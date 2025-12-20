عقیل کشاورز، دانشجوی رشته معماری، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شد

خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر داد که یک دانشجوی رشته معماری به نام عقیل کشاورز به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» در روز شنبه، ۲۹ آذرماه، اعدام شده است.

پیشتر وب‌سایت «شبکه حقوق بشر کردستان» خبر داده بود که این دانشجوی رشته معماری در دانشگاه شاهرود در روز چهارشنبه، ۲۶ آذر، برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است.

حال خبرگزاری میزان نوشته است:‌ «حکم اعدام عقیل کشاورز به جرم جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی [اسرائیل] و ارتباط و همکاری اطلاعاتی با رژیم و تصویربرداری از اماکن نظامی و امنیتی... اجرا شد.»

میزان در خبر خود ادعا کرده است که این حکم «پس از تأیید در دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی» اجرا شده است.

این در حالی است که هنوز مشخص نیست چه کسی وکالت او را بر عهده داشته و حکم اولیه دادگاه چه زمانی صادر شده که پس از درخواست تجدید نظر حکم به دادگاه عالی رفته و تأیید شده باشد.

در همین زمینه «شبکه حقوق بشر» پیشتر به نقل از منبع خود که به نامش اشاره نکرد نوشته بود که عقیل کشاورز تنها «در چند روز گذشته» در زندان مطلع شده که حکم صادره «توسط دادگاه ویژه‌ جرائم جاسوسی تأیید شده است».

بر اساس خبر این شبکه، کشاورز و خانواده‌اش «به دلیل تهدید بازجویان امنیتی از اطلاع‌رسانی در این خصوص خودداری کرده بودند».

به نوشته میزان، ماموران حفاظت ارتش عقیل کشاورز را «در حال تصویربرداری از ساختمان ستاد لشکر پیاده ارومیه» بازداشت کرده‌اند.

رادیوفردا به دلیل محدودیت‌هایی که حکومت ایران بر رسانه‌ها اعمال می‌کند و سانسور شدیدی که به‌ویژه بر این گونه اخبار حاکم است قادر به راستی‌آزمایی این اطلاعات نیست.