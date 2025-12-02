گزارشهای حاکی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، در تماس اخیر خود با نیکولاس مادورو، به او اولتیماتوم داده است که «فوراً» از قدرت کنارهگیری کند، اما رئیس جمهور ونزوئلا این درخواست را نپذیرفته و خواستار «عفو کامل» برای خود و نزدیکانش شده است.
در گزارش تازهٔ روزنامه بریتانیایی گاردین آمده است که رئیسجمهور آمریکا روز یکشنبه نهم آذر تأیید کرد که این تماس انجام شده و به خبرنگاران گفت: «نمیگویم خوب بود یا بد، فقط یک تماس تلفنی بود.»
هیچیک از دو دولت آمریکا و ونزوئلا جزئیات بیشتری دربارهٔ موضوعات مطرحشده در این گفتوگوی کمسابقه، که گفته میشود یکم آذر انجام شده، منتشر نکردهاند.
به گزارش منابعی که با روزنامه «میامی هرالد» گفتوگو کردهاند، ترامپ پیامی «صریح» به مادورو منتقل کرده و خطاب به او گفته است: «میتوانی خودت و نزدیکانت را نجات بدهی، اما باید همین حالا کشور را ترک کنی.»
گفته میشود او پیشنهاد داده در صورت استعفای فوری رئیس جمهور ونزوئلا، برای مادورو، همسرش و پسرش مسیر خروج امن فراهم شود.
اما بنا بر همین گزارش، رئیسجمهور ونزوئلا از کنارهگیری فوری خودداری کرده و مجموعهای از خواستههای متقابل مطرح کرده است؛ از جمله مصونیت قضایی در سراسر جهان و اجازه برای واگذاری کنترل سیاسی در حالی که فرماندهی نیروهای مسلح را همچنان در اختیار داشته باشد.
به نوشته میامی هرالد، پس از این تماس هیچ ارتباط مستقیمی میان طرفین برقرار نشده است.
گفته میشود مادورو هفته گذشته و پس از آنکه ترامپ اعلام کرد «کل حریم هوایی ونزوئلا بسته است»، درخواست تماس دوم را مطرح کرده، اما «هیچ پاسخی دریافت نکرده». این روزنامه مدعی است تماس نخست با میانجیگری برزیل، قطر و ترکیه ترتیب داده شده بود.
مادورو روز دوشنبه در جمع هزاران نفر از هوادارانش گفت ونزوئلا «صلح بردهوار» نمیخواهد.
«رد همهٔ درخواستها»
خبرگزاری رویترز نیز روز یازدهم آذر از رد «مجموعه درخواستهای» نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، توسط دونالد ترامپ در جریان مکالمه تلفنی او و رئیسجمهور آمریکا خبر داد.
بر اساس این گزارش که بر اساس اطلاعات «چهار منبع آگاه» از محتوای مکالمه میان مادورو و ترامپ، تهیه شده، با رد این درخواستها، گزینههای مادورو برای کنارهگیری از قدرت و خروج امن از کشور با تضمین آمریکا بهشدت محدود شده است.
این تماس تلفنی کمتر از ۱۵ دقیقهای، پس از ماهها فشار فزاینده آمریکا بر ونزوئلا انجام شد.
این فشارها شامل حمله به قایقهایی است که واشینگتن میگوید در دریای کارائیب قاچاق مواد مخدر میکنند.
تهدیدهای مکرر ترامپ برای گسترش عملیات نظامی به خاک ونزوئلا و معرفی «کارتل دِ لوس سولِس» بهعنوان سازمان تروریستی خارجی ازجمله فشارهای دیگر دولت ترامپ بر ونزوئلا است.
مادورو و دولتش بارها همه اتهامات کیفری را رد کرده و میگویند آمریکا بهدنبال تغییر حکومت او برای تسلط بر منابع عظیم طبیعی ونزوئلا، بهویژه نفت، است.
سه منبع آگاه نیز به رویترز گفتهاند که مادورو در این مکالمه به ترامپ گفت حاضر است ونزوئلا را ترک کند به شرطی که «خود و اعضای خانوادهاش مصونیت کامل قضایی دریافت کنند، همه تحریمهای آمریکا علیه ونزوئلا لغو شود و پرونده اصلی او در دادگاه کیفری بینالمللی بسته شود».
