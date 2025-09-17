حکم اعدام بابک شهبازی، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»، اجرا شد

خبرگزاری‌های داخلی ایران از اجرای حکم اعدام بابک شهبازی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر دادند.

خبرگزاری میزان خبر داد که این حکم بامداد چهارشنبه ۲۶ شهریور در زندان قزلحصار کرج اجرا شده است.

سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید: نامه شهبازی به ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، که در آن از آمادگی خود برای جنگیدن کنار اوکراینی‌ها علیه روسیه سخن گفته بود، دلیل دستگیری و سپس شکنجه و نگهداری او در سلول‌های انفرادی زندان اوین و خانه‌های امن برای ۹ ماه بود.

به گفته این سازمان، او در ماه‌های بازداشت در سلول انفرادی و «خانه‌های امن» تحت فشار قرار گرفته بود تا اعتراف کند برای اسرائیل جاسوسی کرده است.

مقام‌های قضایی مدعی‌اند شهبازی، پیمانکار نصب دستگاه‌های خنک‌کنندهٔ صنعتی در مراکز حساس مخابراتی و امنیتی، اطلاعاتی از زیرساخت‌های کشور را در اختیار موساد قرار داده است.

خبرگزاری میزان همچنین نوشته که او برای پیشبرد این ارتباط، اسماعیل فکری را به‌عنوان همکار وارد ماجرا کرده بود؛ فردی که خرداد امسال به اتهام مشابه اعدام شد. در مقابل، خانواده و وکیل بابک شهبازی روایت دیگری ارائه کرده‌اند.

حکم اعدام بابک شهبازی در ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط قاضی صلواتی صادر شد و در کمتر از چهار ماه، با تأیید در دیوان عالی و سه بار رد درخواست اعاده دادرسی برای اجرا آماده شد. شعبه ۹ دیوان عالی کشور به ریاست قاسم مزینانی دو بار، در ۱۴ و ۲۹ مرداد، درخواست اعاده دادرسی او را رد کرد.

میلادی پناهی‌پور، وکیل او، پیش‌تر از رئیس قوه قضائیه خواسته بود اجرای حکم متوقف شود و پرونده دوباره مورد بررسی قرار گیرد.

او گفته بود «در کمتر از چهار ماه پنج رأی مختلف علیه موکلش صادر شده» و بخشی از اتهامات «با وضعیت واقعی متهم که یک تعمیرکار کولر است انطباق ندارد».

خبرگزاری میزان می‌گوید حکم او پس از طی روال قضایی و تأیید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.

کمپین حقوق بشر ایران گزارش داده است که پس از جنگ ۱۲ روزه، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی موارد سرکوب و اعدام را تشدید کرده‌اند.