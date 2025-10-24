دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، اعلام کرد دولت او قصد دارد دربارۀ عملیات علیه کارتلهای مواد مخدر به کنگرۀ آمریکا گزارش دهد و افزود با اینکه نیازی به اعلام جنگ ندارد، مرحلۀ بعدی عملیات، مقابلۀ زمینی با این کارتلها خواهد بود.
همزمان روز پنجشنبه یکم آبان نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، خواستار جلوگیری از وقوع هرگونه جنگ میان دو کشور شد.
این در حالی است که ارتش آمریکا حضور خود را در منطقۀ کارائیب افزایش داده و ناوشکنهای مجهز به موشک هدایتشونده، جنگندههای اف۳۵، یک زیردریایی هستهای و هزاران سرباز را به آن منطقه اعزام کرده است.
ترامپ روز پنجشنبه با دفاع از حملات مکرر ارتش آمریکا به قایقهای ونزوئلایی مظنون به قاچاق مواد مخدر که در دریای کارائیب و اقیانوس آرام تردد میکنند، نیاز به کسب مجوز از کنگره برای این اقدامات را رد کرد.
او گفت: «فکر نمیکنم لزوماً نیاز به درخواست اعلان جنگ داشته باشیم. فکر میکنم فقط افرادی را که مواد مخدر به کشور ما وارد میکنند، میکشیم. ما آنها را میکشیم.»
ترامپ پیش از این گفته بود که دولت ممکن است برای مجوز حمله به اعضای مظنون کارتلهای قاچاق مواد مخدر در خشکی به کنگره مراجعه کند. بر اساس ماده ۱ بخش ۸ قانون اساسی آمریکا، کنگره تنها نهادی است که قدرت اعلان جنگ را دارد.
ایالات متحده از اوایل سپتامبر چندین حمله علیه شناورهای مشکوک به قاچاق مواد مخدر در کارائیب و اقیانوس آرام انجام داده که در آن حدود ۴۰ نفر کشته شدهاند. پنتاگون اطلاعات محدودی منتشر کرده اما گفته برخی از این حملات علیه کشتیهایی در نزدیکی سواحل ونزوئلا بوده است.
ترامپ روز پنجشنبه بار دیگر تکرار کرد که «حالا (مواد مخدر) از راه خشکی میآیند. میدانید، مرحلۀ بعدی زمین خواهد بود».
در همین حال، نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، روز پنجشنبه به زبان انگلیسی خواستار توقف بروز هرگونه «جنگ دیوانهوار» میان دو کشور شد.
اظهارات مادورو پس از آن بیان شد که رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد عملیات مخفی علیه این کشور آمریکای جنوبی را مجاز کرده است.
مادورو در دیدار با اتحادیههای کارگری همسو با این رهبر چپگرا گفت: «بله صلح، بله صلح برای همیشه، صلح برای همیشه. نه به جنگ دیوانهوار، لطفاً!»
این در حالی است که دونالد ترامپ هفتۀ گذشته تأیید کرد که به سیآیای اجازۀ انجام عملیات در ونزوئلا را داده و دولت او حضور نظامی آمریکا در منطقه را تقویت کرده است.
ناظران این اقدامات را بخشی از کارزار فشار علیه نیکلاس مادورو، رهبر اقتدارگرای ونزوئلا، ارزیابی میکنند.
مادورو روز پنجشنبه در یک برنامۀ زنده در کاراکاس با اشاره به همین موضوع گفت اگر آمریکا روزی در کشورش مداخله کند، «طبقه کارگر قیام کرده و اعتصاب عمومی انقلابی در خیابانها اعلام خواهد شد تا قدرت بازپس گرفته شود».
ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا، هم گفت: «ما میدانیم که سیآیای در ونزوئلا حضور دارد.»
افزایش حملات آمریکا به قایقهای ونزوئلا باعث تشدید تنشهای منطقهای شده و مادورو واشینگتن را به تلاش برای تغییر رژیم متهم کرده است.
ترامپ هم مادورو را به رهبری یک کارتل مواد مخدر متهم کرده است؛ اتهامی که رهبر ونزوئلا آن را رد میکند.
خبرگزاری رویترز میگوید دولت آمریکا هنوز مدرکی برای ادعاهای خود مبنی بر قاچاق مواد مخدر توسط قایقهای ونزوئلایی ارائه نکرده است.