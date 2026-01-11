بنابر گزارش‌ها، درحالی که تماس تلفنی تازه‌ای بین نخست‌وزیر اسرائیل و وزیر امور خارجهٔ ایالات متحده، جریان داشته، اسرائیل به دلیل احتمال هرگونه مداخلهٔ ایالات متحده در ایران در وضعیت «آماده‌باش کامل» قرار گرفته است.

باراک راوید، خبرنگار وب‌سایت خبری اکسیوس، در شبکه ایکس نوشت که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و مارکو روبیو، وزیر امور خارجهٔ ایالات متحده، در تماسی تلفنی در روز شنبه بیستم دی دربارهٔ اعتراضات در ایران و همچنین درباره غزه و سوریه گفت‌وگو کردند.

یک مقام آمریکایی نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز تأیید کرد که این دو با یکدیگر صحبت کرده‌اند، اما به موضوعات مورد بحث اشاره‌ای نکرد.

خبرگزاری رویترز اما در همین روز نوشت که «به گفتهٔ سه منبع اسرائیلی آگاه»، در حالی که مقامات ایران با بزرگ‌ترین اعتراضات ضد حکومتی در سال‌های اخیر مقابله می‌کنند، اسرائیل به دلیل احتمال هرگونه مداخلهٔ ایالات متحده در ایران در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گرفته است.

جروزالم‌پست هم روز یک‌شنبه ۲۱ دی از قول رویترز نوشت منابعی که در رایزنی‌های امنیتی اسرائیل در پایان هفته حضور داشتند، دربارهٔ اینکه وضعیت آماده‌باش کامل اسرائیل در عمل به چه معناست، جزئیاتی ارائه نکردند.

دونالد ترامپ در روزهای اخیر بارها تهدید به مداخله کرده و به حاکمان ایران دربارهٔ استفاده از زور علیه تظاهرات‌کنندگان هشدار داده است. ترامپ روز شنبه گفت که ایالات متحده «آمادهٔ کمک» است.

همچنین آقای روبیو بامداد شنبه در حساب شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت که ایالات متحده «از مردم شجاع ایران حمایت می‌کند.»

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفته است حکومت جمهوری اسلامی در پی اعتراضات «به دردسر بزرگی» افتاده و به‌گفتهٔ او معترضان در آستانهٔ به‌دست گرفتن کنترل برخی شهرها هستند.

او همچنین هشدار داده در صورت ادامهٔ کشتار معترضان، آمریکا «ضربه‌های بسیار سخت به نقاط حساس» وارد خواهد کرد، هرچند تأکید کرده این به‌معنای اعزام نیروی زمینی نیست.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌ها از سرکوب شدید اعتراضات و کشتار معترضان در سایهٔ قطع گستردهٔ اینترنت حکایت دارد.

هم‌زمان شاهزاده رضا پهلوی از ترامپ خواسته برای کمک به مردم ایران آمادهٔ مداخله باشد.

«بررسی عملی کردن تهدید ترامپ علیه جمهوری اسلامی»

نیویورک‌تایمز نیز روز شنبه به نقل از «سه منبع آگاه» نوشت که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، صبح روز شنبه در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت‌وگو کرده‌اند.

این روزنامه در ادامه نیز نوشت که چند مقام آمریکایی به نیویورک‌تایمز گفته‌اند دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در روزهای اخیر در جریان گزینه‌های تازه برای حملات نظامی احتمالی علیه ایران قرار گرفته و در حال بررسی عملی کردن تهدید خود در واکنش به سرکوب اعتراضات است.

به گفتهٔ این مقام‌ها، آقای ترامپ هنوز تصمیم نهایی نگرفته، اما به‌طور جدی در حال بررسی صدور مجوز حمله است.





نیویورک‌تایمز می‌نویسد که گزینه‌های مطرح‌شده شامل هدف قرار دادن نقاطی در تهران، حتی در خارج از مراکز صرفاً نظامی، بوده است. این مقام‌ها برای بیان جزئیات گفت‌وگوهای محرمانه به شرط ناشناس ماندن صحبت کرده‌اند.

این گزارش می‌نویسد که مقام‌های ارشد ایالات متحده روز شنبه گفتند که دست‌کم برخی از گزینه‌های ارائه‌شده به آقای ترامپ دربارهٔ وضعیت ایران، مستقیماً با آن دسته از نهادهای امنیتی این کشور مرتبط خواهد بود که برای سرکوب اعتراضات فزاینده از خشونت استفاده می‌کنند.

این روزنامه می‌نویسد که با این حال، مقام‌های آمریکایی گفتند که باید مراقب باشند تا هیچ‌یک از حملات نظامی احتمالی نتیجه معکوس نداشته باشد … یا زنجیره‌ای از حملات تلافی‌جویانه را آغاز نکند که می‌تواند پرسنل نظامی و دیپلماتیک ایالات متحده در منطقه را به خطر بیندازد.

یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده نیز به نیویورک‌تایمز اظهار داشت که فرماندهان منطقه پیش از هرگونه حمله احتمالی، زمان بیشتری می‌خواهند تا مواضع نظامی آمریکا را تثبیت کرده و دفاع‌های لازم را برای مقابله با حملات تلافی‌جویانه احتمالی ایران آماده کنند.

مقام‌های آمریکایی گفتند هرگونه اقدام نظامی باید به شکلی متوازن طراحی شود که هم وعده آقای ترامپ مبنی بر تنبیه حکومت تهران در صورت سرکوب معترضان را عملی کند و هم مانع از بدتر شدن اوضاع شود.

کاخ سفید در پاسخ به پرسش نیویورک‌تایمز دربارهٔ برنامه‌ریزی برای چنین حملاتی، تنها به اظهارنظرهای عمومی و پیام‌های اخیر رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه‌های اجتماعی ارجاع داده است.

آقای ترامپ در حالی حمله دوباره به ایران را بررسی می‌کند که تنها کمی بیش از شش ماه از دستور او برای حمله به سه سایت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در ماه ژوئن گذشته می‌گذرد.

«هنوز اجماعی بر سر نوع اقدام احتمالی وجود ندارد»

روزنامه وال‌استریت جورنال روز شنبه نوشت که به گفتهٔ مقام‌های آمریکایی، مقام‌های دولت ترامپ گفت‌وگوهای مقدماتی‌ای را دربارهٔ نحوهٔ اجرای حمله به ایران — در صورت نیاز به عملی کردن تهدیدهای وی — انجام داده‌اند که شامل بررسی سایت‌های احتمالی برای هدف‌گیری نیز می‌شود.

یکی از این مقام‌ها گفت که یکی از گزینه‌های مورد بحث، حملهٔ هوایی گسترده به چندین هدف نظامی در ایران است. مقام دیگری اما اشاره کرد که هنوز اجماعی بر سر نوع اقدام احتمالی وجود ندارد و هیچ تجهیزات یا پرسنل نظامی برای آماده‌سازی جهت حمله جابه‌جا نشده است.

این مقام‌ها خاطرنشان کردند که این گفت‌وگوها بخشی از برنامه‌ریزی‌های معمول است و تأکید کردند که هیچ نشانه‌ای از حملهٔ قریب‌الوقوع به ایران وجود ندارد.



