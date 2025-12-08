نرخ دلار در ایران از ۱۲۶ هزار تومان عبور کرد؛ قیمت سوم بنزین قطعی شد

قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران به روند صعودی خود ادامه میدهد و با برجا گذاشتن رکوردی جدید، به بیش از ۱۲۶ هزار تومان رسید.
گزارش لحظهبهلحظهٔ سایتهای اعلام نرخ ارز در ایران نشان میدهد که هر دلار آمریکا در عصر دوشنبه ۱۷ آذر، ۱۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد. در همین روز قیمت هر سکه طلا هم از ۱۳۲ میلیون تومان گذشت.
سال ۲۰۱۸، هنگامی که دونالد ترامپ در میانهٔ دورهٔ اول ریاستجمهوریاش با خروج از برجام تحریمهای ایالات متحده علیه تهران را بازگرداند، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران حدود پنج هزار و ۵۰۰ تومان بود. حالا در اواخر نخستین سال از دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ، تنها طی هفت سال، بهای هر دلار تقریباً ۲۳ برابر شده است.
رسانههای داخل ایران سیاستهای اخیر دولت مسعود پزشکیان در راستای آزادسازی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی را مسبب جهشهای تازهٔ قیمت دلار میدانند.
تجار و صنایع عموماً از ارز ترجیحی که قیمتش از سوی دولت تعیین میشود، استفاده میکنند. اما خبرگزاری نیمهرسمی فارس میگوید تصمیم جدید دولت برای مجاز کردن واردکنندهها به تهیه ارز با نرخ آزاد برای واردات اقلام اساسی، تأثیری جدی بر کمبود ارز در بازار و در نتیجه جهش ناگهانی قیمت آن داشته است.
اقتصاد ایران با خطر جدی رکود مواجه است. بر اساس برآوردهای بانک جهانی، اقتصاد کشور در سال ۲۰۲۵ معادل ۱.۷ درصد کوچکتر شده است. این نهاد معتبر بینالمللی پیشبینی کرده که این روند در سال بعد با شدتی دوچندان ادامه خواهد یافت و در سال ۲۰۲۶، اقتصاد ایران حدود ۲.۸ درصد کوچکتر خواهد شد.
افزایش افسارگسیخته تورم هم به خطر رکود و حتی فروپاشی اقتصادی ایران دامن زده است.
براساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در آبانماه به ۴۸.۶ درصد رسید و احتمال میرود که این میزان در ماههای آتی از ۵۰ درصد هم عبور کند؛ تورمی که طی حدود چهار سال اخیر بیسابقه بوده است.
اعلام رسمی سومین نرخ ارائه بنزین از هفته آینده
در همین حال، با وجود روند شتابان افزایش تورم، دولت از نهاییشدن تصمیمش برای افزایش نرخ سوخت خبر داده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، در گفتوگو با تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام کرد که از روز شنبه ۲۲ آذرماه، قیمت بنزین جایگاهی پنج هزار تومان خواهد بود.
به این ترتیب، بنزین با سه نرخ متفاوت ۱۵۰۰ تومان، ۳۰۰۰ تومان و ۵۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد.
سخنگوی دولت ایران ادعا کرده که نیاز ۸۰ درصد از مردم با همان ۱۶۰ لیتر سهمیهٔ ماهانه، با بهای ۱۵۰۰ تومان برای ۶۰ لیتر اول و سه هزار تومان برای صد لیتر دوم برطرف خواهد شد. اما افرادی که بیش از ۱۶۰ لیتر بنزین در ماه نیاز داشته باشند، باید پنج هزار تومان به ازای هر لیتر اضافی بپردازند.
نکتهٔ مهم اینکه سهمیهٔ بنزین یارانهای فقط به یک خودرو تعلق میگیرد و کسانی که بیش از یک خودرو دارند باید برای آن از نرخ سوم، یعنی ۵۰۰۰ تومان، استفاده کنند.
این در حالی است که عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، تأیید کرده که دستکم سه میلیون شهروند ایرانی بیش از یک خودرو دارند.
در سراسر جهان افزایش قیمت سوخت، حتی به میزانی بسیار جزئی باعث بالارفتن تورم میشود. حالا به گفتهٔ کارشناسان، چنین افزایش قیمتی در کشوری با تورم نزدیک به ۵۰ درصد، تبعات نامشخصی را برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت.
درست شش سال پیش در آبان ۱۳۹۸، افزایش ناگهانی و سهبرابری قیمت بنزین در ایران، اعتراضات گستردهای را بهدنبال داشت؛ اعتراضاتی که به سرعت رنگوبوی سیاسی به خود گرفت و البته به شدت سرکوب شد. آمار دقیق قربانیان سرکوب این اعتراضات هرگز اعلام نشد، اما منابع مختلف تعداد کشتهها را بین ۲۰۰ تا ۱۵۰۰ تن برآورد کردند.