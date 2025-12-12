آمریکا چند کشتی حامل نفت ونزوئلا و سه عضو خانوادۀ همسر مادورو را تحریم کرد

آمریکا شش کشتی حامل نفت ونزوئلا و چند عضو خانوادۀ همسر رئیسجمهور این کشور را تحریم کرد.
ایالات متحده روز پنجشنبه، ۲۰ آذر، تحریمهای جدیدی علیه ونزوئلا وضع کرد که شش فروند نفتکش و شرکتهای کشتیرانی مرتبط با آنها از جمله این تحریمها است.
به گزارش رویترز، سه نفر از برادرزادههای همسر نیکلاس مادورو، رئیسجمهور این کشور نیز در فهرست جدید تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که شش شرکت کشتیرانی که نفت ونزوئلا را جابهجا میکنند و همچنین شش نفتکش را که «در اقدامات فریبکارانه و ناایمن کشتیرانی شرکت داشتهاند و همچنان منابع مالی برای رژیم فاسد و تروریست مادورو تأمین میکنند» تحریم کرده است.
چهار فروند از این نفتکشها از جمله اچ. کنستانس (ساختهشده در سال ۲۰۰۲) و لاتافا (ساختهشده در سال ۲۰۰۳) تحت پرچم پاناما قرار دارند و دو فروند دیگر تحت پرچم جزایر کوک و هنگکنگ فعالیت میکنند.
بر اساس اسناد داخلی شرکت دولتی نفت ونزوئلا، این کشتیها سوپرنفتکشهایی هستند که اخیراً در ونزوئلا نفت خام بارگیری کردهاند.
فرانکی فلورس د فریتاس و افراین آنتونیو کامپو فلورس، دو برادرزاده سیلیا فلورس بانوی اول ونزوئلا نیز مشمول تحریم شدند.
این دو نفر پس از دستگیری در سال ۲۰۱۵ در هائیتی در جریان یک عملیات مخفی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا، به «برادرزادههای نارکو [مخدر]» معروف شدند.
آنها در سال ۲۰۱۶ به اتهام تلاش برای انجام معامله چند میلیون دلاری کوکائین به ۱۸ سال زندان محکوم شدند، اما در سال ۲۰۲۲ در جریان تبادل زندانیان با ونزوئلا آزاد شدند.
این تحریمها همزمان با افزایش فشارهای واشینگتن بر کاراکاس و استقرار گسترده نیروهای نظامی آمریکا در جنوب دریای کارائیب صورت میگیرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که آمریکا یک نفتکش تحریمشده را در سواحل ونزوئلا توقیف کرده است.
این اولین اقدام رسمی دولت ترامپ علیه یک نفتکش مرتبط با ونزوئلا از زمان دستور استقرار عظیم نظامی در منطقه است. منابع آگاه در این زمینه به رویترز گفتند دولت آمریکا قصد دارد کشتیهای بیشتری را توقیف کند.
دیوید گلدوین، دیپلمات سابق انرژی در وزارت خارجه آمریکا در این رابطه به رویترز گفت که تحریم این شش کشتی میتواند زمینه را برای تلاش آمریکا جهت توقیف واقعی آنها فراهم کند.
این اقدام باعث افزایش قیمت نفت شد و تنش بین واشینگتن و کاراکاس را به شدت بالا برد. ترامپ بارها احتمال مداخله نظامی در ونزوئلا را مطرح کرده و این کشور را به ارسال مواد مخدر به آمریکا متهم کرده است.
آمریکا تاکنون بیش از ۲۰ حمله به کشتیهای مشکوک به قاچاق مواد مخدر انجام داده است.
مادورو و دولتش همواره هرگونه ارتباط با جرایم سازمانیافته را رد کردهاند.