مقام‌های آمریکایی روز سه‌شنبه ۲۰ آبان اعلام کردند گروه ضربت ناو هواپیمابر جرالد فورد وارد آمریکای لاتین شده است که به طور چشمگیری حضور نظامی ایالات متحده در آب‌های اطراف ونزوئلا را در میانهٔ تنش با این کشور تقویت می‌کند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ماه گذشته دستور استقرار ناو هواپیمابر فورد را صادر کرد و به هشت کشتی جنگی، یک زیردریایی هسته‌ای و هواپیماهای اف-۳۵ که از قبل در کارائیب هستند، اضافه کرد.

ناو هواپیمابر فورد که در سال ۲۰۱۷ به بهره‌برداری رسید، جدیدترین ناو هواپیمابر ایالات متحده و بزرگترین ناو هواپیمابر در جهان است که بیش از ۵۰۰۰ ملوان در آن حضور دارند.

سخنگوی پنتاگون ورود این ناو را تأیید و در بیانیه‌ای اعلام کرد که این امر به «مختل کردن قاچاق مواد مخدر و تضعیف و از بین بردن سازمان‌های جنایی فراملی» کمک خواهد کرد.

شان پارنل گفت: «بزرگترین ناو هواپیمابر جهان، قابلیت ایالات متحده را برای شناسایی، نظارت و مختل کردن بازیگران و فعالیت‌های غیرقانونی که ایمنی و رفاه سرزمین ایالات متحده و امنیت ما در نیمکره غربی را به خطر می‌اندازند، تقویت خواهد کرد».

نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، بارها ادعا کرده که افزایش نیروهای آمریکایی برای برکناری او از قدرت طراحی شده است.

واشینگتن در ماه اوت جایزهٔ دستگیری مادورو را به ۵۰ میلیون دلار، دو برابر، افزایش داد و او را به ارتباط با قاچاق مواد مخدر و گروه‌های جنایتکار متهم کرد، اتهامی که مادورو آن را رد می‌کند.

ارتش ایالات متحده تاکنون حداقل ۱۹ حمله علیه قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در کارائیب و سواحل اقیانوس آرام آمریکای لاتین انجام داده و حداقل ۷۶ نفر را کشته است.

هنگامی که ایالات متحده برای اولین بار استقرار ناو فورد را اعلام کرد، مادورو هشدار داد که در صورت مداخلهٔ ایالات متحده در این کشور، «میلیون‌ها زن و مرد مسلح در سراسر کشور رژه خواهند رفت».

وزارت دفاع ونزوئلا روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای از «استقرار گسترده» نیروهای زمینی، دریایی، هوایی و موشکی و همچنین شبه‌نظامیان خبر داد.

کانال تلویزیون دولتی ونزوئلا تصاویری از سخنرانی رهبران نظامی در چندین ایالت این کشور را پخش کرد.

تنش‌ها بین ایالات متحده و کلمبیا، همسایهٔ ونزوئلا، نیز در هفته‌های اخیر افزایش یافته است، به طوری که ترامپ و گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، بارها با هم تنش لفظی داشته‌اند.