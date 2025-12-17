دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دستور «محاصرۀ» همۀ نفتکش‌های تحریم‌شده‌ای را که به ونزوئلا وارد یا از این کشور خارج می‌شوند، صادر کرد.

این دستور که روز سه‌شنبه ۲۵ آذر صادر شد، جدیدترین گام واشینگتن برای افزایش فشار بر دولت نیکلاس مادورو است و منبع اصلی درآمد این کشور را هدف قرار می‌دهد.

رئیس‌جمهور آمریکا رژیم نیکلاس مادورو، متحد جمهوری اسلامی ایران، را «نامشروع» خوانده و بارها گفته که حکومت مادورو از «سرقت» نفت، برای تأمین مالی خود و فعالیت‌هایی مانند «تروریسم، مواد مخدر، قاچاق انسان، قتل و آدم‌ربایی» استفاده می‌کند.

ترامپ روز سه شنبه در پستی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: «به دلیل سرقت دارایی‌های ما و دلایل بسیار دیگر، از جمله تروریسم، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، رژیم ونزوئلا به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین شده است.»

او افزود: «بنابراین، امروز دستور محاصره کامل و مطلق همه نفتکش‌های تحریم‌شده ورودی و خروجی به ونزوئلا را صادر می‌کنم.»

رئیس‌جمهور آمریکا در این پست همچنین با استفاده از کلمه اسپانیایی «آرمادا» که معادل ناوگان دریایی است، نوشت ونزوئلا «توسط بزرگ‌ترین ناوگان دریایی در تاریخ آمریکای جنوبی محاصره» شده و این ناوگان «بزرگ‌تر خواهد شد» و به چیزی تبدیل می‌شود «که هیچ‌کس مثلش را ندیده است».

دولت ونزوئلا در واکنش، در بیانیه‌ای، تهدید ترامپ را «مضحک» توصیف و اتهامات او را رد کرد.

هنوز مشخص نیست که ترامپ چگونه این اقدام را علیه کشتی‌های تحریم‌شده اجرا خواهد کرد و آیا مانند هفته گذشته، به گارد ساحلی متوسل خواهد شد تا کشتی‌ها را توقیف کند یا خیر.

دولت آمریکا هزاران نیروی نظامی و نزدیک به ۱۲ ناو جنگی، از جمله یک ناو هواپیمابر را به منطقه اعزام و در روزهای اخیر، شش کشتی حامل نفت ونزوئلا و چند عضو خانوادۀ همسر رئیس‌جمهور این کشور را هم تحریم کرده است.

کمپین فشار ترامپ بر مادورو شامل افزایش حضور نظامی در منطقه و حملات نظامی به کشتی‌ها در اقیانوس آرام و دریای کارائیب نزدیک ونزوئلا است که دست‌کم ۹۰ کشته برجا گذاشته است.

ترامپ همچنین گفته که حملات زمینی آمریکا به این کشور آمریکای جنوبی به زودی آغاز خواهد شد.

افزایش قیمت نفت

به‌دنبال اعلام تصمیم ترامپ دربارۀ محاصرۀ نفت‌کش‌های تحریم‌شدۀ ونزوئلا، قیمت نفت روز چهارشنبه در معاملات آسیایی بیش از یک درصد افزایش یافت.

قراردادهای آتی برنت با ۷۰ سنت یا ۱.۲ درصد افزایش، به ۵۹.۶۲ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا با ۷۳ سنت یا ۱.۳ درصد افزایش به ۵۶ دلار در هر بشکه رسید.

قراردادهای آتی نفت خام آمریکا نیز پس از اعلام ترامپ، در معاملات آسیایی بیش از یک درصد افزایش یافت و به ۵۵.۹۶ دلار در هر بشکه رسید.

قیمت نفت روز سه‌شنبه در ۵۵.۲۷ دلار در هر بشکه بسته شده بود که پایین‌ترین سطح از فوریه ۲۰۲۱ به شمار می‌رود.

به گزارش رویترز، شرکت‌کنندگان بازار نفت می‌گویند که قیمت‌ها در انتظار کاهش احتمالی صادرات ونزوئلا افزایش یافته است.

با این حال بازار نفت هنوز منتظر است ببیند محاصره ترامپ چگونه اجرا می‌شود و آیا به کشتی‌های غیرتحریم‌شده نیز گسترش می‌یابد یا خیر.

در عین حال پس از توقیف یک نفتکش تحریم‌شده توسط آمریکا در سواحل ونزوئلا در هفته گذشته، عملاً تحریم مؤثری بر صادرات نفت این کشور برقرار شده و کشتی‌های بارگیری‌شده حامل میلیون‌ها بشکه نفت در آب‌های ونزوئلا مانده‌اند تا از خطر توقیف در امان بمانند.

به نوشتۀ رویترز، از زمان توقیف، صادرات نفت خام ونزوئلا به شدت کاهش یافته است.

با این حال ،در حالی که بسیاری از کشتی‌هایی که نفت را از ونزوئلا بارگیری می‌کنند تحت تحریم هستند، برخی دیگر که نفت این کشور و همچنین نفت خام از ایران و روسیه را حمل می‌کنند، تحریم نشده‌اند.

چین بزرگ‌ترین خریدار نفت خام ونزوئلا است که حدود چهار درصد واردات آن را تشکیل می‌دهد.

مادورو ادعا کرده که تجمع نظامی آمریکا با هدف سرنگونی او و کنترل منابع نفتی این کشور عضو اوپک، که بزرگ‌ترین ذخایر نفت خام جهان را دارد، انجام می‌شود.