وزیر امنیت داخلی ایالات متحده روز دوشنبه هشتم تیرماه، با استقبال از حذف تیم ملی فوتبال ایران از مسابقات جام جهانی، گفت که برای این اتفاق «رقص شادی» کرده است.

خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه به‌نقل از گزارش مجلهٔ اسپورتس بیزینس خبر دادند که مارک‌وین مولین در یک نشست خبری پیرامون شرایط امنیتی مسابقات جام جهانی در واشینگتن، با ابراز خرسندی زیاد از حذف تیم ایران گفته است: «خیلی خوشحالم که برمی‌گردند. هیچ تیمی بیشتر از آن‌ها ما را اذیت نکرد.»

او گفت: «فقط خوشحالم که کارشان تمام شده و دیگر به آمریکا برنمی‌گردند. وقتی توانستیم روادید آن‌ها را پس بگیریم، خیلی خوشحال شدم. شاید یک یا دو آهنگ هم خوانده باشم و حتی یک رقص شاد هم کرده باشم.»

به‌گفتۀ وزیر امنیت داخلی آمریکا، تقریباً نیمی از افرادی که ایران می‌خواست برای جام جهانی به ایالات متحده بیاورد، مستقیماً با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط بودند.

ساعاتی پس از انتشار این خبر، بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران در بیانیه‌ای به‌تندی به این اظهارات واکنش نشان داد و نوشت: «مقام‌های ایالات متحده هیچ پایبندی‌ به حقوق بین‌الملل یا اصولی که از یک کشور میزبانِ شایسته برگزاری یک رویداد بزرگ جهانی انتظار می‌رود، ندارند».

در این بیانیه، همچنین آمده است ابراز خوشحالی وزیر امنیت داخلی آمریکا «نشان‌دهندهٔ سطحی از حقارت و تنگ‌نظری است که حتی حضور یک تیم فوتبال در بزرگ‌ترین صحنه ورزشی جهان را نیز برنمی‌تابد».

فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، هنوز به این اظهارنظر واکنش نشان نداده است.

فیفا پیشتر به‌دلیل ممانعت از ورود یک داور سومالیایی به خاک آمریکا و برخی اعضای تیم‌ها و تماشاگران به خاک این کشور و نیز قیمت بسیار بالای بلیت مسابقات با انتقادات زیادی روبه‌رو شده بود.

جانی اینفانتینو، رئیس این فدراسیون، در واکنش به اعتراض‌ها گفته بود که این نهاد «توان کنترل همه‌چیز را ندارد».

مقام‌های آمریکا پیش از آغاز مسابقات برای تعدادی از همراهان تیم ملی فوتبال ایران، از جمله محمدمهدی نبی، سرپرست تیم، و مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، روادید صادر نکردند و محدودیت‌هایی هم در مدت‌زمان حضور تیم ایران در خاک آمریکا اعمال کردند.

مهدی تاج سابقه فرماندهی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دارد که آمریکا و کانادا آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند.

این اتفاقات باعث شد تا تیم ایران محل اردوی خود را از ایالت آریزونا به شهر تیخوانا در مکزیک منتقل کند. بروز این محدودیت‌ها باعث بیان انتقادهای گسترده از سوی مقام‌های فدراسیون فوتبال، امیر قلعه‌نویی، مربی تیم ملی فوتبال، و برخی بازیکنان آن شد.

ایالات متحده روز ۱۵ خرداد پس از هفته‌ها ابهام و تنها ۱۰ روز پیش از نخستین بازی، برای همه بازیکنان روادید ورود به این کشور صادر کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ماه مارس گفته بود ایران برای حضور در جام جهانی «مورد استقبال» قرار می‌گیرد، اما معتقد نیست که ماندن تیم ایران در آمریکا «از نظر امنیت جانی خودشان» مناسب باشد.

ایران در میان چند کشوری است که از زمان آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، ورود شهروندان‌شان به آمریکا محدود شده است.