جمعه ۵ دی ۱۴۰۴

گفت‌وگو با فائزه هاشمی: «به سمت سقوط حکومت می‌رویم»

گفت‌وگو با فائزه هاشمی: «به سمت سقوط حکومت می‌رویم»
گفت‌وگو با فائزه هاشمی: «به سمت سقوط حکومت می‌رویم»

فائزه هاشمی، نماینده سابق مجلس و فعال سیاسی مقیم تهران در گفت‌وگو با رادیوفردا می‌گوید «به سمت سقوط حکومت می‌رویم.» این گفت‌وگو به بهانه اظهارات فائزه هاشمی دربارهٔ شرایط زندان اوین و تشبیه آن به «هتل» انجام شد. ادعایی که واکنش‌های تندی را در پی داشت. او در این گفت‌وگو با رد ادعای برخورداری از امتیاز ویژه در زندان اوین، از روایت شخصی خود دفاع کرد و گفت، منظورش تنها امکانات فیزیکی زندان اوین بوده و نه نفی فشار و شکنجه.

