لغو پروازهای چند خط هوایی به ونزوئلا در پی هشدار آمریکا و تشدید تنش نظامی

در پی هشدار نهاد هوانوردی آمریکا دربارهٔ «وخامت وضعیت امنیتی» و افزایش فعالیت نظامی در اطراف ونزوئلا، شش شرکت هواپیمایی بینالمللی پروازهای خود به این کشور را بهطور موقت لغو کردند.
این اقدام که روز شنبه یکم آذر انجام شد همزمان بود با تشدید حضور نظامی ایالات متحده در دریای کارائیب؛ روندی که بر نگرانیها دربارهٔ احتمال رویارویی نظامی میان واشینگتن و دولت نیکلاس مادورو افزوده است.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، به گفته رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی ونزوئلا، شرکتهای ایبریا از اسپانیا، تاپ از پرتغال، لاتام از شیلی، آویانکا از کلمبیا، گول از برزیل و هواپیمایی کارائیب از ترینیداد و توباگو پروازهای خود به ونزوئلا را متوقف کردهاند، بدون آنکه زمان مشخصی برای از سرگیری آن اعلام شود.
در مقابل، شرکتهایی چون کوپا، ایر اروپا، ترکیش ایرلاینز و شرکت ونزوئلایی لیزر همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند.
سازمان هوانوردی فدرال آمریکا هشدار داده است که فعالیتهای نظامی تشدیدشده میتواند برای هواپیماهای غیرنظامی در تمام ارتفاعها، از عبور هوایی گرفته تا نشست و برخاست در فرودگاههای ونزوئلا، خطر بالقوه ایجاد کند.
این هشدار همزمان با اعزام ناو هواپیمابر جرالد آر. فورد، ناوهای جنگی دیگر و جنگندههای رادارگریز به منطقه صادر شده است.
واشینگتن این گونه اقدامات را با هدف مقابله با قاچاق مواد مخدر توجیه میکند، اما کاراکاس آن را نشانه تلاش دولت دونالد ترامپ برای تغییر حکومت میداند.
همزمان آمریکا قصد دارد از روز دوشنبه یک کارتل مواد مخدر را که میگوید با دولت چپگرای مادورو «مرتبط است»، در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد؛ تصمیمی که به گفته مقامهای آمریکایی دامنه گزینههای واشینگتن علیه دولت ونزوئلا را گسترش میدهد.
روز شنبه خبرگزاری رویترز از قول «چهار مقام آمریکایی که نخواستهاند نامشان فاش شود» نوشت که احتمال آغاز مرحلهای تازه از عملیات آمریکا، از جمله اقدامات پنهانی، علیه ونزوئلا طی روزهای آینده قوت گرفته است.
دولت مادورو هرگونه ارتباط با قاچاق مواد مخدر را رد کرده و هشدار داده است که در برابر هرگونه مداخله نظامی مقاومت خواهد کرد.
در همین حال، نهادهای حقوق بشری حملات آمریکا به کشتیهای مظنون به قاچاق که تاکنون بیش از ۸۰ کشته برجا گذاشته را «اعدامهای فراقضایی» توصیف کرده و نسبت به نقض حقوق بینالملل ابراز نگرانی کردهاند.
نگرانی اروپا از عملیات آمریکا در ونزوئلا
در پی تشدید عملیات نظامی آمریکا علیه آن چه «قاچاقچیان مواد مخدر» در ونزوئلا خوانده میشود و تهدیدهای دونالد ترامپ علیه دولت نیکلاس مادورو، شماری از قدرتهای اروپایی از جمله فرانسه، بریتانیا و هلند دامنه تبادل اطلاعات امنیتی با واشینگتن را در حوزه کارائیب محدود کردهاند.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، به گفته منابع امنیتی، این کشورها نگراناند اطلاعات ارائهشده از سوی آنها برای عملیاتهایی به کار رود که در چارچوب قوانین داخلیشان غیرقانونی تلقی میشود، بهویژه با توجه به حضور سرزمینهای راهبردی اروپایی در نزدیکی سواحل ونزوئلا مانند جزایر آروبا، کوراسائو و بونیر و نیز مناطق تحت حاکمیت فرانسه.
با وجود این، مقامهای پیشین اطلاعاتی اروپا تأکید کردهاند این اقدام به معنای تغییر بنیادین در همکاریهای اطلاعاتی دو سوی اقیانوس اطلس نیست و صرفاً واکنشی محدود و حقوقی به شرایط کنونی بهشمار میرود، هرچند این احتیاط میتواند نشانهای از نگرانی فزاینده اروپا نسبت به رویکرد تهاجمی دولت ترامپ باشد.