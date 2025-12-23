مجلس شورای اسلامی روز سهشنبه دوم دی برای بررسی گرانیها و نوسانهای شدید ارزی جلسه غیرعلنی تشکیل داد و همزمان بازار ارز و طلا در ایران به رشد شتابان قیمتها ادامه داد.
گزارش لحظهبهلحظه سایتهای اعلام نرخ ارز و طلا نشان میدهد که قیمت هر دلار آمریکا در روز سهشنبه از ۱۳۳ هزار تومان عبور کرد و نرخ هر سکه طرح امامی نیز به بیش از ۱۴۶ میلیون تومان جهش کرد.
قیمت هر یورو در روز سهشنبه هم به ۱۵۷ هزار تومان افزایش یافت و هر پوند انگلیس هم ۱۸۰ هزار تومان معامله شد. هر گرم طلا هم به بیش از ۱۴ میلیون تومان رسید.
بررسی سایت «تجارتنیوز» نشان میدهد که قیمت دلار از ۲۹ آبان تا ۳۰ آذر امسال حدود ۱۸ هزار تومان یا ۱۶ درصد رشد را تجربه کرده است.
این سایت اقتصادی عوامل بنیادی مانند تورم داخلی، کسری بودجه و محدودیتهای ارزی را در کنار زمزمههای اخیر دربارهٔ احتمال برکناری یا استعفای رئیس کل بانک مرکزی، از دلایل افزایش شتابان قیمت دلار دانسته است.
تجارتنیوز از امیر توکلی رودی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نقلقول کرده است که «همه استراتژیها و سیاستهای بانک مرکزی با شکست روبرو شدهاند و مهمترین عامل افزایش نرخ ارز سیاستهای غلط این بانک است».
گرانی مواد غذایی هم در هفتههای اخیر بارها خبرساز شده است. سخنگوی سازمان تعزیرات به خبرگزاری ایسنا گفته که بیشترین تخلفات ثبتشده در این سازمان مربوط به گرانی نان و برنج بوده است.
جلسه غیرعلنی مجلس برای نوسانهای ارزی و گرانیها
همزمان با ادامه انتقادها از دولت مسعود پزشکیان که سیاستها و عملکرد آن و بانک مرکزی را عامل افزایش شتابان نرخ ارز و گرانیها در کشور میدانند، مجلس شورای اسلامی برای بررسی گرانیها و نوسانهای ارزی جلسه غیرعلنی تشکیل داد.
عباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس، گفته که این جلسه با حضور پنج وزیر، رئیسکل بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی دولت برگزار شد.
به گفتهٔ او، کمیتهای پنج نفره بین دولت و مجلس با هدف کاهش ناترازیها تشکیل شده است.
گزارش شده که در این جلسه بین محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، و نمایندگان تنش لفظی بوجود آمده و آقای فرزین گفته است که «تأمین ارز با من نیست». بانک مرکزی بعداً بروز هرگونه تنش را تکذیب کرد.
برخی نمایندگان و بهویژه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، تهدید کردهاند که اگر دولت پزشکیان اقدامی برای مهار گرانیها و نرخ ارز انجام ندهد، استیضاح وزیران را در دستور کار قرار خواهند داد.
جلسه روز سهشنبه که هیچ نتیجه مشخصی نداشته است، در آستانهٔ ارائهٔ لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۵ از سوی مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی، برگزار شد. این لایحه قرار است عصر سهشنبه به مجلس ارائه شود.
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، به خبرگزاری تسنیم گفته که «براساس قانون جدید، لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۵ با حذف چهار صفر به مجلس تقدیم میشود».
او افزوده که «این نخستین بودجه سنواتی کشور است که پس از نهایی شدن فرآیند حذف چهار صفر، بهصورت رسمی با ریال جدید تدوین و رونمایی میشود».