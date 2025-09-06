دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز جمعه، همزمان با دستور اعزام ده جت جنگنده رادارگریز دیگر به منطقه کارائیب و تقویت حضور نظامی خود گفت که ایالات متحده در مورد تغییر رژیم در ونزوئلا صحبت نمی‌کند.

این در حالی است که نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در تلویزیون دولتی گفته است: «دولت ایالات متحده باید طرح تغییر خشونت‌آمیز رژیم در ونزوئلا و تمام آمریکای لاتین را کنار بگذارد و به حاکمیت، حق صلح و استقلال احترام بگذارد.»

ایالات متحده و ونزوئلا بار دیگر در بحبوحه تنش‌های فزاینده بر سر اتهام‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر و تهدید به تغییر رژیم رودرروی هم قرار گرفته‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه ۱۴ شهریور گفت واشینگتن به دنبال «تغییر رژیم» در ونزوئلا نیست، اما همزمان دستور استقرار ده جنگنده پیشرفته اف-۳۵ در پورتوریکو را صادر کرد تا بخشی از عملیات علیه کارتل‌های مواد مخدر در دریای کارائیب باشد.

بنا بر گزارش‌ها، تفنگداران دریایی ایالات متحده و ملوانان واحد بیست و دوم اعزامی تفنگداران دریایی نیز در جنوب پورتوریکو مشغول آموزش‌های آبی-خاکی و عملیات پرواز بوده‌اند.

ترامپ در پاسخ به ادعای نیکلاس مادورو مبنی بر طرح آمریکا برای سرنگونی حکومت او گفت: «ما در مورد تغییر رژیم صحبت نمی‌کنیم» اما در عین حال با اشاره به انتخاباتی که طی آن مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام شده، گفت: «اما در مورد انتخاباتی حرف می‌زنیم که بسیار عجیب برگزار شد.»

در انتخابات مناقشه‌برانگیز هفتم مرداد‌ماه پارسال، هم حزب حاکم ونزوئلا و هم مخالفان مدعی پیروزی شدند. مقام‌های انتخاباتی ونزوئلا و دادگاه عالی این کشور، نیکلاس مادورو را پیروز اعلام کردند؛ هرچند که بر خلاف معمول، حاضر نشدند جزئیات آرا را منتشر کنند.



طبق گزارش رسانه‌ها، ایالات متحده در هفته‌های اخیر چندین کشتی جنگی را در سواحل کارائیب ونزوئلا مستقر کرده است «تا قاچاقچیان مواد مخدر را رهگیری کنند».

دونالد ترامپ همچنین هشدار داد که اگر جنگنده‌های ونزوئلا نیروهای آمریکایی را تهدید کنند، «سرنگون خواهند شد». پنتاگون یک روز پیشتر پرواز دو جنگنده ونزوئلایی بر فراز ناو آمریکایی در آب‌های بین‌المللی را «بسیار تحریک‌آمیز» توصیف کرده بود.

مادورو در واکنش آمریکا را متهم کرد که با «پرونده‌سازی دروغین درباره قاچاق مواد مخدر» به دنبال حمله به ونزوئلاست. او در سخنانی که از تلویزیون دولتی پخش شد، گفت: «اگر آمریکا به هر شکلی به ونزوئلا حمله کند، ما از مرحله سیاسی وارد مرحله مبارزه مسلحانه خواهیم شد.»

رهبر ونزوئلا همچنین خواستار آن شد که واشینگتن «برنامه تغییر رژیم خشونت‌آمیز در آمریکای لاتین و کارائیب» را کنار بگذارد.

در همین حال شبکه خبری سی‌ان‌ان «از قول چند منبع» می‌گوید که دولت ترامپ در حال بررسی گزینه‌هایی برای انجام حملات مستقیم علیه اهدافی در داخل خاک ونزوئلاست، اقدامی که در صورت اجرا به تشدید جدی تنش میان دو کشور می‌انجامد.

این تحولات پس از آن رخ داد که ارتش آمریکا اوایل هفته با حمله به یک قایق حامل مواد مخدر از مبدأ ونزوئلا، ۱۱ نفر را کشت. ترامپ گفت که این قایق متعلق به اعضای باند «تِرِن دِ آراگوا» بوده است، گروهی که واشینگتن آن را یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرده اما کاراکاس هرگونه ارتباط دولت با آن را رد می‌کند.

ترامپ روز جمعه مرگ صدها هزار آمریکایی در اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر را با کشته‌شدگان جنگ مقایسه کرد، و در توجیه فعالیت نظامی گسترده در منطقه کارائیب گفت: «فکر کنید در یک جنگ باشید و ۳۰۰ هزار نفر را از دست بدهید... ما اجازه نخواهیم داد این اتفاق بیفتد.»