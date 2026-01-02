رئیس‌جمهوری ایالات متحده با حمایت از معترضان در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی را تهدید کرد که اگر به معترضان مسالمت‌جو شلیک کنند، آمریکا به کمک آن‌ها خواهد آمد.

دونالد ترامپ بامداد جمعه ۱۲ دی‌ در پستی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشیال، نوشت: «اگر ایران به معترضان مسالمت‌جو شلیک کند و آن‌ها را به‌شکل خشونت‌آمیز بکشد، که عادت‌شان است، ایالات متحدهٔ آمریکا به کمک‌شان خواهد آمد».

او تأکید کرد که «ما مسلح و آمادهٔ اقدام هستیم. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم».

تهدید رئیس‌جمهوری آمریکا در ششمین روز از اعتراضات اقتصادی و سیاسی ایران صورت می‌گیرد که در شهرهای مختلف کشور جریان دارد.

پیشتر روزنامهٔ وال استریت جورنال از دولت ترامپ خواسته بود که حمایت معناداری از معترضان در ایران انجام دهد.

این روزنامه با اشاره به سکوت دولت آمریکا در سال ۲۰۰۹ در قبال سرکوب معترضان ایرانی، به امید دستیابی به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ را از تکرار «اشتباه باراک اوباما» برحذر داشت.

در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد تعداد کشته‌های احتمالی اعتراضات اخیر سکوت کرده‌اند، اما رسانه‌های وابسته به حکومت بویژه نزدیک به سپاه پاسداران، تا کنون از کشته شدن دست‌کم پنج نفر خبر داده‌اند. بسیاری از این افراد در تیراندازی نیروهای امنیتی و پلیس ضدشورش کشته شده‌اند.

ایران معمولاً دربارهٔ آمار کشته‌شدگان در اعتراضات سکوت می‌کند یا برخلاف گزارش‌ سازمان‌های حقوق بشری تعداد آن‌ها را بسیار کم می‌داند.

وزارت خارجه آمریکا: خشم مردم ایران قابل درک است

در همین حال، وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ اختصاصی به رادیوفردا، در واکنش به دور تازه اعتراضات در ایران تأکید کرد که حکومت جمهوری اسلامی ثروت ایران را پای تروریسم هدر می‌دهد و از همین رو خشم مردم ایران قابل درک است.

همزمان رسانه‌های حکومتی در ایران در غیاب آمار رسمی و معتبر از مرگ دست‌کم پنج نفر در جریان اعتراضات روزهای اخیر خبر داده‌اند.

در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که روز پنج‌شنبه، ۱۱ دی‌ماه، به دست رادیوفردا رسید تأکید شده است که اعتراضات جدید بیانگر «خشم قابل درک» مردم در داخل کشور از «ناکامی‌ها و بهانه‌های» حکومت است.

در این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی دهه‌هاست که چشم خود را بر نیازهای اقتصادی و کشاورزی و آب و برق بسته تا میلیاردها دلار را «صرف نیروهای نیابتی تروریست خود و فعالیت هسته‌ای» کند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پایان تأکید کرده است که دولت دونالد ترامپ به «فشار حداکثری» خود بر حکومت ایران ادامه خواهد داد.

اعتراض‌های چند روز گذشته به‌‌دنبال افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در ایران رخ داده که روز یک‌شنبه هفته جاری از مراکز خرید عمده در مرکز شهر تهران آغاز شد.

اعتراضات وقتی آغاز شد که قیمت دلار آمریکا در روز یک‌شنبه از ۱۴۴ هزار تومان هم فراتر رفت.

بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که چالش‌های اقتصادی در ایران حل نخواهد شد مگر آن که جمهوری اسلامی به تغییر اساسی در خط‌مشی سیاسی خود دست بزند.

فارس: سه کشته در ازنا، دو کشته در لردگان

همزمان در حالی که منابع رسمی از اعلام آمار کشته‌شدگان در برخورد حکومت با دور تازه اعتراضات سر باز زده‌اند و رسانه‌های مستقل نیز اجازه فعالیت آزاد در ایران را ندارند، رسانه‌های حکومتی در ایران از روز پنج‌شنبه آماری از این افراد داده‌اند.

بعدازظهر پنج‌شنبه، خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، در گزارشی از اعتراضات مردم لردگان در چهارمحال و بختیاری به عنوان «اغتشاشات» یاد کرد و با اشاره به وقوع درگیری، به نقل از «یک منبع آگاه» از «جان باختن دو نفر» خبر داد.

همین خبرگزاری ساعتی بعد در گزارشی مدعی شد که حوالی ساعت شش بعدازظهر پنج‌شنبه گروهی که از آن‌ها به عنوان «اغتشاشگر» نام برده، «با سوء‌استفاده از تجمع اعتراضی مردم در ازنا به مقر پلیس حمله‌ور شدند که در جریان این درگیری سه تن کشته و ۱۷ نفر زخمی شدند».

با این حال از این آمار که در خبرگزاری مهر هم تکرار شده مشخص نیست که این افراد چه کسانی بودند و در چه شرایطی و به دست چه کسی جان باخته‌اند.

رادیوفردا هنوز نتوانسته است آمار این رسانه‌های امنیتی را راستی‌آزمایی کند.

روز پنج‌شنبه، ۱۱ دی‌ماه، پس از آن که دور تازه اعتراضات وارد پنجمین روز خود شد و به شهرهای بیشتر تسری یافت، ادبیات رسانه‌های حکومتی داخل کشور نیز بار دیگر خودنمایی خود را آغاز کرد: در این روز بارها از واژه‌های اغتشاش و اغتشاشگر به جای اعتراض و معترض استفاده شد، اشاره‌ای که شاید نشانه‌ای باشد از تغییر رویکرد نیروهای امنیتی در روزهای آینده به سوی سرکوب.