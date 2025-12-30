عربستان: امارات ظرف ۲۴ ساعت نظامیان خود را از یمن خارج کند

تنش میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر سر تحولات یمن به‌طور کم‌سابقه‌ای علنی شده است.

وزارت خارجه عربستان روز سه‌شنبه ۹ دی از امارات خواست ظرف ۲۴ ساعت نیروهای نظامی خود را از یمن خارج کرده و هرگونه حمایت نظامی و مالی از گروه‌های فعال در این کشور را متوقف کند؛ درخواستی که هم‌راستا با مطالبه دولت مستقر در عدن اعلام شد.

در بیانیه ریاض تأکید شده است که اقدامات امارات و پیشروی نیروهای جدایی‌طلب مورد حمایت ابوظبی در جنوب یمن «تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی عربستان» به‌شمار می‌رود و این کشور هرگونه تهدید علیه امنیت خود را «خط قرمز» می‌داند.

این موضع‌گیری پس از آن مطرح شد که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان اعلام کرد محموله‌ای از سلاح و خودروهای زرهی ارسالی از سوی امارات به نیروهای «شورای انتقالی جنوبی» را در بندر مُکلا هدف قرار داده است.

به گفته مقام‌های سعودی، این تسلیحات بدون مجوز وارد یمن شده و قرار بود در اختیار نیروهای جدایی‌طلب قرار گیرد.





هم‌زمان، رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، وضعیت اضطراری ۹۰روزه اعلام کرد، توافق امنیتی با امارات را لغو نمود و دستور داد نیروهای اماراتی ظرف ۲۴ ساعت از خاک یمن خارج شوند. او همچنین از تعطیلی موقت بنادر و گذرگاه‌های مرزی یمن خبر داد.

در هفته‌های اخیر، نیروهای جدایی‌طلب جنوب یمن که از حمایت امارات برخوردارند، با پیشروی سریع در استان‌های جنوبی، بخش‌های گسترده‌ای را به تصرف خود درآورده‌اند؛ تحولی که به گفته ناظران، عربستان را که اصلی‌ترین حامی دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده یمن است، در موقعیتی دشوار قرار داده است.

عربستان سعودی و امارات متحده عربی که پیش‌تر در چارچوب ائتلافی مشترک علیه حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی همکاری می‌کردند، اکنون بر سر آینده سیاسی و امنیتی یمن به‌طور آشکار در تقابل قرار گرفته‌اند.

یک مقام نظامی یمن روز جمعه گفت حدود ۱۵ هزار جنگجوی تحت حمایت عربستان سعودی در نزدیکی مرز عربستان سعودی با یمن تجمع کرده‌اند اما به آنها دستور پیشروی به سمت مناطق تحت کنترل جدایی‌طلبان داده نشده است.



