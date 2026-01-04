به گفته مقام‌های دولت یمن، نیروهای دولتی این کشور که از حمایت عربستان سعودی برخوردارند، کنترل دو استان راهبردی حضرموت و مَهره را از دست نیروهای جدایی‌طلب شورای انتقالی جنوب، مورد حمایت امارات متحده عربی، خارج کرده‌اند؛ تحولی که شکاف میان دو متحد اصلی عربی در جنگ یمن را آشکارتر کرده است.

رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، که دولت او از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته می‌شود، روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای «سپر ملی» با پشتیبانی عربستان «موفقیتی بی‌سابقه» به دست آورده و تمامی مواضع نظامی و امنیتی را در استان حضرموت، هم‌مرز با عربستان، بازپس گرفته‌اند. این عملیات از روز جمعه آغاز شد.

یک مقام شورای انتقالی جنوب به خبرگزاری‌ها گفته است که از زمان آغاز درگیری‌ها دست‌کم ۸۰ نفر از نیروهای این شورا کشته، بیش از ۱۵۰ نفر زخمی و حدود ۱۳۰ نفر نیز به اسارت درآمده‌اند.

به گفته دو مقام نظامی دولت یمن، استان همجوار مهره نیز بدون درگیری جدی به کنترل نیروهای مورد حمایت عربستان درآمده و نیروهای محلی وفاداری خود را تغییر داده‌اند. یکی از این مقام‌ها گفت پرچم جدایی‌طلبان پایین کشیده و پرچم یمن برافراشته شده است.

در هفته گذشته، ائتلاف تحت رهبری عربستان چندین هشدار و حمله هوایی انجام داده است، از جمله حمله‌ای به اردوگاه الخشعه در حضرموت که به گفته جدایی‌طلبان ۲۰ کشته بر جا گذاشت. شورای انتقالی جنوب همچنین از حملات شدید هوایی عربستان به مواضع خود در نزدیکی مُکلا خبر داده است.

عربستان سعودی هم‌زمان خواستار گفت‌وگو میان گروه‌های جنوب یمن شده و پیشنهاد برگزاری نشستی در ریاض را مطرح کرده است. شورای انتقالی جنوب نیز اعلام کرده از این گفت‌وگو استقبال می‌کند، هرچند همچنان بر خواست خود برای جدایی جنوب یمن تأکید دارد.

یمن از سال ۲۰۱۴ درگیر جنگی ویرانگر است و در حالی که حوثی‌های مورد حمایت ایران کنترل بخش‌های وسیعی از شمال کشور را در دست دارند، درگیری میان نیروهای مورد حمایت عربستان و امارات در جنوب، بحران این کشور را پیچیده‌تر کرده است.