بر اساس این گزارش، از دیگر خواستههای مادورو، «برداشتن تحریمهای بیش از ۱۰۰ مقام دولتی ونزوئلا» استکه بسیاری از آنها به نقض حقوق بشر، قاچاق مواد مخدر یا فساد متهم هستند.
دو منبع دیگر نیز به رویترز گفتهاند که مادورو خواستار آن شده بود که معاون رئیسجمهور، دلسی رودریگز، دولت موقت را تا برگزاری انتخابات جدید اداره کند.
ترامپ در این مکالمه، «تقریباً همه درخواستهای مادورو را رد کرد»، اما به او گفت یک هفته فرصت دارد همراه خانوادهاش ونزوئلا را ترک کرده و به هر مقصدی که دوست دارد، برود. این مهلت روز جمعه گذشته به پایان رسید و بهگفته دو منبع، ترامپ روز شنبه دستور بستن حریم هوایی ونزوئلا را صادر کرد.
میامی هرالد پیشتر برخی جزئیات این مکالمه را گزارش کرده بود، اما مهلت روز جمعه تاکنون علنی نشده بود. ترامپ روز یکشنبه تأیید کرد که با مادورو صحبت کرده اما جزئیاتی ارائه نداد.
دولت ترامپ از سال ۲۰۱۳ مادورو را رئیسجمهور مشروع ونزوئلا نمیداند. مادورو سال گذشته مدعی پیروزی دوباره در انتخاباتی شد که آمریکا و بسیاری از کشورهای غربیها آن را ساختگی خواندند و ناظران مستقل گفتند اپوزیسیون بهطور قاطع برنده بوده است.
در ادامه این تحولات، یک مقام ارشد آمریکایی نیز گفت ترامپ روز دوشنبه با مشاوران ارشد خود درباره کارزار فشار بر ونزوئلا گفتگو کرده است.
این مقام گفت جلسه در دفتر بیضی کاخ سفید برگزار شد و اعضای ارشد تیم امنیت ملی ترامپ در آن حضور داشتند. جزئیات این گفتوگوها هنوز منتشر نشده است.
آمریکا جایزه دستگیری مادورو را به ۵۰ میلیون دلار و جایزه چند مقام ارشد دیگر از جمله دیوسدادو کابیو، وزیر کشور، را به ۲۵ میلیون دلار افزایش داده است. همه این افراد اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم را رد کردهاند.
سه منبع همچنین به رویترز گفتهاند که دولت مادورو درخواست مکالمه مجدد با ترامپ را مطرح کرده است.
دفاع کاخ سفید از دستور حمله به یک شناور ونزوئلایی
کاخ سفید روز دوشنبه از تصمیم یک دریاسالار آمریکایی برای انجام چند حمله به یک شناور ادعایی قاچاق مواد مخدر ونزوئلایی در ماه سپتامبر دفاع و اعلام کرد که او مجوز مستقیم پیت هگست، وزیر دفاع، را داشته است.
واشینگتنپست پیشتر گزارش داده بود که حمله دوم به دستور هگست و با هدف کشتن دو بازمانده حمله اول و «اجرای دستور کشتن همه افراد» انجام شده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز یکشنبه گفت که خودش حمله دوم به قایق را نمیخواست و هگست نیز صدور چنین دستوری را تکذیب کرد. اما کرولاین لویت، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه اعلام کرد که هگست شخصاً به دریاسالار فرانک بردلی مجوز انجام این حملات در تاریخ دوم سپتامبر را داده بود.
لویت گفت: «دریاسالار بردلی کاملاً در چارچوب اختیارات و قانون عمل کرد تا شناور نابود و تهدید علیه ایالات متحده آمریکا خنثی شود.» او افزود این حمله «در دفاع از خود»، برای حفاظت از منافع آمریکا، در آبهای بینالمللی و کاملاً منطبق با قوانین مخاصمات مسلحانه انجام شده است.
از ماه سپتامبر تاکنون، ارتش آمریکا دستکم ۱۹ حمله به شناورهای مشکوک به قاچاق مواد در دریای کارائیب و سواحل اقیانوس آرام آمریکای لاتین انجام داده که طی آن دستکم ۷۶ نفر کشته شدهاند. منتقدان، قانونی بودن این حملات را زیر سؤال بردهاند و نمایندگان هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات قول بررسی موضوع را دادهاند.