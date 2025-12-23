رئیسجمهور آمریکا روز دوشنبه اول دیماه گفت عاقلانه است که نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، از قدرت کنارهگیری کند و ایالات متحده میتواند نفتی را که در هفتههای اخیر در سواحل ونزوئلا توقیف کرده است، نگه دارد یا بفروشد.
کارزار فشار دونالد ترامپ علیه مادورو شامل افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه و انجام بیش از چندین حملهٔ نظامی به شناورهایی بوده که گفته میشود در اقیانوس آرام و دریای کارائیب، در نزدیکی این کشور آمریکای جنوبی، در قاچاق مواد مخدر دست داشتهاند. دستکم ۱۰۰ نفر در این حملات کشته شدهاند.
وقتی خبرنگاران از رئیسجمهور آمریکا پرسیدند آیا هدف این است که مادورو از قدرت کنار زده شود، او گفت: «خب، فکر میکنم احتمالاً همینطور باشد... این به خودش بستگی دارد که چه میخواهد بکند. فکر میکنم عاقلانه است که این کار را بکند. اما باز هم، خواهیم دید».
آقای ترامپ افزود: «اگر بخواهد کاری بکند، اگر بخواهد مقاومت کند، این آخرین باری خواهد بود که میتواند مقاومت کند».
او در جریان این کنفرانس خبری همچنین به گوستاوو پترو، رئیسجمهور کلمبیا، تاخت که در طول سال نیز بارها با او درگیر بوده است.
رئیسجمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی دربارهٔ انتقادهای پترو از نحوهٔ مدیریت تنشها با ونزوئلا توسط واشینگتن گفت: «او دوست آمریکا نیست. خیلی بد است. آدم خیلی بدی است. باید حواسش را جمع کند، چون کوکائین تولید میکند و آن را به آمریکا میفرستند».
ترامپ علاوه بر این حملات، پیشتر از «محاصره» همهٔ نفتکشهای حامل نفت مشمول تحریم خبر داده بود که وارد ونزوئلا میشوند یا از آن خارج میشوند.
گارد ساحلی آمریکا روز یکشنبه در آبهای بینالمللی نزدیک ونزوئلا تعقیب یک نفتکش را آغاز کرد، عملیاتی که اگر موفق شود، سومین مورد در کمتر از دو هفته خواهد بود.
ترامپ در پاسخ به این پرسش که با نفت توقیفشده چه خواهد کرد گفت: «شاید آن را بفروشیم، شاید هم آن را نگه داریم»، و افزود ممکن است از آن برای پر کردن دوبارهٔ ذخایر راهبردی آمریکا هم استفاده شود.
در همین حال، رئیسجمهوری ونزوئلا بدون اشارهٔ مستقیم به اظهارات ترامپ گفت هر رهبر باید به امور داخلی کشور خودش بپردازد.
مادورو با اشاره به تماس تلفنیاش با ترامپ در ماه گذشته گفت: «اگر دوباره با او صحبت کنم، به او خواهم گفت: هر کشوری باید به امور داخلی خودش برسد».