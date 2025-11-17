دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یک‌شنبه از احتمال گفت‌وگو با نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، سخن گفت. این در حالی است که تنش‌ها میان دو کشور با استقرار نظامی گسترده آمریکا در منطقه کارائیب افزایش یافته است.

ترامپ روز یک‌شنبه ۲۵ آبان در فلوریدا به خبرنگاران گفت: «ممکن است گفت‌وگوهایی با مادورو داشته باشیم، باید ببینیم چه می‌شود. آن‌ها می‌خواهند صحبت کنند.»

او در پاسخ به پرسشی دربارهٔ جزئیات بیشتر افزود: «ونزوئلا می‌خواهد گفت‌وگو کند. معنایش چیست؟ شما بگویید… من با هر کسی صحبت می‌کنم.»

این اظهارات ساعاتی پس از آن مطرح شد که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد شبکه موسوم به «کارتل د لوس سولِس» را، که واشینگتن می‌گوید مادورو بر آن ریاست دارد، از ۲۴ نوامبر (چهارم آذر) به‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی» طبقه‌بندی می‌کند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت این شبکه همراه با گروه‌های دیگری مانند «ترن دِ آراگوا» و «کارتل سینالوآ» مسئول خشونت‌های تروریستی در نیمکره غربی و قاچاق مواد مخدر به آمریکا و اروپا است.

واشینگتن این تصمیم را بخشی از کارزار ضدقاچاق می‌داند که از سپتامبر با اعزام ناو هواپیمابر «جرالد آر. فورد»، دو ناوشکن و چندین شناور پشتیبانی آغاز شده است. ناو هواپیمابر «جرالد آر. فورد» بزرگ‌ترین کشتی جنگی جهان است.

به نوشتۀ خبرگزاری فرانسه، بنا بر آمار منتشرشده از سوی مقامات آمریکایی، نیروهای این کشور تاکنون دست‌کم ۸۳ نفر را در عملیات‌های دریایی که افراد هدف در آن، «قاچاقچی» خوانده شدند، کشته‌اند.

کاراکاس اما می‌گوید حضور نظامی آمریکا تلاشی برای «سرنگونی» مادورو است و اتهام‌های واشینگتن دربارهٔ تبدیل ونزوئلا به «دولت مواد مخدر» را رد می‌کند.

دولت آمریکا می‌گوید مقامات ارشد ونزوئلا در کنار گروه‌های مسلح کلمبیایی، شبکه‌ای از قاچاق مواد مخدر را با نام «کارتل د لوس سولس» اداره می‌کنند.

این تحولات در حالی ادامه دارد که دولت ونزوئلا حملات آمریکا به قایق‌های تندرو در آب‌های نزدیک این کشور را «تهدیدآمیز» خوانده و سازمان ملل نیز از واشینگتن خواسته است خویشتنداری نشان دهد.



