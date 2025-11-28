رئیسجمهور ایالات متحده اعلام کرد که آمریکا بهزودی عملیات «زمینی» برای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر ونزوئلایی را آغاز خواهد کرد؛ اقدامی که میتواند تنش میان واشینگتن و کاراکاس را بیش از پیش افزایش دهد.
روزنامه واشینگتنپست نیز در گزارشی نوشت روابط مادورو با ترکیه میتواند مسیر تبعید احتمالی رئیسجمهور ونزوئلا به این کشور را هموار کند.
دونالد ترامپ روز پنجشنبه ششم آذر در تماس تصویری با نیروهای آمریکایی به مناسبت روز شکرگزاری گفت که ورود مواد مخدر از راه دریا به آمریکا «حدود ۸۵ درصد متوقف شده» و افزود: «ما همچنین شروع خواهیم کرد به متوقف کردن آنها از طریق زمین. مسیر زمینی آسانتر است، اما این کار خیلی زود آغاز خواهد شد.»
دولت ترامپ در ماههای اخیر نیروهای نظامی گستردهای از جمله یک ناو هواپیمابر را به منطقه کارائیب اعزام کرده و عملیات ضد قاچاق موسوم به «نیزه جنوبی» (Southern Spear) را آغاز کرده است.
در چارچوب این عملیات، نیروهای آمریکایی تاکنون دستکم ۲۱ حمله علیه قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام انجام دادهاند که در نتیجه آن، بنا به آمار رسمی، بیش از ۸۰ نفر کشته شدهاند.
اظهارات جدید رئیسجمهور آمریکا در حالی است که او ۲۵ آبان گفته بود: «ممکن است گفتوگوهایی با مادورو داشته باشیم، باید ببینیم چه میشود. آنها میخواهند صحبت کنند».
پیشتر در همان روز، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود شبکهٔ موسوم به «کارتل د لوس سولِس» را که واشینگتن میگوید مادورو بر آن ریاست دارد، از ۲۴ نوامبر (چهارم آذر) بهعنوان «سازمان تروریستی خارجی» طبقهبندی میشود.
اقدامات نظامی آمریکا دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام برای مقابله قاچاقچیان مواد مخدر با انتقادهای گستردهای هم مواجه شده است، از جمله به دلیل نبود مبنای حقوقی شفاف برای حملات. منتقدان میگویند واشینگتن هنوز جزئیاتی ارائه نکرده که نشان دهد افراد کشتهشده واقعاً در فعالیتهای قاچاق مواد مخدر دست داشتهاند.
در ونزوئلا، مقامات این کشور این اقدامات را «بخشی از تلاش آمریکا برای تغییر رژیم در کاراکاس» میدانند. دولت نیکولاس مادورو بارها اتهامهای واشینگتن مبنی بر دست داشتن او در تجارت غیرقانونی مواد مخدر را رد کرده است.
ایالات متحده، در مقابل، مادورو را «رهبر نامشروع» و متحدان او را «کارتلهای مواد مخدر» توصیف کرده است. دولت ترامپ پیشتر این کارتلها را «سازمانهای تروریستی» اعلام کرده بود.
گزارش واشینگتنپست
همزمان با این رویدادها، روزنامه واشینگتنپست در گزارشی مرتبط نوشت نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، حمایت غیرمنتظرهای از رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، یافته است و روابط مادورو با ترکیه میتواند مسیر تبعید احتمالی او را به این کشور هموار کند.
این روزنامه بهنقل از برخی کارشناسان سیاسی نوشت در صورتی که فشارهای فزایندهٔ آمریکا و تهدید به اقدام نظامی، که دونالد ترامپ از آن بهعنوان «روش سخت» برای برکناری مادورو یاد کرده، ادامه یابد، ترکیه میتواند به پناهگاهی امن برای رئیسجمهور ونزوئلا بدل شود.
این در حالی است که دولت ونزوئلا بارها گزارشها دربارهٔ احتمال تبعید مادورو را تکذیب کرده و خود مادورو هم این هفته در سخنرانیاش برای حامیانش در کاراکاس گفت مردم ونزوئلا باید «قادر باشند از هر وجب از این سرزمین مقدس در برابر هرگونه تهدید یا تجاوز امپریالیستی دفاع کنند» و قول داد که «با تمام وجود» برای آن تلاش کند.