آمریکا بار دیگر یک نفتکش ونزوئلایی را توقیف کرد

ایالات متحده بار دیگر یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد؛ اقدامی که با واکنش تند کاراکاس روبهرو شده و تنشها میان دو کشور را تشدید کرده است.
دولت ایالات متحده روز شنبه ۲۹ آذر اعلام کرد نیروهای این کشور یک نفتکش را در نزدیکی سواحل ونزوئلا «متوقف کرده و تحت کنترل» درآوردهاند. مقامهای ونزوئلایی این اقدام را «سرقت و آدمربایی دریایی» توصیف کردهاند.
کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا، بامداد شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که گارد ساحلی ایالات متحده با پشتیبانی وزارت جنگ این کشور، یک نفتکش را که آخرین بار در ونزوئلا پهلو گرفته بود، توقیف کرده است.
این پیام همراه با ویدئویی هوایی منتشر شد که عملیات نیروهای آمریکایی بر فراز عرشه یک کشتی بزرگ نفتکش را نشان میدهد.
بر اساس اعلام وزارت امنیت داخلی آمریکا، این کشتی با نام «سنتوریز» مظنون به حمل نفت مشمول تحریمهای آمریکا بوده است. به گفته پایگاههای رهگیری ترابری دریایی، این نفتکش متعلق به یک شرکت چینی است و با پرچم پاناما فعالیت میکند و اوایل ماه جاری حدود ۱٫۸ میلیون بشکه نفت خام را از یکی از بنادر ونزوئلا بارگیری کرده بود.
با این حال، بررسی خبرگزاری فرانسه نشان میدهد نام این کشتی در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا ثبت نشده است.
در واکنش، آنا کلی، معاون سخنگوی کاخ سفید، گفته است که محموله این نفتکش شامل نفت شرکت تحریمشدهٔ دولتی نفت ونزوئلا، پیدیویاسای، بوده و این کشتی «با پرچم جعلی» بهعنوان بخشی از «ناوگان سایه» ونزوئلا فعالیت میکرده است.
این دومین بار در دو هفته گذشته است که آمریکا یک نفتکش مرتبط با ونزوئلا را توقیف میکند.
در بیستم آذر (۱۰ دسامبر)، نیروهای آمریکایی یک نفتکش بزرگ را در سواحل ونزوئلا توقیف کردند که به گفته دادستان کل، در حمل نفت تحریمشده از ونزوئلا به ایران دست داشته است.
این اقدام چند روز پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از اعمال محاصره علیه نفتکشهای «تحریمشده» ورودی و خروجی ونزوئلا خبر داد.
ایالات متحده ماههاست که در حال ایجاد یک پایگاه نظامی بزرگ در کارائیب با هدف اعلامشدهٔ مبارزه با قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین است، اما به طور خاص ونزوئلا را هدف قرار داده است.
در کاراکاس، مقامهای ونزوئلایی این اقدام را بخشی از فشارهای واشینگتن برای تضعیف دولت نیکلاس مادورو میدانند. ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا، روز شنبه بدون اشاره مستقیم به این حادثه گفت کشورش «در برابر تهدیدهای نظامی و جنگ روانی مرعوب نخواهد شد».
کارزار فشار ترامپ بر مادورو شامل افزایش حضور نظامی در منطقه و حملات نظامی به کشتیها در اقیانوس آرام و دریای کارائیب نزدیک ونزوئلا است که دستکم ۹۰ کشته برجا گذاشته است.
تنش لفظی رؤسای جمهور آرژانتین و برزیل دربارهٔ سرنوشت ونزوئلا
لولا دا سیلوا، و خاویر میلی، رؤسای جمهور برزیل و آرژانتین، روز شنبه در جریان نشست منطقهای «مرکوسور» دربارهٔ سرنوشت ونزوئلا با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اگرچه دستور اصلی این اجلاس دستیابی به توافق تجاری با اتحادیه اروپا بود، اما اختلاف نظرها دربارهٔ ونزوئلا بر فضای این نشست منطقهای سایه انداخت.
رئیسجمهور برزیل هشدار داد که هرگونه درگیری مسلحانه در منطقه میتواند بدعتی خطرناک باشد و به «فاجعه انسانی» منجر شود. در مقابل، همتای آرژانتینی او رویکرد تهاجمی دونالد ترامپ علیه حکومت ونزوئلا را ستود.