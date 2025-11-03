ترامپ: وقوع جنگ با ونزوئلا بعید است، اما روزهای مادورو به شمارش افتاده

دونالد ترامپ، همزمان با تأکید بر «به شماره افتادن» روزهای باقی‌مانده از حکومت نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا، احتمال آغاز یک جنگ «قریب‌الوقوع» با این کشور آمریکای جنوبی را بعید دانست.

رئیس جمهور ایالات متحده این موضوع را در گفت‌وگویی با شبکه خبری سی‌بی‌اس. که یکشنبه‌شب یازدهم آبان‌ماه پخش شد، عنوان کرد.

طی هفته‌های اخیر، حضور نظامی ایالات متحده در دریای کارائیب و در نزدیکی ونزوئلا افزایش چشمگیری داشته است و نیروهای آمریکایی با حملات متعدد به چندین قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر، دست‌کم ۶۵ تن را کشته‌اند.

همزمان، دونالد ترامپ مجوز فعالیت جاسوسی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سی‌آی‌اِی. در ونزوئلا را هم صادر کرده است؛ موضوعی که به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال یک درگیری تمام‌عیار نظامی دامن زده است.

با این وجود، رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه سی‌بی‌اس. درباره احتمال بروز جنگ بین دو کشور، گفت: «بعید است. فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفتد».

نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا که در ایالات متحده به دلیل اتهامات مرتبط با مواد مخدر تحت تعقیب است، واشینگتن را به «تلاش برای سرنگونی حکومت ونزوئلا» تحت پوشش مقابله با قاچاق مواد مخدر، و با هدف دستیابی به منابع نفت کشورش متهم می‌کند.

پیشتر روزنامهٔ واشینگتن‌پست و شبکهٔ سی‌ان‌ان با استناد به اسناد دولت آمریکا گزارش داده‌ بودند که رئیس‌جمهور ونزوئلا، در نامه‌هایی فوری به مسکو، پکن و تهران از آن‌ها برای تقویت توان دفاعی و نظامی کشورش درخواست کمک کرده است.

واشینگتن‌پست در گزارش خود که جمعه ۹ آبان‌ماه منتشر شد، می‌گوید در اسناد درزکردهٔ دولت آمریکا آمده که مادورو این کمک‌ها را برای مقابله با آنچه «تهاجم قریب‌الوقوع آمریکا» خوانده، ضروری دانسته است.

براساس این گزارش‌ها، خواسته‌های کاراکاس از متحدانش شامل رادارهای پدافندی، قطعات نظامی و ارتقای جنگنده‌ها، پهپادهای برد بلند، اخلالگرهای جی‌پی‌اس و حتی احتمالاً موشک است.

هنوز مشخص نیست روسیه، چین و ایران چه پاسخی به این درخواست‌های جداگانه داده‌اند.

روابط ایران و ونزوئلا بر پایهٔ هم‌سویی سیاسی در مخالفت با ایالات متحده، همکاری‌های اقتصادی در حوزهٔ انرژی و نفت، مبادلات فناورانه و دفاعی، و توافق‌های راهبردی بلندمدت استوار است که طی دو دههٔ گذشته با امضای اسناد همکاری و سفرهای متقابل مقام‌ها، از جمله دیدار ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور پیشین ایران، و نیکلاس مادورو در تهران و کاراکاس، به سطحی نزدیک به ائتلاف راهبردی ضدتحریم و ضدآمریکایی رسیده است.