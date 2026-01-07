آمریکا یک نفتکش با پرچم روسیه را در اقیانوس اطلس شمالی توقیف کرد

ارتش ایالات متحده یک نفتکش متعلق به «ناوگان سایه» روسیه را که از کنترل خارج شده بود، در اقیانوس اطلس شمالی توقیف کرد. این تازهترین اقدام واشینگتن در سلسله تحرکات علیه کشتیهای مرتبط با تجارت غیرقانونی نفت ونزوئلا به شمار میرود.
فرماندهی اروپایی ارتش آمریکا، یوکام، روز چهارشنبه ۱۷ دی در بیانیهای اعلام کرد که این نفتکش با نام «مارینرا» که پیشتر «بلا ۱» نام داشت، در اقیانوس اطلس شمالی، میان ایسلند و بریتانیا توقیف شده است.
در این بیانیه آمده است: «این کشتی در اقیانوس اطلس شمالی و بر اساس حکمی که از سوی یک دادگاه فدرال آمریکا صادر شده بود، پس از آنکه ناو گارد ساحلی آمریکا، یواسسیجیسی مونرو، آن را رهگیری کرد، توقیف شد».
پیشتر رسانههای روسیه تصاویری از پرواز یک بالگرد آمریکایی را بر فراز این نفتکش منتشر کرده بودند و چندین رسانه به نقل از منابع خود گزارش داده بودند که عملیاتی علیه این کشتی در جریان است.
این اقدام چند روز پس از آن صورت میگیرد که نیروهای آمریکایی به ونزوئلا حمله کردند و نیکلاس مادورو، رئیسجمهور این کشور، را در عملیاتی غافلگیرکننده بازداشت کردند.
ایالات متحده در هفتههای اخیر و در چارچوب کارزار خود علیه ونزوئلا، دو کشتی دیگر را نیز در آذرماه امسال توقیف کرده بود.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در آن زمان گفته بود دستور اجرای نوعی «محاصره» نفتکشهای تحریمشدهای را داده است که به ونزوئلا وارد یا از آن خارج میشوند.
کشتی «بلا ۱» از ایران به مقصد ونزوئلا حرکت کرده بود و بنا بر گزارشها قرار بود از این کشورِ تحت تحریم آمریکا نفت بارگیری کند. آذر امسال گارد ساحلی آمریکا تلاش کرد هنگام نزدیک شدن این کشتی به آبهای ونزوئلا، آن را بازرسی کند.
این تلاش ناکام ماند و کشتی بهسرعت وارد اقیانوس اطلس شد، نام خود را به «مارینرا» تغییر داد و به ثبت رسمی کشتیرانی روسیه اضافه شد. خدمهٔ کشتی نیز پرچم روسیه را روی بدنه آن نقاشی کردند.
کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا، در این بارهٔ در پیامی در شبکهٔ ایکس نوشت: «نفتکش بلا ۱ برای هفتهها تلاش کرد که از دست گارد ساحلی فرار کند؛ حتی پرچم خود را تغییر داد و نام جدیدی روی بدنه کشتی نقاشی کرد، آن هم در حالی که تحت تعقیب بود؛ تلاشی ناامیدانه و ناموفق برای فرار از اجرای عدالت».
مسکو پیشتر یادداشت اعتراضی رسمی به واشینگتن ارائه کرده و خواستار توقف تعقیب این کشتی شده بود. این نفتکش از ژوئیه ۲۰۲۴ تحت تحریم آمریکا قرار داشت.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که این کشتی «کاملاً مطابق با مقررات حقوق بینالملل دریایی» فعالیت میکرد. بنا بر گزارشهای رسانهای، روسیه برای اسکورت کشتی تا خاک خود، یک زیردریایی و دیگر تجهیزات دریایی اعزام کرده بود.
مقامهای آمریکایی همچنین این نفتکش را متهم کردهاند که در حمل محمولههای غیرقانونی برای شرکتی متعلق به حزبالله لبنان نقش داشته است؛ گروهی که از سوی ایالات متحده بهعنوان سازمان تروریستی شناخته میشود.
اندکی پس از آنکه مقامهای آمریکایی از توقیف نفتکش مارینرا خبر دادند، فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا اعلام کرد که نفتکش تحریمشده دیگری را نیز در آبهای بینالمللی دریای کارائیب متوقف کرده است.
فرماندهی جنوبی آمریکا در عملیاتی جداگانه اعلام کرد که «یک نفتکش موتوریِ ناوگان سایه، فاقد تابعیت و تحت تحریم را بدون هیچگونه درگیری توقیف کرده است».
در این بیانیه آمده است: «کشتی توقیفشده «ام/تی سوفیا» در آبهای بینالمللی فعالیت میکرد و در حال انجام فعالیتهای غیرقانونی در دریای کارائیب بود. گارد ساحلی ایالات متحده در حال اسکورت این نفتکش به سمت آمریکا برای تعیین تکلیف نهایی است».