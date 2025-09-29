قوه قضائیه ایران بهمن چوبی اصل را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»‌ اعدام کرد

قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه، هفتم مهر، اعلام کرد که حکم اعدام مردی به نام «بهمن چوبی اصل» به اتهام جاسوسی برای اسرائیل پس از تأیید در دیوان عالی اجرا شده است.

خبرگزاری میزان این فرد را «جاسوس مورد وثوق و معتمد» اسرائیل نامیده است.

این حکم اعدام تازه در ادامه موج اعدام در ایران انجام شده است، موجی که به‌ویژه پس از حمله اسرائیل به خاک کشور با «اتهام جاسوسی برای اسرائیل» شدت گرفته است.

رسانه‌های رسمی داخلی فرد اعدام‌شده را «بهمن چوبی اصل» معرفی کرده‌اند؛ اما پرونده او پیشتر نه در رسانه‌های داخلی بازتاب داشت و نه در گزارش‌های فعالان پیگیر مجازات اعدام در جمهوری اسلامی.

این اعدام در شرایطی صورت می‌گیرد که تهران پس از بازگردانده شدن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای در آخر هفته گذشته وعده داده بود با دشمنانش مقابله کند.

قوه قضاییه ایران بهمن چوبی اصل را متهم کرده که با مقام‌های سازمان جاسوسی اسرائیل (موساد) ده‌ها دیدار داشته است. به گفته این خبرگزاری، او در «پروژه‌های حساس مخابراتی» فعالیت داشته و دربارهٔ «مسیرهای واردات تجهیزات الکترونیکی» گزارش تهیه می‌کرده است.

این خبرگزاری این‌گونه نوشته است که «بهمن چوبی اصل، متخصص پایگاه داده، با سوءاستفاده از موقعیت شغلی در پروژه‌های حساس مخابراتی به اطلاعات حیاتی دسترسی داشت و طی ۹ سفر خارجی و ۶۳ ملاقات حضوری با افسران موساد همکاری می‌کرد.»

بر اساس ادعای این خبرگزاری، هدف موساد ایجاد نفوذ در مراکز داده و کسب اطلاعات از نهادهای حاکمیتی ایران و مسیرهای واردات تجهیزات الکترونیکی بود.

دادگاه اتهام او را «افساد فی‌الارض از طریق همکاری اطلاعاتی» با اسرائیل عنوان کرده و حکم اعدام او بامداد دوشنبه ۷ مهر اجرا شده است.

مسئولان جمهوری اسلامی در رابطه با اتهام‌ افراد مدرک و شواهدی ارائه نمی‌دهند.

خبر این اعدام در حالی ارسال می‌شود که جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین موج اعدام‌ها در چند دهه اخیر را ادامه می‌دهد.

ایران از زمان آغاز جنگ با اسرائیل در روز ۲۳ خرداد گذشته، دست‌کم ۹ نفر را به اتهام جاسوسی اعدام کرده است.

اسرائیل در جریان آن جنگ هوایی حدود هزار و صد نفر، از جمله فرماندهان نظامی ایران، را کشت. ایران نیز در واکنش، بارانی از موشک به سوی اسرائیل شلیک کرد.

حکم تازه تنها دو هفته پس از آن اجرا شده است که بابک شهبازی، پیمانکار نصب دستگاه‌های خنک‌کننده، نیز به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد.

فعالان حقوق بشر این اتهام را رد کرده و گفتند شهبازی پس از نوشتن نامه‌ای به رئیس‌جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی و اعلام آمادگی برای جنگیدن در کنار کی‌یف، تحت شکنجه وادار به اعتراف اجباری شد.

ایران در سال‌های اخیر شاهد چندین دور اعتراضات سراسری بوده است؛ اعتراضاتی که از خشم مردم نسبت به اوضاع اقتصادی، مطالبات حقوق زنان و درخواست برای تغییر در ساختار حکمرانی دینی در کشور ناشی شده است.

در پی این اعتراض‌ها و جنگ ۱۲ روزه، ایران روند اعدام‌ها را با سرعتی دنبال می‌کند که از سال ۱۹۸۸، زمان اعدام هزاران زندانی در پایان جنگ ایران و عراق، بی‌سابقه بوده است.

بر پایه گزارش سازمان «حقوق بشر ایران» مستقر در اسلو و مرکز «عبدالرحمن برومند» در واشینگتن، شمار اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از هزار مورد بوده است.

این دو نهاد همچنین تأکید کرده‌اند که آمار واقعی می‌تواند بیشتر باشد زیرا جمهوری اسلامی تمامی موارد اعدام را اعلام نمی‌کند.