وزیر خارجه آمریکا دولت نیکلاس مادورو در ونزوئلا را «نامشروع» توصیف کرد که به گفتۀ او جمهوری اسلامی و حزبالله را برای فعالیت به خاک خود «دعوت» میکند.
مارکو روبیو این اظهارات را عصر جمعه، ۲۸ آذر، در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران در سال ۲۰۲۵ مطرح کرد.
او گفت: دولت مادورو، «نه تنها با ما همکاری نمیکند، بلکه علناً با عناصر تروریستی و جنایی همکاری دارد».
روبیو افزود برای مثال «آنها حزبالله و ایران را دعوت میکنند تا از خاکشان فعالیت کنند.»
او با این حال اشارهای نکرد که منظور او از «فعالیت» ایران و حزبالله لبنان در ونزوئلا چه نوع فعالیتی است.
وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که «ما با یک رژیم نامشروع روبهرو هستیم که با ایران همکاری میکند، با حزبالله همکاری میکند، و با سازمانهای قاچاق مواد مخدر و تروریستی مرتبط با مواد مخدر همکاری دارد.»
روبیو پیش از این هم گفته بود که ونزوئلا به «پایگاه» جمهوری اسلامی ایران و حتی گروه حزبالله لبنان تبدیل شده است.
او به صراحت گفته بود که «ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن، و حتی حزبالله در آمریکای جنوبی حضور دارند» و یکی از «پایگاههای مهم برای ایران، ونزوئلا است».
وزیر خارجه ایالات متحده در ارتباط با ونزوئلا تأکید کرد که ادامۀ وضعیت جاری در این کشور «غیر قابل تحمل» است و هدف آمریکا، «تأمین ثبات منطقهای و تضمین امنیت و منافع ملی ایالات متحده» است.
این اظهارات در ادامۀ افزایش فشار واشینگتن بر حکومت مادورو در ونزوئلا و پس از صدور دستور «محاصرۀ» همۀ نفتکشهای تحریمشدهای را که به ونزوئلا وارد یا از این کشور خارج میشوند، توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، مطرح میشود.
«نگران افزایش تنشها با روسیه نیستیم»
مارکو روبیو عصر جمعه مواضع کاخ سفید در قبال مجموعۀ گستردهای از موضوعات جهانی را تشریح کرد.
وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به احتمال دخالت روسیه در موضوع ونزوئلا، با اشاره به موضعگیری اخیر پکن و مسکو گفت: «حمایت کلامی روسیه از رژیم مادورو موضوع غیر منتظرهای نیست؛ اما باعث نگرانی از احتمال بالاگرفتن تنشها بین آمریکا و روسیه نمیشود».
این دیپلمات ارشد ایالات متحده در ارتباط با جنگ روسیه و اوکراین، ضمن تأکید بر برخی پیشرفتها، یادآوری کرد که «هنوز کار زیادی باقی مانده است».
مارکو روبیو خاطرنشان کرد که هدف از مذاکرات صلح، «تحمیل کردن چیزی به هیچیک از طرفین جنگ» نیست.
بهنظر میرسد اشاره وزیر خارجه آمریکا، به بحثهای مربوط به «موافقت ضمنی واشینگتن» با خواسته مسکو مبنی بر واگذاری بخشهایی از سرزمینهای شرق اوکراین به روسیه بوده باشد.
مارکو روبیو یادآوری کرد که «همیشه آخرین مسائل باقیمانده، سختترینها هستند».
در ارتباط با آینده غزه نیز وزیر خارجه ایالات متحده ابراز اطمینان کرد که کشورهای زیادی برای اعزام نیرو جهت ایجاد یک «نیروی بینالمللی ثبات» آمادگی دارند.
او در این زمینه گفت: «کاملاً اطمینان دارم که چندین کشور مختلف که از دید همه طرفها قابل قبول هستند، آمادهاند قدم پیش گذاشته و بخشی از این نیروی ثبات باشند».
وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که «تا وقتی که حماس خلع سلاح نشود و دیگر تهدیدی برای اسرائیل به شمار نیاید، نمیتوان منتظر برقراری صلح در غزه بود».
مارکو روبیو همچنین ابراز امیدواری کرد که گفتوگوها بین مقامات لبنان و اسرائیل، به تقویت دولت لبنان و خلع سلاح حزبالله منجر شود.