند، اما من باید روی او کار کنم».
محمد بن سلمان در پاسخ گفت که پادشاهی سعودی سرمایهگذاری در ایالات متحده را به یک تریلیون دلار افزایش خواهد داد.
رئیسجمهوری آمریکا در بخش دیگری از اظهاراتش بار دیگر به بمباران تأسیسات هستهای ایران توسط ایالات متحده در اول تیرماه امسال اشاره کرد، و در ادامه گفت که «ایرانیها به شدت خواهان توافق هستند. بدجوری هم توافق میخواهند».
آقای ترامپ با اشاره به تمایل خود برای دستیابی به توافق با ایران گفت: «خوب خواهد بود اگر توافقی حاصل شود».
ولیعهد عربستان سعودی هم گفت که کشورش تمام تلاش خود را برای توافق بین ایران و ایالات متحده انجام خواهد داد و «معتقدیم که دستیابی به یک توافق برای آیندهٔ ما هم خوب است».
ترامپ: ارتباطی با کسبوکار خانوادگیام ندارم
آقای ترامپ در ادامهٔ اظهاراتش گفت که هیچ ارتباطی با کسب و کار خانوادگیاش ندارد، زیرا سازمان ترامپ و یک توسعهدهنده سعودی به دنبال افتتاح جدیدترین هتل ترامپ در مالدیو هستند.
از رئیسجمهوری آمریکا در مورد تضاد منافع احتمالی برای تجارت سازمان ترامپ با عربستان سعودی در دوران ریاستجمهوریاش سوال شد.
ترامپ پاسخ داد: «من هیچ ارتباطی با کسب و کار خانوادگی ندارم. من آنجا را ترک کردهام و ۱۰۰ درصد انرژیام را صرف آن کردهام. کاری که خانوادهام انجام میدهند خوب است. آنها در همه جا تجارت میکنند».
او افزود: «آنها در واقع کار بسیار کمی با عربستان سعودی انجام دادهاند. مطمئنم که میتوانند کارهای زیادی انجام دهند و هر کاری که انجام دادهاند بسیار خوب بوده است».
فروش جنگندههای اف-۳۵ به عربستان سعودی
یک مقام کاخ سفید گفت: کریستیانو رونالدو، اسطورهٔ فوتبال پرتغال که در عربستان سعودی بازی میکند، نیز برای روز جشن در کاخ سفید حضور خواهد داشت.
ترامپ تقویت روابط با پادشاهی عربستان سعودی را در اولویت خود قرار داده است و روز دوشنبه گفت که جنگندههای رادارگریز اف-۳۵ مورد نظر را به عربستان سعودی خواهد فروخت و این کشور را «متحد بزرگ» ایالات متحده خواند.
این اقدام بهرغم نگرانیهای اسرائیل و هشدارهای مقامات آمریکایی مبنی بر احتمال سرقت دانش فنی این جنگندهها توسط چین صورت میگیرد.
یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه از مذاکرات گفتند که دو کشور قرار است در جریان این سفر توافقی را نیز در مورد چارچوب همکاری هستهای غیرنظامی امضا کنند.
این مقام آمریکایی افزود: انتظار میرود عربستان سعودی روز سهشنبه «سرمایهگذاری چند میلیارد دلاری» در زیرساختهای هوش مصنوعی ایالات متحده را اعلام کند.
در همین حال، ترامپ در حالی که بهدنبال یک توافق صلح گستردهتر در خاورمیانه پس از جنگ غزه است، شاهزاده محمد بن سلمان را برای عادیسازی روابط با اسرائیل تحت فشار قرار خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وارث تاجوتخت عربستان سعودی مشتاقانه منتظر شروعی تازه در اولین سفر خود به ایالات متحده از زمان قتل و مثله کردن جمال خاشقجی، ستوننویس روزنامهٔ واشینگتنپست، توسط مأموران سعودی است که خشم جهانی را برانگیخت.
این قتل همچنین روابط با واشینگتن را سرد کرد، زیرا اطلاعات ایالات متحده حاکی از آن بود که شاهزاده محمد عملیات داخل کنسولگری پادشاهی در استانبول را تأیید کرده است، ادعایی که مقامات سعودی آن را رد میکنند.
بن سلمان: قتل خاشقجی «اشتباهی بزرگ» بود
ولیعهد عربستان سعودی در پاسخ به پرسشی در مورد جمال خاشقجی، قتل او را «اشتباهی بزرگ» خواند.
بن سلمان گفت: «آن دردناک و یک اشتباه بزرگ بود و ما تمام تلاش خود را میکنیم که دیگر چنین اتفاقی نیفتد».
اما ترامپ، خاشقجی را فردی «بسیار جنجالی» توصیف کرد و افزود: «بسیاری از مردم از آن آقایی که شما دربارهاش صحبت میکنید خوششان نیامد، چه او را دوست داشته باشید چه نداشته باشید، اتفاقاتی افتاد، اما او (شاهزاده) چیزی در مورد آن نمیدانست».
همسر خاشقجی پیشتر به شبکهٔ تلویزیونی «سیانان» گفته بود که قتل شوهرش «زندگی او را نابود کرد» و امیدوار است واشینگتن این را به خاطر داشته باشد.
او گفت: «امیدوارم آنها علاوه بر هرگونه معامله و فروش سلاح، به ارزشهای آمریکایی حقوق بشر و (دموکراسی) نیز توجه کنند».
گزارشها حاکی است که ولعهد عربستان دستور کار خودش را دنبال خواهد کرد و پس از حملهٔ اسرائیل در ماه سپتامبر به قطر، بهدنبال تضمینهای امنیتی محکمتر از سوی آمریکا خواهد بود.
ریاض علاوه بر جنگندههای رادارگریز اف-۳۵، بهدنبال خرید سامانههای پیشرفتهٔ دفاع هوایی و موشکی است. کارشناسان میگویند که ریاض همچنین برای دسترسی به تراشههای پیشرفته مورد نیاز خود برای پیشبرد جاهطلبیهایش در زمینهٔ هوش مصنوعی، به شدت تلاش خواهد کرد.
قصد عربستان برای عادیسازی روابط با اسرائیل
بهرغم هدف ترامپ برای پیوستن ریاض به پیمانهای ابراهیم که او در دوره اول ریاستجمهوری خود آغاز کرد، بعید است عربستان سعودی در این مرحله با عادیسازی روابط با اسرائیل موافقت کند.
با این حال، محمد بن سلمان در کاخ سفید به خبرنگاران گفت عربستان سعودی قصد دارد بخشی از پیمانهایی باشد که روابط با اسرائیل را عادی میکند، اما میخواهد مطمئن شود که مسیری روشن برای راهحل دو کشوری ایجاد میکند.
او اظهار داشت که کشورش میخواهد روابط خود را با اسرائیل از طریق پیمان ابراهیم عادیسازی کند، اما ابتدا به «مسیری روشن» برای تشکیل کشور فلسطین نیاز دارد.
ولیعهد عربستان افزود: «ما روی این موضوع کار خواهیم کرد تا مطمئن شویم که میتوانیم در اسرع وقت شرایط مناسب را فراهم کنیم».