قیمت دلار در ایران بیش از ۱۴۲ هزار تومان شد؛ سکه طلا به ۱۶۷ میلیون تومان جهش کرد

قیمت انواع ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز ایران روزبهروز در حال افزایش است و هر دلار آمریکا در معاملات صبح یکشنبه هفتم دی از ۱۴۲ هزار تومان گذشت.
گزارش لحظهبهلحظهٔ سایتهای اعلام نرخ ارز و طلا نشان میدهد که هر دلار آمریکا به بیش از ۱۴۲ هزار تومان رسید و هر یورو بیش از ۱۶۷ هزار و هر پوند انگلیس نیز بیش از ۱۹۲ هزار تومان قیمت خورد.
قیمت هر سکهٔ طرح امامی نیز ۱۶۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد و یک گرم طلا نیز به نزدیکی شش میلیون تومان رسید.
قیمت سکهٔ طرح امامی در روز یکشنبه نسبت به دیروز بیش از ۱۰ میلیون تومان افزایش نشان میدهد. روز شنبه هم افزایش قیمت این سکه نسبت به هفتهٔ قبل شش میلیون تومان جهش کرده بود.
روزنامه سازندگی در شمارهٔ روز یکشنبه خود از وضعیت بازار ارز و طلا در ایران با عنوان «بهآتشکشیده» شدن نام برده و نوشته که سکهٔ طرح امامی رکورد همه دورانها را شکسته است.
این روزنامه دربارهٔ افزایش قیمتها در این بازار افزوده است: «حجم محدودی از سکه و طلای آبشده به بازار عرضه میشود و تقاضای فزایندهٔ سرمایهای، بهویژه در شرایط نوسانی دلار و اونس جهانی، باعث ایجاد فشار مضاعف بر قیمتها شد. این شکاف باعث شده که قیمتها سریعتر از انتظار حرکت کنند و رکوردهای تاریخی ثبت شود».
نرخشکنیهای پیاپی در بازار ارز و طلای ایران در حالی است که سخنگوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز اول دیماه وعده داده بود که بانک مرکزی قرار است در این بازار مداخله کند.
محمد شیرجیان گفته بود که بانک مرکزی قرار است با «روشهای نوین به صورت گسترده، مستمر و سنگین در بازار اسکناس ارز مداخله کند».
این در حالی است که بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عملکرد این بانک را در بروز وضعیت بسیار پرنوسان قیمتهای ارز و طلا مقصر میدانند و خواستار برکناری محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، شدهاند.
جواد فلاحیان، کارشناس امور اقتصادی، به سایت «تجارتنیوز» گفته که «در صورت تغییر رئيس کل بانک مرکزی، بازار ارز و قیمت دلار از منظر روانی میتواند وارد فاز اصلاحی شود».
او افزوده که «در مرحله نخست ممکن است قیمت دلار به محدوده ۱۲۰ تا ۱۲۵ هزار تومان عقبنشینی کند، اما بعید است کاهش بیشتری برای این اسکناس رقم بخورد».
دلایل افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران را میتوان به کسری بودجه شدید دولت جمهوری اسلامی، کمبود ارزهای خارجی و تورم بالا مربوط باشد که باعث شده است دولت مسعود پزشکیان بودجهٔ سال ۱۴۰۵ را «انقباضی» به مجلس ارائه کند.
این وضعیت میتواند چشمانداز رشد اقتصادی ایران در سال آینده را تیرهوتار کند و افزایش بیشتر نرخ تورم و جهش سرسامآور انواع قیمتها را بهدنبال داشته باشد.