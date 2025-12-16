بانک مرکزی ایران از مسدودشدن ۶۰۰۰ حساب متعلق به ۲۵۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد

سخنگوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه ۲۵ آذر از مسدود شدن حساب‌های بانکی بیش از ۲۵۰ فرد مظنون به «پولشویی» خبر داد.

محمد شیریجیان گفت که این افراد با حدود شش هزار حساب بانکی،‌ تنها در چند روز گذشته در مجموع حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند.

این مقام بانکی ایران افزود «۱۳ هزار میلیارد تومان از این مبلغ، مربوط به حساب‌های بانکی جوانی ۲۴ ساله بوده است»؛ فردی که به گفتهٔ او، در «ایجاد اختلال در بازار ارز» دست داشته است.

بانک مرکزی ایران نزدیک به سه ماه پیش با صدور دستورالعمل جدیدی برای تعیین سقف گردش مالی سالانه افراد، بانک‌ها را موظف کرد برای مشتریان خود سطح فعالیت مالی تعیین و سقف تراکنش‌ها را بر اساس آن کنترل کنند.

بر این اساس به‌منظور مقابله با پولشویی، سقف سالانۀ تراکنش‌ها برای مشتریان حقیقی مزدبگیر ۲۰ میلیارد تومان، افراد فاقد شغل پنج میلیارد تومان و افراد حقوقی‌ غیرفعال ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. صاحبان کسب‌وکار یا اشخاص حقوقی فعال نیز باید دو سقف جداگانه برای حساب‌های تجاری و غیرتجاری دریافت کنند.

محمد شیریجیان در سخنان روز سه‌شنبه خود تأکید کرد که پرونده ۱۳ فرد مظنون به اخلال در نظام بانکی و بازار ارز به مراجع قضایی ارسال شده است.

ادعاهای سخنگوی بانک مرکزی دربارهٔ دلایل «اخلال در بازار ارز» در حالی است که روند افزایش بهای ارزهای خارجی در ایران طی هفته‌های اخیر شتابی بیش از پیش گرفته و نرخ برابری هر دلار آمریکا به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسیده است.

پیشتر در ۹ مهر امسال، محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از موافقت مشروط این نهاد با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) خبر داده بود.

بر این اساس، ایران در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود به مفاد این کنوانسیون عمل خواهد کرد.

نزدیک به دو ماه پیش گروه ویژهٔ اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) اعلام کرد ایران همچنان در فهرست «سیاه» پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه باقی می‌ماند زیرا از سال ۲۰۱۶ تاکنون نتوانسته است به بخش عمدهٔ برنامهٔ اقدام خود رسیدگی کند.

باقی‌ماندن ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف از یک‌سو، بازگشت تحریم‌های گسترده بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی در پی نافرجام ماندن توافق هسته‌ای موسوم به برجام پس از یک دهه از سوی دیگر، فشار بر اقتصاد شکننده و در آستانه فروپاشی ایران را دوچندان کرده است. بانک مرکزی ایران به تازگی گزارش داد که تورم در کشور به حوالی ۵۰ درصد رسیده و رشد اقتصادی کشور هم منفی است.