سخنگوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، هم‌ز‌مان با انتقادهای رئیس قوه قضائیه از عملکرد این بانک در حوزهٔ ارزی، اعلام کرد که قرار شده است بانک مرکزی در این بازار مداخله کند.

به گزارش رسانه‌های ایران، محمد شیرجیان روز دوشنبه اول دی گفت که امروز هیئت عامل و کمیته مدیریت بازار ارز به ریاست رئیس کل بانک مرکزی تشکیل جلسه داد و قرار شد که این بانک با «روش‌های نوین به صورت گسترده، مستمر و سنگین در بازار اسکناس ارز مداخله کند».

او جزئیاتی در مورد نوع مداخله بانک مرکزی نداد و فقط اعلام کرد که بعداً در این مورد اطلاع‌رسانی می‌شود.

بهای ارزهای خارجی در ایران طی هفته‌های اخیر بار دیگر روند شتابانی گرفته است و بر اساس آخرین گزارش سایت‌های اعلام نرخ ارز، نرخ برابری دلار در روز دوشنبه به بیش از ۱۳۲ هزار تومان رسید. نرخ هر یورو هم به ۱۵۵ هزار تومان و پوند ۱۷۷ هزار تومان رسید.

بررسی سایت «تجارت‌نیوز» نشان می‌دهد که قیمت دلار از ۲۹ آبان تا ۳۰ آذر امسال حدود ۱۸ هزار تومان یا ۱۶ درصد رشد را تجربه کرده است.

رسانه‌های داخل ایران سیاست‌های اخیر دولت مسعود پزشکیان در راستای آزادسازی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی را مسبب جهش‌های تازهٔ قیمت دلار می‌دانند.

سخنگوی بانک مرکزی می‌گوید قرار است با همکاری‌ سازمان بورس و اوراق بهادار دو صندوق «پروژهٔ ارزی» و «درآمد ثابت ارزی» عملیاتی شود که «عموم مردم و فعالان اقتصادی می‌توانند با استفاده از انواع منابع ارزی خود اعم از اسکناس، حواله‌ها و حساب‌های ارزی نسبت به خریداری واحدهای این صندوق اقدام کنند».

راه‌اندازی «صندوق‌های طلا»

قیمت طلا نیز هم‌زمان با افزایش نرخ ارز شاهد رشد چشمگیری بوده و بهای هر سکه طلای «طرح امامی» در روز دوشنبه به ۱۴۴ میلیون تومان جهش کرد.

تجارت‌نیوز گزارش داده که نرخ سکه در بازه زمانی آذرماه، ۲۱ درصد رشد داشته که به معنای افزایش ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی است.

سخنگوی بانک مرکزی در مورد بازار طلا گفت که سیاست‌های پیشین در مورد «پیش‌فروش و حراج نقدی سکه» ادامه خواهد یافت و در کنار آن، با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، «صندوق‌های طلا راه‌اندازی می‌شود».

به گفتهٔ شیرجیان، «عموم مردم و سرمایه‌گذاران می‌توانند با شرایط جذاب‌تر نسبت به وضعیت موجود اقدام به خرید واحدها و انواع اوراق بهادار‌ منتشر شده توسط این صندوق‌ها کنند».

او اطلاع‌رسانی در مورد جزئیات این طرح را هم به آینده موکل کرده است.

تصمیم بانک مرکزی ساعاتی پس از آن اعلام شد که غلامحسین محسنی ا‌ژه‌ای، رئیس‌ قوه ‌قضائیه جمهوری اسلامی، از عملکرد این بانک انتقاد کرد و گفت: «بانک مرکزی مسئولیت‌ها و اختیاراتی دارد و باید آن را انجام دهد؛ این توقع نباید وجود داشته باشد که قوه قضائیه جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش شود».

او به اشاره به انتشار خبر «شناسایی و مسدودسازی بیش از شش هزار حساب بانکی متعلق به ۲۵۱ مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز» از سوی بانک مرکزی، پرسیده است که «چگونه این شش هزار حساب بانکی توسط تعداد معدودی ایجاد شده است؟ مگر یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر بانک‌ها نیست؟»

آقای اژه‌ای همچنین ادعای روز ۲۵ آذر سخنگوی بانک مرکزی را تکذیب کرد که از ارسال پروندهٔ ۱۳ فرد مظنون به اخلال در نظام بانکی و بازار ارز به مراجع قضایی خبر داده بود.

او گفت: «من تا دیروز که پیگیری کردم چنین موضوعی به قوه قضائیه واصل نشده است. البته ما از ناحیهٔ برخی ضابطین مانند سازمان اطلاعات سپاه، طی هفته‌های گذشته در باب فقرهٔ مورد بحث، دریافتی داشتیم اما از ناحیهٔ بانک مرکزی، موضوعی واصل نشده است».