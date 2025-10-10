کاخ سفید روز جمعه ۱۸ مهر از تصمیم کمیتهٔ نوبل برای اعطای جایزهٔ صلح به یک رهبر اپوزیسیون ونزوئلا به جای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، انتقاد کرد.
استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، در پستی در شبکهٔ ایکس نوشت: «رئیسجمهور ترامپ به انجام توافقات صلح، پایان دادن به جنگها و نجات جان انسانها ادامه خواهد داد. او فردی بشردوست است و هرگز کسی مانند او نخواهد بود که بتواند کوهها را با نیروی ارادهاش جابجا کند».
به گفته او، «کمیتهٔ نوبل ثابت کرد که سیاست را بر صلح ترجیح میدهد».
ترامپ در هفتههای اخیر بارها با اشاره به تلاشهایش برای پایان دادن به «هشت جنگ» در جهان، اصرار داشت که شایسته دریافت جایزهٔ صلح نوبل است.
او هنوز در مورد تصمیم نوبل اظهار نظر نکرده است، اما صبح جمعه سه ویدئو در حساب کاربریاش در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشیال، منتشر کرد که در آن هوادارانش از توافق غزه تجلیل میکنند.
رئیسجمهور آمریکا ماه گذشته در جمع فرماندهان بلندپایهٔ نظامی ایالات متحده گفت: «آیا جایزهٔ نوبل را دریافت خواهد کرد؟ قطعاً نه. آن را به کسی میدهند که هیچ کاری نکرده است».
آقای ترامپ روز ۱۷ مهر هم در پاسخ به پرسش خبرنگاران دربارۀ شانس خود برای بردن این جایزه گفته بود: «نمیدانم قرار است چه کنند، اما این را میدانم که هیچکس در تاریخ، هشت جنگ را در مدت ۹ ماه حل نکرده است. من هشت جنگ را متوقف کردهام. چنین چیزی هرگز پیش نیامده بود». او افزود غزه «بزرگترینِ آنها» بوده است.
کمیتۀ نروژی نوبل روز جمعه ماریا کورینا ماچادو، فعال مخالف حکومت ونزوئلا را که از چهرههای سرشناس جنبش دموکراسیخواهی در این کشور و از منتقدان سرسخت نیکلاس مادورو است، بهعنوان برندۀ جایزۀ صلح نوبل سال ۲۰۲۵ معرفی کرد.
ماریا کورینا ماچادو زاده هفتم اکتبر ۱۹۶۷ در کاراکاس است. او سیاستمدار، مهندس صنایع و از برجستهترین چهرههای اپوزیسیون ونزوئلا است که دولت او را ممنوعالخروج کرده است.
نام هر نامزدی که پس از ۳۱ ژانویه ارسال شود، معمولاً برای دورهٔ بعدی (یعنی جایزۀ سال آینده) در نظر گرفته میشود.
۳۳۸ فرد و سازمان برای برای جایزۀ صلح نوبل ۲۰۲۵ نامزد شده بودند. فهرست نامزدها تا ۵۰ سال محرمانه میماند.
جایزهٔ صلح نوبل شامل یک دیپلم، یک مدال طلا و چکی به مبلغ ۱.۲ میلیون دلار است.