رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور اعلام کرد که ایالات متحده در جنوب کارائیب به یک قایق حامل مواد مخدر که از ونزوئلا حرکت کرده بود، حملهٔ هوایی کرده است.

دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت: «نیروهای آمریکایی به یک قایق شلیک کردند... یک قایق حامل مواد مخدر، مقدار زیادی مواد مخدر در آن قایق بود. بنابراین ما آن را از بین بردیم».

او جزئیات بیشتری در مورد این عملیات ارائه نداد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، در پستی در شبکهٔ ایکس نوشت که ارتش آمریکا در جنوب کارائیب حمله‌ای مرگبار علیه یک قایق حامل مواد مخدر که از ونزوئلا حرکت کرده بود، انجام داد.

به گفتهٔ او، این قایق توسط یک «سازمان تروریستی مواد مخدر» اداره می‌شد.

دفتر مطبوعاتی دولت ونزوئلا بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهار نظر در این مورد پاسخ نداد.

این خبر پس از چند روز تنش فزاینده بین واشینگتن و کاراکاس منتشر می‌شود.

نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور چپ‌گرای ونزوئلا، وضعیت «آماده‌باش حداکثری» را برای دفاع در برابر آنچه که او تهدیدات نظامی ایالات متحده خوانده، اعلام کرده است.

دولت ترامپ که مادورو را به هدایت یک کارتل مواد مخدر متهم می‌کند، از استقرار ناوهای جنگی ایالات متحده در جنوب کارائیب برای انجام «عملیات مبارزه با قاچاق مواد مخدر» خبر داده است.

آمریکا هیچ نشانه‌ای از حملهٔ زمینی برنامه‌ریزی‌شده به خاک ونزوئلا بروز نداده است.

با این حال، حکومت مادورو با استقرار نیروها در امتداد سواحل ونزوئلا و نوار مرزی با کلمبیا و همچنین با ترغیب ونزوئلایی‌ها به عضویت در یک گروه شبه‌نظامی غیرنظامی، به این اقدام واکنش نشان داده است.