همزمان با انتشار گزارش‌هایی از آماده شدن دولت ترامپ برای حمله به قاچاقچیان در داخل مرزهای ونزوئلا، وزیر خارجه این کشور خواستار «حمایت جهانی در برابر تهدید نظامی» آمریکا شد.

وزیر امور خارجه ونزوئلا در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار «همبستگی جهانی»‌ و حمایت جهانی در برابر «تهدید نظامی آمریکا» علیه این کشور شد.

این تهدید پس از استقرار ناوهای جنگی آمریکا در کارائیب جنوبی و حملات مرگبار به قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر شکل گرفته است.

ایوان پینتو، وزیر خارجه ونزوئلا، در سخنرانی خود در مجمع عمومی در روز جمعه، چهارم مهرماه، گفت که به باور او، دولت ایالات متحده با اتهاماتی «نادرست» قصد دارد «تهدید نظامی چند میلیارد دلاری» خود علیه ونزوئلا را توجیه کند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در چارچوب طرح اعلام شده برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، هشت کشتی جنگی و یک زیردریایی هسته‌ای را به جنوب کارائیب اعزام کرده است که بزرگ‌ترین استقرار نظامی این کشور در سال‌های اخیر است و نگرانی‌ها درباره احتمال حمله به ونزوئلا را افزایش داده است.

نیروهای آمریکایی در هفته‌های اخیر دست‌کم سه قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر را در آب‌های بین‌المللی منهدم کرده و بیش از ۱۲ نفر را کشته‌اند، اقدامی که توسط کارشناسان سازمان ملل به عنوان «اعدام فراقضایی» محکوم شده است.

ایالات متحده همچنین درخواست گفت‌وگو از سوی نیکولاس مادورو، رئیس جمهور چپ‌گرای ونزوئلا، را رد کرده است.

ایالات متحده ریاست‌ جمهوری مادورو را پس از گزارش‌ها در مورد تخلفات گسترده در انتخابات آخری که او را به این منصب رسانده، به رسمیت نمی‌شناسد.

در همین حال، شبکه خبری ان‌بی‌سی، روز جمعه چهارم مهر، به نقل از «چهار منبع ناشناس» گزارش داد که مقامات نظامی آمریکا در حال تدوین گزینه‌هایی برای هدف قرار دادن قاچاقچیان مواد مخدر در داخل ونزوئلا هستند و حملات در داخل مرزهای این کشور می‌تواند «ظرف چند هفته آغاز شود.»

ان‌بی‌سی نیوز افزود که دونالد ترامپ هنوز هیچ اقدامی را تأیید نکرده و ایالات متحده و ونزوئلا «از طریق واسطه‌های خاورمیانه‌ای» در حال مذاکره هستند.

نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا که دونالد ترامپ او را به رهبری یک کارتل مواد مخدر متهم می‌کند، روز شنبه با اشاره به خطر «تهاجم خارجی» از برگزاری رزمایش اضطراری در سراسر کشور خبر داد و احتمال صدور فرمان «وضعیت فوق‌العاده» را مطرح کرد.

تأکید ترامپ بر ارتباط مادورو با یک کارتل مواد مخدر در حالی است که به نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز تاکنون نهادهای مربوطه در آمریکا هیچ گونه شواهدی دال بر این امر پیدا نکرده‌اند.

تنش در روابط ایالات متحده و کلمبیا

در همین زمینه گستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، این هفته در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به‌شدت از دولت دونالد ترامپ انتقاد کرد و خواستار تحقیق جنایی درباره حملات آمریکا به قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب شد.

او گفت در این حملات «بیش از ۱۲ جوان فقیر و غیرمسلح» کشته شده‌اند، در حالی‌ که واشینگتن این اقدامات را بخشی از عملیات ضد‌مواد مخدر در نزدیکی سواحل ونزوئلا می‌داند.

پترو که کشورش بزرگ‌ترین تولیدکننده کوکائین جهان است، افزود برخی از قربانیان احتمالاً کلمبیایی بوده‌اند.

تنش‌ها میان دو کشور در حالی شدت گرفته که دولت ترامپ هفته گذشته کلمبیا را از فهرست متحدان خود در مبارزه با مواد مخدر خارج کرد، هرچند تحریم اقتصادی اعمال نشد.

روابط سنتی دو متحد قدیمی از زمان روی‌ کار آمدن پترو، نخستین رئیس‌جمهور چپ‌گرای کلمبیا، تیره‌تر شده است.

همزمان وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد به دلیل سخنان «تحریک‌آمیز» پترو در تظاهرات طرفدار فلسطین در نیویورک، روادید او را لغو خواهد کرد.

پترو در این تجمع از سربازان آمریکایی خواست «به دستور ترامپ شلیک نکنند». او همچنین از کشورهای جهان خواست ارتشی بزرگ‌تر از ارتش آمریکا تشکیل دهند.

دفتر ریاست‌جمهوری کلمبیا تأیید کرده که پترو جمعه شب به بوگوتا بازگشته است. او گفته دارای تابعیت ایتالیا نیز هست و برای ورود به آمریکا نیازی به روادید ندارد.