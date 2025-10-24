حملۀ آمریکا به یک قایق مظنون به حمل مواد مخدر در کارائیب شش کشته بر جا گذاشت

وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که در حملهٔ شبانه نیروهای آمریکایی به یک قایق که گفته میشود متعلق به یک باند قاچاق مواد مخدر ونزوئلایی بوده، شش نفر در دریای کارائیب کشته شدند.
پیت هگست روز جمعه دوم آبان در پستی در شبکهٔ اجتماعی ایکس با انتشار ویدئویی از انفجار یک قایق ثابت نوشت که شش قاچاقچی مواد مخدر هنگام حمله در این قایق بودند و «این عملیات در آبهای بینالمللی انجام شد و نخستین حملهٔ شبانه ما بود».
او افزود: «هر شش تروریست کشته شدند».
وزیر دفاع ایالات متحده هشدار داد: «اگر در نیمکره ما قاچاقچی مواد مخدر یا تروریست مواد مخدر باشید، با شما همانطور برخورد خواهیم کرد که با القاعده کردیم. چه روز باشد، چه شب. شبکههای شما را شناسایی میکنیم، افرادتان را رهگیری میکنیم، دنبالتان میگردیم و شما را از بین میبریم».
ایالات متحده از اوایل سپتامبر کارزار نظامی خود را علیه قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر آغاز کرده و در این راستا جنگندههای رادارگریز و ناوهای نیروی دریایی را به منطقه اعزام کرده است، اما تاکنون هیچ مدرکی منتشر نکرده که نشان دهد اهداف مورد حمله واقعاً در حال قاچاق مواد مخدر بودهاند.
این دهمین حملهٔ آمریکا به قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و اقیانوس آرام به شمار میرود. بر اثر این حملات تا به حال نزدیک به ۴۰ نفر کشته شدهاند.
اگرچه پنتاگون اطلاعات محدودی دربارهٔ این حملات منتشر کرده است، اما تأیید کرده که برخی از این عملیاتها علیه قایقهایی در نزدیکی سواحل ونزوئلا انجام شدهاند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این حملات موجب نگرانی در میان برخی کارشناسان حقوقی و قانونگذاران حزب دموکرات شده و آنها تردید دارند این عملیاتها با قوانین بینالمللی جنگ مطابقت داشته باشند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز جمعه خبر داد که دولت او قصد دارد دربارۀ عملیات علیه کارتلهای مواد مخدر به کنگرۀ آمریکا گزارش دهد و افزود با اینکه نیازی به اعلام جنگ ندارد، مرحلۀ بعدی عملیات، مقابلۀ زمینی با این کارتلها خواهد بود.
ترامپ پیش از این گفته بود که دولت ممکن است برای مجوز حمله به اعضای مظنون کارتلهای قاچاق مواد مخدر در خشکی به کنگره مراجعه کند. بر اساس مادهٔ یک بخش هشت قانون اساسی آمریکا، کنگره تنها نهادی است که قدرت اعلان جنگ را دارد.
در همین حال مارتا هورتادو گومز، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، دربارهٔ این حملات به خبرگزاری فرانسه گفت: «طبق قوانین بینالمللی حقوق بشر، استفادهٔ عمدی از نیروی مرگبار فقط بهعنوان آخرین راه چاره در برابر فردی مجاز است که تهدید فوری برای جان دیگران محسوب میشود».
او افزود: «در غیر این صورت، چنین اقدامی نقض حق حیات است. بهطور کلی، هیچکس نباید به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر کشته شود».
در پی این کارزار، تنشهای منطقهای افزایش یافته است. دولت ونزوئلا آمریکا را به تلاش برای سرنگونی نیکلاس مادورو، رئیسجمهور این کشور، متهم کرده است.
مادورو اوایل هفته گفت که کشورش برای مقابله با نیروهای آمریکایی پنج هزار موشک دوشپرتاب ضدهوایی ساخت روسیه در اختیار دارد.
بر اساس دادههای ردیابی پروازها، روز پنجشنبه دستکم یک بمبافکن بی۱-بی آمریکا بر فراز دریای کارائیب در نزدیکی سواحل ونزوئلا پرواز کرده است. این اقدام پس از نمایش قدرت هفتهٔ گذشته آمریکا انجام شد که طی آن چندین بمبافکن بی-۵۲ در نزدیکی سواحل ونزوئلا به پرواز درآمدند.