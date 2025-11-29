در ادامه فشار دولت ایالات متحده بر ونزوئلا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور، حریم هوایی این کشور و اطراف آن را «به طور کامل بسته» اعلام کرد.

هفته گذشته در پی هشدار نهاد هوانوردی آمریکا دربارهٔ «وخامت وضعیت امنیتی» و افزایش فعالیت نظامی در اطراف ونزوئلا، شش شرکت هواپیمایی بین‌المللی پروازهای خود به این کشور را به‌طور موقت لغو کردند.

سازمان هوانوردی فدرال آمریکا هشدار داده بود که تشدید فعالیت‌های نظامی می‌تواند برای هواپیماهای غیرنظامی در تمام ارتفاع‌ها، از عبور هوایی گرفته تا نشست و برخاست در فرودگاه‌های ونزوئلا، خطر بالقوه ایجاد کند.

ترامپ روز شنبه، هشتم آذرماه، در شبکه اجتماعی خود نوشت: «به تمام خطوط هوایی، خلبانان، قاچاقچیان مواد مخدر، و قاچاقچیان انسان، لطفا حریم هوایی بر فراز و اطراف ونزوئلا را به طور کامل بسته در نظر بگیرید.»

در چند ساعتی که از انتشار این پیام می‌گذرد، نه رئیس جمهور آمریکا توضیح بیشتری در این باره داده و نه وزارت دفاع این کشور.

به نوشته رویترز، وزارت ارتباطات ونزوئلا هم که در این گونه موارد نقش روابط عمومی دولت این کشور را دارد هنوز در این باره واکنشی نداشته است.

پیام تازه ترامپ درباره ونزوئلا در حالی منتشر می‌شود که روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه، هفتم آذرماه، نوشته بود که دونالد ترامپ و نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، در یک تماس تلفنی از جلسه‌ای احتمالی در ایالات متحده سخن گفته‌اند.

رئیس‌جمهور آمریکا پیشتر در روز ۲۵ آبان گفته بود: «ممکن است گفت‌وگوهایی با مادورو داشته باشیم، باید ببینیم چه می‌شود. آن‌ها می‌خواهند صحبت کنند.»

با این حال گزارش تازه روزنامه به نقل از منابع آگاه یک روز پس از آن منتشر می‌شد که رئیس‌جمهور ایالات متحده اعلام کرد که آمریکا به‌زودی عملیات «زمینی» برای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر ونزوئلایی را آغاز خواهد کرد، اقدامی که می‌تواند تنش میان واشینگتن و کاراکاس را بیش از پیش افزایش دهد.

ترامپ در یک سالی که از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری‌اش می‌گذرد مادورو را «رهبر نامشروع» ونزوئلا و متحدان او را «کارتل‌های مواد مخدر» توصیف کرده، و برخی از این کارتل‌ها و گروه‌های جنایتکار را «سازمان تروریستی» اعلام کرده است.

در مقابل نیکولاس مادورو هر گونه ارتباط با گروه‌های قاچاق مواد مخدر را تکذیب کرده و دولت ترامپ هم تاکنون مدرکی دال بر ارتباط او با این گروه‌ها ارائه نکرده است.

با تکیه به همین اتهامات، دولت ترامپ در ماه‌های اخیر نیروهای نظامی قابل توجهی از جمله یک ناو هواپیمابر را به منطقه کارائیب اعزام کرده و عملیات ضد قاچاق موسوم به «نیزه جنوب» را آغاز کرده است.

در چارچوب این عملیات، نیروهای آمریکایی تاکنون دست‌کم ۲۱ حمله علیه قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام انجام داده‌اند که در نتیجه آن، بنا به آمار رسمی، بیش از ۸۰ نفر کشته شده‌اند.