شورای انتقالی جنوب یمن اعلام کرده که کنترل خود را بر «سراسر جنوب این کشور»، از جمله بندر عدن، گسترش داده است؛ اقدامی که میتواند توازن قدرت میان نیروهای همپیمان ایران و عربستان سعودی را در یمن دگرگون کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شورای انتقالی جنوب (STC) ۱۷ آذرماه اعلام کرد که پس از اجرای عملیاتی گسترده، کنترل هشت استان جنوبی از جمله عدن را بهدست گرفته و حضور نیروهای خود را در سراسر جنوب این کشور تثبیت کرده است.
عمرو البیض، از مقامهای ارشد این شورا، گفت «همهٔ استانهای جنوبی اکنون تحت حفاظت نیروهای مسلح جنوبی قرار دارند» و هدف، «یکپارچهسازی میدان عملیات برای تقویت ثبات و آمادگی و در صورت لزوم مقابله با حوثیها» است.
حوثیها که صنعا و مناطق پرجمعیت شمال غرب یمن را در اختیار دارند، از حمایت سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران برخوردارند و با دولتِ بهرسمیتشناختهشدهٔ یمن و شورای انتقالی جنوب در حال منازعهاند؛ هرچند در سالهای اخیر درگیری بزرگی میان آنها رخ نداده است.
یمن از سال ۲۰۱۴ صحنهٔ جنگ داخلی میان این نیروهای رقیب است. عربستان سعودی از دولت رسمی یمن حمایت میکند و از سال ۲۰۱۵ رهبری ائتلافی نظامی را برای مقابله با حوثیها بر عهده دارد. در مقابل، حکومت ایران حوثیها را آموزش و تجهیز کرده و نفوذ خود را از طریق آنها در منطقه گسترش داده است.
با این حال، جنگ داخلی یمن سالها است که در خطوط جبههٔ نسبتاً ثابتی متوقف مانده و حالا تصرف بخش بزرگی از جنوب توسط شورای انتقالی خطر برهمزدن این تعادل شکننده را افزایش میدهد.
به نوشتهٔ رویترز، با گسترش کنترل شورای انتقالی جنوب، رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاستجمهوری یمن، و سالم صالح بن بریک، نخستوزیر، عدن را ترک کرده و به ریاض رفتهاند.
العلیمی در بیانیهای گفت اقدامات شورای انتقالی «مشروعیت دولتِ بهرسمیتشناختهشده را تضعیف کرده و توافقهای تقسیم قدرت را نقض میکند».
در مقابل، عمرو البیض، از از مقامهای ارشد شورای انتقالی جنوب، تأکید کرد که شورای انتقالی دستور خروج هیچ مقام دولتی را صادر نکرده و ساختار نهادهای حکومتی همچنان حفظ شده است.
او همچنین گفت نیروهای جنوبی در جریان پیشرویها با مقاومت محدودی روبهرو شدند و نیروهای مورد حمایت عربستان از برخی مناطق، از جمله حضرموت، المهره و جزیرهٔ پریم در تنگهٔ بابالمندب، عقبنشینی کردند.
یمن بر تنگهٔ بابالمندب مشرف است و این تنگه یکی از مسیرهای حیاتی تجارت جهانی میان اروپا و آسیا است. حملات حوثیهای تحت حمایت ایران به کشتیهای عبوری از دریای سرخ در بحبوحهٔ جنگ غزه، تجارت جهانی را مختل کرد و نگرانیهای بینالمللی درباره امنیت این مسیر را افزایش داد.
یمن تا سال ۱۹۹۰ به دو کشور شمالی و جنوبی تقسیم شده بود. جنوب یمن در آن زمان تنها دولت کمونیستی جهان عرب بود که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با شمال متحد شد. اما از آن زمان تاکنون شکافهای سیاسی، مذهبی و قبیلهای ادامه یافته و شورای انتقالی جنوب استقلال دوباره یا دستکم خودمختاری کامل این منطقه را هدف نهایی خود میداند.
یک مقام اماراتی به رویترز گفت موضع ابوظبی در قبال یمن «با موضع عربستان در حمایت از روند سیاسی مبتنی بر ابتکارهای شورای همکاری خلیج فارس و قطعنامههای سازمان ملل همسو است». ریاض هنوز واکنشی رسمی به تحولات اخیر نشان نداده است.
درحالیکه جنگ داخلی یمن از سال ۲۰۲۲ عملاً در بنبست قرار دارد، برخی تحلیلگران میگویند تغییر توازن قدرت در جنوب ممکن است روند شکنندهٔ صلح میان حوثیهای تحت حمایت ایران و دولت مورد حمایت عربستان را دوباره به خشونت بکشاند.
حوثیها همچنان در مناطق پرجمعیت یمن در ارتفاعات و سواحل دریای سرخ حاکمیت خود را تثیبت کردهاند.
حوثیها متحد و تحت حمایت حکومت ایران هستند، عربستان سعودی سالها در یمن نفوذ داشته و در سال ۲۰۱۵ بهدلیل نگرانی از روابط حوثیها با جمهوری اسلامی ایران، از دولت بهرسمیتشناختهشده و نیروهای همپیمان با آن، از جمله جنگجویان نزدیک به اخوانالمسلمین در اطراف مأرب در شمال، حمایت میکند.
امارات متحده عربی نیز در سال ۲۰۱۵ به ائتلاف به رهبری عربستان پیوست و از گروههای جنوبی پشتیبانی نظامی انجام داد با نظرداشت اینکه امارات بهشدت مخالف اخوانالمسلمین است.