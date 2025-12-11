ایالات متحده، در ادامه تنش‌ها میان این کشور با ونزوئلا، یک نفتکش غول‌پیکر تحریم‌شدهٔ حامل نفت خام ونزوئلا را در سواحل این کشور توقیف کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بامداد پنجشنبه ۲۰ آذر (به‌وقت تهران) گفت: «ما همین حالا نفتکشی را در سواحل ونزوئلا توقیف کرده‌ایم، نفتکش بزرگی است، در واقع بزرگ‌ترین مورد تا امروز.» او در پاسخ به پرسشی دربارهٔ سرنوشت نفت توقیف‌شده افزود: «فکر می‌کنم آن را برای خودمان نگه می‌داریم.»

پم بوندی، دادستان کل ایالات متحده، هم ضمن انتشار فیلمی از لحظهٔ توقیف این نفتکش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اف‌بی‌آی، وزارت امنیت داخلی و گارد ساحلی با حمایت ارتش آمریکا «حکم توقیف نفتکشی را اجرا کردند که برای انتقال نفت تحریم‌شده از ونزوئلا و ایران به کار می‌رفت».

این نخستین توقیف اعلام‌شدهٔ یک نفتکش مرتبط با ونزوئلا از زمان اعمال تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۱۹ و همچنین از زمان دستور ترامپ برای افزایش حضور نظامی در منطقه است.

بر اساس داده‌های شرکت «ونگارد» در بریتانیا که در حوزه مدیریت ریسک دریایی فعالیت دارد، نفتکش توقیف‌شده «اسکیپر» نام دارد و حامل ۱.۸ میلیون بشکه نفت بوده است. آمریکا این نفتکش غول‌پیکر را پیشتر به‌دلیل مشارکت در انتقال نفت ایران تحت عنوان نفتکش «آدیزا» تحریم کرده بود.

اقدام واشینگتن در حالی صورت گرفته که آمریکا در سال‌های اخیر صادرات نفت ونزوئلا را هدف تحریم قرار داده، اما تاکنون مانع مستقیم حمل‌ونقل نفت این کشور نشده بود.

به‌گفتهٔ منابع دریانوردی، توقیف این کشتی می‌تواند باعث تأخیر کوتاه‌مدت در صادرات نفت ونزوئلا و افزایش نگرانی در میان مالکان و اپراتورهای کشتی‌های فعال در آب‌های این کشور شود.

نفتکش اسکیپر بخشی از «ناوگان سایه جهانی» است. به‌گزارش رویترز و بر اساس داده‌های شرکت «لوییدز لیست اینتلیجنس»، ناوگان سایه جهانی شامل یک هزار و ۴۲۳ نفتکش است که از این میان، ۹۲۱ فروند تحت تحریم‌های ایالات متحده، بریتانیا یا اتحادیه اروپا قرار دارند.

این کشتی‌ها معمولاً قدیمی‌اند، مالکیت‌شان نامشخص است و بدون بیمه‌های سطح بالا که برای شرکت‌های بزرگ نفتی و بسیاری از بنادر بین‌المللی الزامی است، فعالیت می‌کنند.

این نفتکش‌ها عمدتاً نفت تحریم‌شده روسیه، ایران و ونزوئلا را به مقاصد آسیایی حمل می‌کنند و بسیاری از آن‌ها پیش‌تر محموله‌هایی از نفت ایران یا ونزوئلا و سپس نفت روسیه را جابه‌جا کرده‌اند.

دولت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، توقیف نفتکش اسکیپر را «سرقت آشکار» و «اقدامی در حد دزدی دریایی بین‌المللی» توصیف و اعلام کرد این موضوع را در نهادهای بین‌المللی پیگیری خواهد کرد.

ترامپ بارها از احتمال مداخله نظامی در ونزوئلا سخن گفته است. او می‌گوید هدفش «احیای دموکراسی» در این کشور است، اما مادورو مدعی است واشینگتن در پی سرنگونی او و تسلط بر ذخایر نفتی عظیم ونزوئلا است که بزرگ‌ترین ذخایر شناخته‌شده نفت خام جهان به شمار می‌رود.

دولت ترامپ از سال ۲۰۱۳ مادورو را رئیس‌جمهور مشروع ونزوئلا نمی‌داند. مادورو سال گذشته مدعی پیروزی دوباره در انتخاباتی شد که آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی‌ها آن را ساختگی خواندند و ناظران مستقل گفتند اپوزیسیون به‌طور قاطع برنده بوده است.

ارتش آمریکا که در دو ماه اخیر به‌دستور دونالد ترامپ شمار نیروها و امکانات خود در دریای کارائیب را به‌طور گسترده افزایش داده، تا کنون دست‌کم ۱۹ حمله به شناورهای مشکوک به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و سواحل اقیانوس آرام انجام داده که طی آن دست‌کم ۷۶ نفر کشته شده‌اند.

منتقدان، قانونی بودن این حملات را زیر سؤال برده‌اند و نمایندگان هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات قول بررسی موضوع را داده‌اند.

۱۱ آذرماه گزارش‌ شد که دونالد ترامپ در تماس تلفنی با نیکولاس مادورو به او اولتیماتوم داد «فوراً» از قدرت کناره‌گیری کند، اما رئیس‌جمهور ونزوئلا این درخواست را نپذیرفته و خواستار «عفو کامل» برای خود و نزدیکانش شده است.