دولت ایالات متحده در سند تازهٔ تعیین استراتژی امنیتی این کشور گفته که حکومت جمهوری اسلامی از زمان حملهٔ هفتم اکتبر گروه افراطی حماس به جنوب اسرائیل، «بهشدت تضعیف شده» و توان هستهایش را هم بهطرز چشمگیری از دست داده است.
دولت آمریکا روز پنجشنبه ۱۳ آذر سند جدید «استراتژی امنیت ملی ترامپ» را در ۳۳ صفحه منتشر کرد که دیدگاه و سیاست خارجی این دولت را روشنتر تشریح میکند.
هر رئیسجمهور آمریکا معمولاً در دورهٔ چهار ساله ریاستش یک بار چنین سندی را منتشر میکند و استراتژی خود را شرح میدهد.
در سند تازه اشاره شده که حکومت جمهوری اسلامی در اثر اقدامات دولت اسرائیل که در پی حملهٔ هفت اکتبر گروه افراطی حماس به خاک این کشور انجام شده، «بهشدت تضعیف شده» است.
حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته میشود.
در این سند همچنین آمده که برنامهٔ هستهای تهران بهدلیل حملهٔ آمریکا به سه تأسیسات هستهای در اصفهان و نطنز «بهشکل چشمگیری افت کرده» است.
جنگ ۱۲ روزهٔ اسرائیل که با حملهای غافلگیرانهٔ این کشور در ۲۳ خرداد امسال آغاز شد، منجر به کشته شدن صدها تن از نیروهای سپاه پاسداران و از جمله فرماندهان ارشد، ترور هدفمند حدود ۱۵ دانشمند هستهای و مرگ دهها غیرنظامی دیگر شد.
در میانهٔ این جنگ، ارتش آمریکا روز اول تیرماه به دستور دونالد ترامپ، رئیسجمهوری، سه تأسیسات هستهای نطنز، فردو و مرکز فرآوری اورانیوم اصفهان را بمباران کرد.
ترامپ بعد از این حمله گفت که این تأسیسات «کامل و مطلق» نابود شدهاند، و مقامهای ایران هم اذعان کردهاند که میزان خسارت به آنها بسیار بالا بوده است.
اما حملهٔ گروه حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تبعات غیرمستقیمی هم برای تهران داشت. از جمله حزبالله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی حمایت میشود در جنگ پارسال با اسرائیل متحمل ضربات سختی شد و شمار زیادی از اعضا، فرماندهان و در رأس آنها حسن نصرالله دبیرکل این گروه کشته شدند. بسیاری از زیرساختها و تجهیزات حزبالله نیز در این جنگ منهدم شد.
اما سند استراتژی امنیتی دولت ترامپ چرخشی است از تمرکز چندین سالهٔ دولت آمریکا بر چین و به طور کلی آسیا به سوی نیمکره غربی و آمریکای لاتین، و تأکید بر اهمیت کنترل مهاجرت به داخل آمریکا.
به نوشتهٔ وبسایت خبری «پولیتیکو»، دولت ترامپ در این سند با زبانی تند از چین حرف زده، اما مراقب بوده است که روابط دو کشور را ملتهب نکند. ترامپ وعده داده است که موازنه را در رابطهٔ اقتصادی چین و آمریکا «دوباره برقرار کند» و اولویت را بر عدالت بگذارد تا آمریکا بار دیگر «استقلال اقتصادیش را بازیابد».
در این سند تأکید شده است که «حضور نظامی جهانی ما [آمریکا] باید دوباره ارزیابی و تعیین شود و متوجه تهدیدهای اضطراری در نیمکره خود ما باشد، به دور از عرصههایی که اهمیت نسبی آنها برای امنیت ملی آمریکا در سالها یا دهههای اخیر کاهش یافته است».
این سند از «تسلط آمریکا بر آمریکای لاتین» سخن میگوید، منطقهای که در چند ماه گذشته بهشدت زیر ذرهبین دولت ترامپ قرار داشته است، از فشار بر رهبران چپگرای این منطقه چون نیکلاس مادورو در ونزوئلا تا تلاش برای به دست گرفتن منابع کلیدی چون کانال پاناما.
در تأیید این جهتگیری در دولت ترامپ، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در هفته جاری گفته بود اگر بتوان راهی پیدا کرد که «ثبات را به نیمکره برگرداند، اگر بتوان ونزوئلا را به کشوری تبدیل کرد که پایگاه نفوذ و اقدامات ایران علیه ایالات متحده نباشد، اگر بتوان ونزوئلایی داشت که در مواد مخدر قاچاق نکند و اعضای باندهای مواد مخدر را به کشور ما نفرستد، این فوقالعاده خواهد بود».
حضور نظامی ایالات متحده در دریای کارائیب و در نزدیکی ونزوئلا طی هفتههای اخیر، افزایش چشمگیری داشته و نیروهای آمریکایی با حملات متعدد به چندین قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر، دستکم ۸۰ تن را کشتهاند.