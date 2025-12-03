مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا میگوید ونزوئلا به «پایگاه» جمهوری اسلامی ایران و حتی گروه حزبالله لبنان تبدیل شده است.
آقای روبیو روز سهشنبه، ۱۱ آذر این اظهارات را در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز و دربارۀ ارتباط نزدیک جمهوری اسلامی با ونزوئلا مطرح کرد.
او از اینکه دربارۀ حضور ایران در ونزوئلا به «اندازۀ کافی» صحبت نمیشود، انتقاد کرد و افزود: «ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن، و حتی حزبالله در آمریکای جنوبی حضور دارند.»
وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که «یکی از مهمترین پایگاههای آنها، بهخصوص برای ایرانیها، ونزوئلا است.»
روبیو با اشاره به آنچه «خصومت» جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایالات متحده نامید، گفت: «جایی که آنها پرچم خود را در نیمکرۀ ما برافراشتهاند، خاک ونزوئلا است، با همکاری کامل و آشکار آن رژیم {حکومت ونزوئلا}.»
وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر بتوان راهی پیدا کرد که «ثبات را به نیمکره برگردانید، اگر بتوان ونزوئلا را به کشوری تبدیل کرد که پایگاه نفوذ و اقدامات ایران علیه ایالات متحده نباشد، اگر بتوان ونزوئلایی داشت که در مواد مخدر قاچاق نکند و اعضای باندهای مواد مخدر را به کشور ما نفرستد، این فوقالعاده خواهد بود.»
روابط ایران و ونزوئلا بر پایهٔ همسویی سیاسی در مخالفت با ایالات متحده، همکاریهای اقتصادی در حوزهٔ انرژی و نفت، مبادلات فناورانه و دفاعی، و توافقهای راهبردی بلندمدت استوار است که طی دو دههٔ گذشته با امضای اسناد همکاری و سفرهای متقابل مقامها، از جمله دیدار ابراهیم رئیسی رئیسجمهور پیشین ایران، و نیکلاس مادورو در تهران و کاراکاس، به سطحی نزدیک به ائتلاف راهبردی ضدتحریم و ضدآمریکایی رسیده است.
به تازگی و پس از افزایش فشار آمریکا به ونزوئلا، نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در نامههایی فوری به مسکو، پکن و تهران از آنها برای تقویت توان دفاعی و نظامی کشورش درخواست کمک کرده است.
موضوع این درخواست را پیشتر روزنامهٔ واشینگتنپست و شبکهٔ سیانان با استناد به اسناد دولت آمریکا گزارش داده بودند. براساس این گزارشها، خواستههای کاراکاس از متحدانش شامل رادارهای پدافندی، قطعات نظامی و ارتقای جنگندهها، پهپادهای برد بلند، اخلالگرهای جیپیاس و حتی احتمالاً موشک است.
با این حال در پی انتشار این گزارشها، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت ونزوئلا «به عنوان کشوری مستقل و با مردمی مصمم، بهخوبی از عهده دفاع از خود برمیآید.»
روبیو، حکومت مادورو را «منشأ بیثباتی در کل منطقه» معرفی کرده و باعث به گفتۀ او «سرازیرشدن بیش از ۸ میلیون ونزوئلایی به کشورهای همسایه و از جمله ایالات متحده شده است.»
طی هفتههای اخیر، حضور نظامی ایالات متحده در دریای کارائیب و در نزدیکی ونزوئلا افزایش چشمگیری داشته است و نیروهای آمریکایی با حملات متعدد به چندین قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر، دستکم ۷۵ تن را کشتهاند.
همزمان، دونالد ترامپ مجوز فعالیت جاسوسی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیآیاِی. در ونزوئلا را هم صادر کرده است؛ موضوعی که به گمانهزنیها درباره احتمال یک درگیری تمامعیار نظامی دامن زده است.