پیت هِگست، وزیر دفاع آمریکا* از آغاز عملیات جدید ایالات متحده برای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر در آمریکای لاتین خبر داد.
هگست این خبر را روز پنجشنبه، ۲۲ آبان، در پُستی در شبکه ایکس اعلام کرد. او در پیام خود قاچاقچیان را «تروریستهای مواد مخدر» معرفی کرده است.
هگست در این پُست نوشت: «امروز، آغاز عملیات نیزۀ جنوب را اعلام میکنم. این مأموریت از سرزمین مادری ما دفاع میکند، تروریستهای مواد مخدر را از نیمکره ما حذف میکند و سرزمین مادریمان را از مواد مخدری که مردم ما را میکشد، محافظت میکند.»
با این حال این پُست جزئیاتی درباره ماهیت این عملیات یا تفاوت آن با اقدامات نظامی فعلی ارائه نمیدهد.
همزمان یک مقام وزارت دفاع آمریکا شب گذشته به رسانههای آمریکایی گفته که در جریان حملۀ تازهای که اوایل این هفته در دریای کارائیب انجام شد، چهار سرنشین یک قایق کشته شدند.
دولت دونالد ترامپ در چند ماه گذشته کارزاری نظامی را در کارائیب و شرق اقیانوس آرام اجرا کرده و نیروهای دریایی و هوایی را برای آنچه عملیات علیه قاچاق مواد مخدر مینامد، مستقر کرده است.
خبرگزاری فرانسه بر اساس آمار منتشرۀ توسط واشینگتن، نوشته که نیروهای آمریکایی از اوایل سپتامبر تاکنون، دو ماه و نیم، حدود ۲۰ کشتی را در آبهای بینالمللی منطقه هدف قرار داده و دستکم ۷۶ نفر را کشتهاند.
سیبیاس نیوز نیز روز چهارشنبه به نقل از چندین منبع گزارش داد که مقامات ارشد نظامی گزینههای بهروزشده برای عملیات احتمالی در ونزوئلا، از جمله حملات زمینی، را به ترامپ ارائه کردهاند.
ونزوئلا هم روز سهشنبه استقرار نظامی گسترده در سطح ملی را برای مقابله با حضور دریایی رو به رشد آمریکا در سواحلش، از جمله گروه ضربت ناو هواپیمابر تازهوارد آمریکا در منطقه، اعلام کرد.
کاراکاس نگران است این استقرار، که شامل هواپیماهای جنگنده اف ۳۵ اعزامی به پورتوریکو و شش کشتی نیروی دریایی آمریکا در کارائیب نیز میشود، توطئهای برای تغییر رژیم در پوشش مبارزه با قاچاق مواد مخدر باشد.
رئیس جمهور آمریکا در چند ماه گذشته تلاش کرده فشار بر نیکلاس مادورو، رئيسجمهور ونزوئلا، را که او را رهبر مشروع و قانونی این کشور نمیداند، افزايش دهد.
واشینگتن همچنین بدون ارائه شواهد و مدارک مدعی همکاری نیکلاس مادورو و برخی مقامهای ارشد نظامی و امنيتی ونزوئلا با کارتلهای قاچاق موادمخدر است؛ ادعايی که مادورو آن را رد کرده است.
* بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ در سپتامبر ۲۰۲۵، از عنوان «وزارت جنگ» به عنوان نام ثانویه «وزارت دفاع ایالات متحده» استفاده میشود.