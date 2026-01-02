دولت مورد حمایت عربستان سعودی در یمن روز جمعه ۱۲ دی‌ماه عملیاتی را برای بازپس‌گیری مواضع نظامی از جدایی‌طلبان جنوبی مورد حمایت امارات متحده عربی آغاز و اعلام کرد یکی از بزرگ‌ترین اردوگاه‌های نظامی در استان حضرموت را دوباره تحت کنترل درآورده است.

به گفته مقام‌های محلی، نیروهای وابسته به دولت یمن کنترل اردوگاه نظامی «الخشعاء»، یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پایگاه‌های نظامی حضرموت، را در دست گرفته‌اند.

سالم الخنبشی، استاندار حضرموت که از سوی ریاض حمایت می‌شود، این اقدام را «عملیاتی مسالمت‌آمیز» توصیف کرد و گفت هدف آن جلوگیری از بی‌ثباتی و تحویل مرحله‌به‌مرحله پایگاه‌های نظامی است.

اما شورای انتقالی جنوب این روایت را رد کرده و اعلام کرده است که عربستان سعودی بلافاصله پس از آغاز عملیات، دست‌کم هفت حمله هوایی انجام داده است.

به‌گفتهٔ مقام‌های این شورا، در حملات هوایی به اردوگاه الخشعاء دست‌کم هفت نیروی جدایی‌طلب کشته و بیش از ۲۰ نفر زخمی شده‌اند.

عمرو البیض، نماینده امور خارجی شورای انتقالی جنوب، عربستان را متهم کرد که با اعلام «عملیات مسالمت‌آمیز» جامعهٔ بین‌المللی را گمراه کرده است.

منابع سعودی تأیید کرده‌اند که این حملات توسط ائتلاف تحت رهبری عربستان انجام شده است. یک منبع نزدیک به ارتش عربستان هشدار داده که این حملات تا زمانی که شورای انتقالی جنوب از استان‌های حضرموت و المهره عقب‌نشینی نکند، ادامه خواهد یافت.

شورای انتقالی جنوب که از حمایت امارات برخوردار است، ماه گذشته بخش‌های وسیعی از جنوب و شرق یمن، از جمله حضرموت هم‌مرز با عربستان، را به تصرف خود درآورد. این اقدام خشم ریاض را برانگیخت.

خبرگزاری رویترز نوشت این تحولات بازتاب شکاف عمیق‌تری میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی است؛ دو کشوری که سال‌ها ستون فقرات ائتلاف نظامی علیه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران بودند اما اکنون بر سر نفوذ سیاسی، امنیتی و حتی سیاست‌های نفتی در اوپک اختلاف‌نظر دارند.

در پی تشدید تنش‌ها، پروازها در فرودگاه بین‌المللی عدن نیز متوقف شده است.

محمد آل‌جابر، سفیر عربستان در یمن، شورای انتقالی جنوب و رهبر آن عیدروس الزبیدی را متهم کرد که مانع فرود هواپیمای حامل هیئت سعودی در عدن شده‌اند.

در مقابل، وزارت حمل‌ونقل تحت کنترل شورای انتقالی جنوب، عربستان را به اعمال «محاصرهٔ هوایی» متهم کرده و گفته است ریاض همهٔ پروازها را ملزم به توقف برای بازرسی در خاک عربستان کرده است.

یمن بیش از یک دهه است درگیر جنگی ویرانگر است و تشدید تنش میان نیروهای مورد حمایت ریاض و ابوظبی، در کنار بن‌بست مذاکرات صلح با حوثی‌ها، چشم‌انداز پایان این بحران را بیش از پیش مبهم کرده است.