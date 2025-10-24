آمریکا برای مقابله با قاچاق مواد مخدر از آمریکای لاتین ناو هواپیمابر اعزام کرد

پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، روز جمعه دوم آبان دستور داد ناو هواپیمابر جرالد فورد به سمت آب‌های آمریکای لاتین حرکت کند، در حالی‌که واشینگتن سیاست سخت‌گیرانه‌تری علیه قاچاقچیان مواد مخدر در پیش گرفته است.

این اقدام بخشی از افزایش استقرار نیروهای نظامی آمریکا در کارائیب است که شامل هشت ناو جنگی دیگر، یک زیردریایی هسته‌ای و جنگنده‌های اف۳۵ می‌شود و همزمان با افزایش تنش‌ها با ونزوئلا انجام می‌شود.

واشینگتن مدت‌هاست دولت ونزوئلا را به پناه دادن به قاچاقچیان مواد مخدر و تضعیف نهادهای دموکراتیک متهم می‌کند.

شان پارنل، سخنگوی پنتاگون، در پیامی در شبکه ایکس گفت که افزایش حضور نظامی ایالات متحده در منطقه مسئولیت «فرماندهی جنوبی» ارتش آمریکا «توانایی ما را برای شناسایی، پایش و مختل کردن فعالیت‌های غیرقانونی که امنیت و رفاه سرزمین ایالات متحده و منطقه نیم‌کره غربی را به خطر می‌اندازد، تقویت می‌کند.»

او زمان دقیق ورود ناو هواپیمابر به منطقه را اعلام نکرد اما گفت که این ناو چند روز پیش در تنگه جبل‌الطارق بوده و در حال عبور از اروپا است.

جرالد فورد که در سال ۲۰۱۷ وارد خدمت شد، جدیدترین و بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر جهان است و بیش از پنج هزار ملوان در آن خدمت می‌کنند.

از اوایل سپتامبر، ارتش آمریکا دست‌کم ۱۰ حمله علیه شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر، عمدتاً در دریای کارائیب، انجام داده است که منجر به مرگ حدود ۴۰ نفر شده است. پنتاگون اطلاعات کمی دربارهٔ این حملات منتشر کرده، اما گفته برخی از قربانیان شهروندان ونزوئلا بوده‌اند.

وزیر دفاع آمریکا ساعاتی پیش‌تر در روز جمعه اعلام کرد که در حملهٔ شبانه نیروهای آمریکایی به یک قایق که گفته می‌شود متعلق به یک باند قاچاق مواد مخدر ونزوئلایی بوده، شش نفر در دریای کارائیب کشته شدند.

سال گذشته، ناو یواس‌اس جورج واشینگتن به آمریکای جنوبی اعزام شد، اما آن مأموریت از پیش برنامه‌ریزی شده و بخشی از یک رزمایش بود.

ناو جرالد فورد که دارای راکتور هسته‌ای است، می‌تواند بیش از ۷۵ هواگرد نظامی را در خود جای دهد، از جمله جنگنده‌های اف۱۸ «سوپرهورنت» و هواپیماهای ای۲ «هاوک‌آی» که برای آگاهی زودهنگام و کنترل هوایی به کار می‌روند.

این ناو همچنین مجهز به موشک‌های سطح‌به‌هوای «اسپارو» برای مقابله با پهپادها و هواگردهای متخاصم و رادارهای پیشرفته برای کنترل ترافیک هوایی و ناوبری است.

نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، بارها ایالات متحده را به تلاش برای سرنگونی دولتش متهم کرده است. او روز پنج‌شنبه خواستار توقف بروز هرگونه «جنگ دیوانه‌وار» میان دو کشور شد.

این در حالی است که رئیس‌جمهور آمریکا هفتۀ گذشته تأیید کرد که به سی‌آی‌ای اجازۀ انجام عملیات در ونزوئلا را داده و دولت او حضور نظامی ایالات متحده در منطقه را تقویت کرده است.

آقای ترامپ روز پنجشنبه نیز اعلام کرد دولت او قصد دارد دربارۀ عملیات علیه کارتل‌های مواد مخدر به کنگرۀ آمریکا گزارش دهد و افزود با این‌که نیازی به اعلام جنگ ندارد، مرحلۀ بعدی عملیات، مقابلۀ زمینی با این کارتل‌ها خواهد بود.