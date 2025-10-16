ترامپ انجام عملیات سازمان سیا در ونزوئلا را مجاز اعلام کرد

رئیس‌جمهور آمریکا تأیید کرد که به سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده اجازۀ انجام عملیات مخفی در داخل کشور ونزوئلا را داده است.

این اظهارات دونالد ترامپ که روز چهارشنبه ۲۳ مهر بیان شد، نشان‌دهندۀ ادامۀ تلاش‌های آمریکا برای فشار بر دولت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، است.

روزنامه نیویورک‌تایمز ابتدا به نقل از مقامات آمریکایی آگاه گزارش داد که این دستور محرمانه با هدف «برکناری مادورو از قدرت» صادر شده است. این گزارش همچنین مدعی است «دولت ترامپ ۵۰ میلیون دلار» برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری و محکومیت مادورو به اتهام قاچاق مواد مخدر شود، پیشنهاد داده است.

بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، این اختیار جدید به سازمان سیا اجازه می‌دهد در داخل ونزوئلا عملیات انجام دهد و مجموعه‌ای از عملیات دیگر را نیز در منطقه کارائیب اجرا کند.

ترامپ در کاخ سفید در پاسخ به این سؤال که چرا به سیا اجازهٔ فعالیت در ونزوئلا را داده است، به خبرنگاران گفت: «من به دو دلیل این اجازه را دادم. اول این‌که آن‌ها زندان‌هایشان را به سمت ایالات متحده خالی کرده‌اند... آن‌ها از طریق مرز وارد شدند. چون ما مرز باز داشتیم...و دلیل دیگر، مواد مخدر است.»

با این حال ترامپ هنوز هیچ مدرکی برای اظهاراتش مبنی بر اینکه ونزوئلا زندانیان سابق خود را از جمله مراکز سلامت روان به آمریکا می‌فرستد، ارائه نکرده است.

اما او افزود که آمریکا در رهگیری محموله‌های مواد مخدر در دریا پیشرفت کرده و در حال حاضر تلاش‌ها بر مسیرهای زمینی متمرکز شده است؛ «ما اکنون به مسیرهای زمینی نگاه می‌کنیم، چون دریا را به‌خوبی تحت کنترل داریم.»

خبرگزاری رویترز نوشته که نتوانسته به‌طور مستقل مشخص کند ترامپ دقیقاً انجام چه اقداماتی را در ونزوئلا مجاز کرده و کاخ سفید نیز از ارائه توضیحات بیشتر درباره اظهارات رئیس‌جمهور خودداری کرده است.

از نظر تاریخی، دخالت سازمان سیا در چنین عملیاتی از مشارکت مستقیم شبه‌نظامی تا جمع‌آوری اطلاعات و نقش‌های پشتیبانی با حضور فیزیکی اندک یا بدون آن، بسیار متنوع بوده است. این سازمان سابقۀ طولانی در انجام عملیات در آمریکای لاتین، به‌ویژه در دوران جنگ سرد، را دارد و در پایان قرن بیستم به سرنگونی امپراتوری‌های قاچاق کوکائین در آمریکای جنوبی کمک کرد.

رویترز همچنین نوشته که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سال‌ها است در مکزیک عملیات مخفی برای ردیابی قاچاقچیان تحت تعقیب این کشور انجام می‌دهد.

واکنش ونزوئلا: شکایت می‌کنیم

دولت ونزوئلا اظهارات دونالد ترامپ را نقض قوانین بین‌المللی دانست و اعلام کرد که اقدامات آمریکا با هدف مشروعیت بخشیدن به عملیات «تغییر رژیم» برای تصاحب منابع نفتی این کشور صورت می‌گیرد.

ونزوئلا در بیانیه‌ای که توسط ایوان گیل پینتو، وزیر خارجه، در حساب تلگرامی این وزارتخانه منتشر شد، اعلام کرد: «هیئت دائمی ما در سازمان ملل متحد فردا این شکایت را در شورای امنیت و نزد دبیرکل مطرح خواهد کرد و خواستار پاسخگویی دولت ایالات متحده خواهد شد.»

اوایل مهرماه سال جاری خورشیدی نیز همزمان با انتشار گزارش‌هایی از آماده شدن دولت ترامپ برای حمله به قاچاقچیان در داخل مرزهای ونزوئلا، وزیر خارجه این کشور خواستار «حمایت جهانی در برابر تهدید نظامی» آمریکا شده بود.

ترامپ بارها ونزوئلا را به‌عنوان مرکز قاچاق مواد مخدر مرگبار فنتانیل متهم کرده، این در حالی است که پیش از این مکزیک منبع اصلی فنتانیل معرفی می‌شد.

وقتی در دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید از ترامپ پرسیده شد چرا گارد ساحلی را برای متوقف کردن قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر به کار نگرفته، که دهه‌هاست روش معمول آمریکا بوده، گفت که این اقدامات نتیجه‌ای نداشته‌اند.

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان سیا اجازهٔ سرنگونی مادورو را دارد، از پاسخ مستقیم خودداری کرد و تنها گفت: «فکر می‌کنم ونزوئلا فشار را احساس می‌کند.»

در حمله روز سه‌شنبه ۲۲ مهر آمریکا به یک قایق در آب‌های ساحلی ونزوئلا، شش نفر کشته شدند. بعد از این حمله ترامپ در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال نوشت: «اطلاعات تأیيد کرده که اين شناور در حال قاچاق موادمخدر بوده، با شبکه‌های غيرقانونی "نارکوتروریست" مرتبط بوده و در مسير شناخته شده قاچاق حرکت می‌کرده است.»