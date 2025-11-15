دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، میگوید که دربارهٔ موضوع ونزوئلا «تا حدی» به جمعبندی رسیده است.
ترامپ روز جمعه ۲۳ آبان در هواپیمای ریاستجمهوری به خبرنگاران گفت: «نمیتوانم بگویم تصمیم چیست، اما تا حدی تصمیمم را گرفتهام. در زمینهٔ جلوگیری از ورود مواد مخدر از ونزوئلا پیشرفتهایی داشتهایم.»
این اظهارات در زمانی مطرح میشود که آمریکا حضور نظامی خود را در منطقهٔ کارائیب و آمریکای لاتین افزایش داده و جلسات متعددی در کاخ سفید برای بررسی گزینههای ممکن برگزار شده است.
در هفتههای گذشته، آمریکا جنگندههای اف۳۵، ناوهای جنگی، یک زیردریایی هستهای و هزاران سرباز را به منطقه اعزام کرده است. ناو هواپیمابر «یواساس جرالد آر. فورد»، بزرگترین ناو هواپیمابر جهان، نیز وارد آبهای آمریکای لاتین شده است.
روز گذشته نیز پیت هِگست، وزیر دفاع آمریکا*، از آغاز عملیات جدید ایالات متحده برای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر در آمریکای لاتین خبر داده و قاچاقچیان را «تروریستهای مواد مخدر» خوانده بود.
دولت آمریکا هنوز هیچ جزئیاتی دربارۀ ماهیت این عملیات یا تفاوت آن با اقدامات نظامی فعلی ارائه نکرده، اما چهار مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتهاند که این هفته سه جلسه در شورای امنیت داخلی برگزار شده است؛ نشستهایی که در برخی از آنها معاون رئیسجمهور، وزیر دفاع، مشاور امنیت داخلی و رئیس ستاد مشترک ارتش حضور داشتهاند.
براساس این گزارش، دونالد ترامپ نیز در جلسهای در «اتاق وضعیت» کاخ سفید دربارۀ گزینههای مختلف مطلع شده است.
به گفته برخی منابع، این گزینهها شامل سناریوهای مختلف از تداوم حملات دریایی تا عملیات محدود زمینی بوده، اما هنوز روشن نیست دولت کدام مسیر را ترجیح میدهد و کاخ سفید تا کنون هیچ تصمیم رسمی اعلام نکرده است.
اخیراً یک تحقیق تصویری رویترز نشان داد که ارتش آمریکا در حال بازسازی یک پایگاه دریایی قدیمی دوران جنگ سرد در کارائیب است؛ اقدامی که بهگفتۀ ناظران میتواند نشاندهندۀ آمادگی برای عملیات طولانیمدت و زمینهساز اقدام احتمالی در داخل ونزوئلا باشد.
آقای ترامپ قبلاً احتمال حملات زمینی را مطرح کرده و در عین حال بارها گفته است که دنبال «تغییر رژیم» در ونزوئلا نیست.
بر اساس گزارشهای رسمی، نیروهای آمریکایی طی دو ماه گذشته دستکم ۲۰ عملیات علیه قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر انجام دادهاند که به کشته شدن دهها نفر انجامیده است.
برخی قانونگذاران دموکرات و کارشناسان حقوق بینالملل قانونی بودن این حملات را زیر سؤال بردهاند و چند کشور اروپایی نیز از عملیات آمریکا انتقاد کردهاند.
واشینگتن، بدون ارائه شواهد و مدارک، مدعی همکاری نیکلاس مادورو و برخی مقامهای ارشد نظامی و امنيتی ونزوئلا با کارتلهای قاچاق موادمخدر است؛ ادعايی که مادورو آن را رد کرده است.
در مقابل، دولت نیکلاس مادورو استقرار گسترده نیروهای آمریکایی را نشانهای از «طرح پنهانی برای تغییر رژیم» خوانده و ارتش ونزوئلا هم اعلام کرده است که برای مقابله با حضور فزایندۀ ناوهای آمریکایی در سواحل خود، دست به استقرار گستردۀ تجهیزات نظامی ـ از جمله سلاحهای ساخت روسیه ـ زده و برای مقاومت احتمالی آماده میشود.
مادورو همچنین ادعا کرده که آمریکا قصد دارد «ثروت نفتی ونزوئلا را تصاحب کند» و آمریکای لاتین را بیثبات سازد. واشینگتن جایزۀ ۵۰ میلیون دلاری برای اطلاعات منجر به دستگیری او تعیین کرده است.
همزمان با این رویدادها، تنشها میان آمریکا و کلمبیا (کشور همسایۀ ونزوئلا) نیز در هفتههای اخیر شدت گرفته و دونالد ترامپ و گوستاوو پترو، رئیسجمهور چپگرای کلمبیا، درگیری لفظی پیدا کردهاند.
ترامپ پترو را «رهبر مواد مخدر غیرقانونی» نامیده و علیه او تحریمهایی اعمال کرده است. پترو نیز آمریکا را به «قتل» در جریان عملیات دریایی علیه قاچاقچیان متهم کرده است.