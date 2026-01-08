خبرگزاری رویترز به‌نقل از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن نوشت «عیدروس قاسم عبدالعزیز زبیدی»، رهبر گروه جدایی‌طلبان جنوب یمن، به کمک امارات متحده عربی از این کشور گریخته است.

بر اساس این گزارش که پنج‌شنبه ۱۸ دی‌ماه منتشر شد، آقای زبیدی سوار بر قایق خود را به موگادیشو، پایتخت سومالی رساند؛ جایی که یک فروند هواپیما برای انتقال او به ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، انتظارش را می‌کشید.

این در حالی است که این چهرهٔ مورد حمایت امارات متحده عربی قرار بود روز چهارشنبه برای شرکت در گفت‌وگوهای حل بحران در جنوب یمن به ریاض، پایتخت عربستان، سفر کند.

جدایی‌طلبان جنوب یمن می‌گویند رهبرشان را تهدید کرده بودند که به عربستان برود. در مقابل سعودی‌ها می‌گویند که اماراتی‌ها با فراری دادن آقای زبیدی به بحران موجود در یمن دامن زده‌اند.

این بحران در هفته‌های اخیر، با پیشروی سریع نیروهای جدایی‌‌طلب در استان‌های جنوبی یمن و نزدیکی این نیروها به مرزهای عربستان شدت یافت. تحولی که البته موجب ایجاد تنش در روابط عربستان و امارات شده است.

عربستان و امارات که پیش‌تر در ائتلافی با همراهی دولت به رسمیت شناخته شده یمن، علیه حوثی‌های تحت حمایت ایران همکاری می‌کردند، اینک به‌طور آشکار در تقابل قرار گرفته‌اند.

هر دو کشور عربستان سعودی و امارات متحده عربی دارای نقطه نظرات محکمی درباره مجموعه‌ای از امور منطقه‌ای هستند؛ اموری که از میزان تولید نفت تا مسائل مربوط به جغرافیای سیاسی را شامل می‌شود و نقطه‌عطف آن در آینده سیاسی و امنیتی یمن متبلور شده است.همین اختلاف بر سر آینده سیاسی و امنیتی یمن به ایجاد بحران در روابط دو کشور و شکاف در ائتلاف راهبردی این دو انجامیده است.

از دیگر سو، محمد الغیث، یک عضو ارشد هئیت نمایندگان شورای انتقالی جنوب یمن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «مذاکرات پرثمری» را در ریاض با سفیر عربستان در یمن انجام داده‌اند.

اظهار نظر این عضو ارشد شورای انتقالی جنوب در شرایطی که بنابر گزارش‌ها، عیدروس عبدالعزیز زبیدی به کمک افسران اماراتی به جای ریاض به سوی ابوظبی حرکت کرده است، خود می‌تواند حاکی از انشعاب در میان جدایی‌طلبان جنوب یمن باشد. به فرض که این انشعاب واقعیت داشته باشد، حل‌وفصل بحران یمن بیش از پیش پیچیده خواهد شد.

مقام‌های اماراتی هنوز درباره سرنوشت عیدروس قاسم عبدالعزیز زبیدی و نقش احتمالی نیروهای اماراتی در فراری دادن او موضع شفافی نگرفته‌اند. با این حال، رویترز نوشته است تأیید رسمی حضور آقای زبیدی در امارات خشم سعودی‌ها را بر خواهد انگیخت و رقابت ریاض و ابوظبی را بر سر حوزه نفوذشان وارد مرحله جدیدی خواهد کرد.

عربستان سعودی و امارات متحده عربی حدود ۱۲ سال پیش در پی اشغال صنعا، پایتخت یمن، از سوی گروه حوثی‌های مورد حمایت ایران، اقدام‌های عملیاتی خود را در یمن آغاز کردند.

امارات یک سال بعد در حمایت از دولت به رسمیت شناخته شده یمن وارد ائتلاف به رهبری عربستان سعودی شد، اما با وجود این‌که ابوظبی حدود هفت سال پیش اعلام کرد نیروهای رزمی خود را از حنوب یمن خارج کرده، شبکه‌ای از نیروهای محلی هم‌پیمان را در جنوب ایجاد و از شورای انتقالی جنوب حمایت کرد.

از آن زمان یمن درگیر جنگی ویرانگر بوده است و در حالی که حوثی‌های مورد حمایت ایران کنترل بخش‌های وسیعی از شمال کشور را در دست دارند، درگیری میان نیروهای مورد حمایت عربستان و امارات در جنوب، بحران این کشور را پیچیده‌تر کرده است.