دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، می‌گوید واشینگتن قصد ندارد در خاک ونزوئلا حمله‌ای انجام دهد. در همین حال، شکاف میان اپوزیسیون دولت مادورو در ونزوئلا بر سر نحوۀ مقابله با او عمیق‌تر شده است.

ترامپ روز جمعه ۹ آبان در پاسخ به پرسش خبرنگاران در هواپیمای ریاست‌جمهوری دربارۀ گزارش‌هایی که می‌گفتند او در حال بررسی حمله به داخل ونزوئلا است، گفت: «نه».

هنوز روشن نیست که آیا ترامپ با این پاسخ هرگونه حمله در آینده را منتفی دانسته یا صرفاً گفته تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده است.

ایالات متحده در ماه‌های اخیر حضور نظامی‌اش در دریای کارائیب را با جنگنده‌ها، ناوهای جنگی و هزاران سرباز گسترده‌تر کرده و روز دوم آبان نیز ناو هواپیمابر جرالد فورد را به آب‌های آمریکای لاتین گسیل کرده است که جدیدترین و بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر جهان است و بیش از پنج هزار ملوان در آن خدمت می‌کنند.

در هفته‌های اخیر، ترامپ به‌طور علنی گفته بود دولتش قصد دارد حملاتی را علیه اهداف مرتبط با مواد مخدر در داخل ونزوئلا انجام دهد و هفتۀ گذشته هم به خبرنگاران گفته بود «هدف بعدی [اقدام] زمینی است»

در نتیجۀ عملیات آمریکا در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام تاکنون دست‌کم ۱۴ قایق هدف قرار گرفته که واشینگتن مدعی است در تجارت غیرقانونی مواد مخدر نقش داشتند. در این حملات ۶۱ نفر کشته شده‌اند.

ترامپ پیش‌تر تأیید کرده بود که به سازمان سیا اجازۀ انجام عملیات مخفی در ونزوئلا را داده است. در حالی که زمان دقیق هرگونه حملۀ زمینی نامشخص است، مقام‌های نزدیک به ترامپ گفته‌اند ممکن است این حملات به‌زودی انجام شود.

لیندسی گراهام، سناتور ارشد جمهوری‌خواه، یکشنبۀ گذشته گفته بود ترامپ به او گفته دولت قصد دارد پس از بازگشت از سفر آسیایی، اعضای کنگره را دربارۀ عملیات نظامی علیه ونزوئلا و کلمبیا توجیه کند.

با این حال، رهبران جمهوری‌خواه و دموکرات کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا روز جمعه گفتند دولت هنوز جزئیات مربوط به عملیات خود علیه کارتل‌های مواد مخدر و مبنای حقوقی این اقدامات را که از آن درخواست کرده بودند، ارائه نکرده است.

این تحولات در حالی است که دولت نیکلاس مادورو همواره هرگونه ارتباط با قاچاق مواد مخدر به آمریکا را رد کرده و مادورو نیز بارها ادعا کرده که ایالات متحده در پی برکناری او از قدرت است.

واشینگتن تابستان امسال پاداش مربوط به اطلاعات منجر به بازداشت مادورو را دو برابر کرد و به ۵۰ میلیون دلار رساند و او را به ارتباط با قاچاق مواد مخدر و گروه‌های جنایتکار متهم کرد.

شکاف میان دو جناح اصلی اپوزیسیون ونزوئلا

همزمان با افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، دو جناح اصلی اپوزیسیون ونزوئلا در مواجهه با این موضوع و مسیر آینده دچار اختلاف شده‌اند.

به‌گزارش رویترز، گروهی به رهبری ماریا کورینا ماچادو، برندۀ جایزۀ صلح نوبل، کاملاً با ترامپ همسو شده و ادعا می‌کنند مادورو تهدید مستقیم برای امنیت ملی آمریکا است و با این استدلال از حضور نظامی آمریکا حمایت می‌کنند.

اما گروه دیگر، به رهبری انریکه کاپریلس، که دو بار هم نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بوده، مخالف مداخلۀ مسلحانۀ آمریکا است و خواستار ازسرگیری مذاکرات با دولت مادورو و دولت ترامپ است.

رویترز نوشته است این دودستگی، همزمان با سرکوب مخالفان که سال‌ها است در داخل کشور ادامه دارد، بسیاری از هواداران اپوزیسیون را در داخل و خارج کشور را سرگردان کرده است.

نخست‌وزیر قطر، که میزبان مذاکرات قبلی میان دولت و اپوزیسیون بوده، این هفته اعلام کرد کشورش آماده میانجی‌گری میان مادورو و آمریکا است، اما تاکنون اقدام ملموسی رخ نداده است.

سه دور مذاکره میان دولت و اپوزیسیون ونزوئلا از سال ۲۰۱۹ تاکنون منجر به آزادی برخی زندانیان و توافقی درباره شرایط انتخابات ۲۰۲۴ شده و ناظران می‌گویند تا این‌جا به نظر می‌رسد ماچادو از حمایت بیشتری برخوردار است.