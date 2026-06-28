کلمبیا صدرنشین شد؛ تقابل پرتغال و کرواسی در مرحله حذفی

کلمبیا با تساوی بدون گل برابر پرتغال، به عنوان تیم صدرنشین گروه یازدهم جام جهانی به مرحله یک‌سی‌ودوم نهایی صعود کرد و پرتغال نیز با قرار گرفتن در جایگاه دوم این گروه راهی مرحله حذفی شد.

در دیدار شنبه شب در میامی، کلمبیا شروع بهتری داشت و دقایق ابتدایی را در اختیار گرفت، اما پرتغال پس از وقفه استراحت برای نوشیدن آب به بازی برگشت. برونو فرناندز بهترین فرصت پرتغال را داشت، اما ضربه او با واکنش سریع کامیلو وارگاس مهار شد.

نیمه دوم با وجود گرما و رطوبت بالا، پرتحرک دنبال شد و هر دو تیم فرصت‌هایی برای گلزنی داشتند. در دقایق پایانی، گل داوینسون سانچز برای کلمبیا به دلیل آفساید میلی‌متری مردود اعلام شد.

کلمبیا با هفت امتیاز صدرنشین گروه شد و در مرحله بعدی با غنا روبه‌رو می‌شود. پرتغال نیز با پنج امتیاز در رتبه دوم قرار گرفت و در مرحله یک‌سی‌ودوم نهایی باید با کرواسی بازی کند.

در دیگر دیدار مرتبط، کرواسی با گل دیرهنگام نیکولا ولاشیچ، غنا را ۲ بر ۱ شکست داد و با شش امتیاز به عنوان تیم دوم گروه دوازدهم صعود کرد. پتار سوچیچ در دقیقه ۳۱ کرواسی را پیش انداخت، اما دریک لاکاسن در دقیقه ۷۳ بازی را برای غنا به تساوی کشاند.

در حالی که غنا به دنبال حفظ نتیجه بود، لوکا مودریچ در دقیقه ۸۳ کرنری دقیق ارسال کرد و ولاشیچ با ضربه سر گل پیروزی کرواسی را به ثمر رساند. مودریچ که نخستین بازی کامل خود در این جام را انجام داد، با این پاس گل به مسن‌ترین بازیکن تاریخ جام جهانی تبدیل شد که پاس گل داده است.

غنا با چهار امتیاز در جایگاه سوم گروه قرار گرفت، اما پیش از این صعودش به مرحله حذفی قطعی شده بود و اکنون باید با کلمبیا، صدرنشین گروه یازدهم، دیدار کند.

در همین حال، تیم ملی ایران که جمعه شب با تساوی ۱-۱ برابر مصر از صعود مستقیم به مرحله حذفی بازماند، همچنان در انتظار مشخص شدن سرنوشت خود به عنوان یکی از تیم‌های سوم برتر است.

ایران در وقت‌های تلف‌شده گل پیروزی را به ثمر رساند، اما این گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد و شاگردان امیر قلعه‌نویی فرصت صعود قطعی را از دست دادند.

در مقابل، مصر با این تساوی حضور خود را در مرحله یک‌سی‌ودوم نهایی قطعی کرد. حسام حسن، سرمربی مصر، نیز نگرانی‌ها درباره مصدومیت محمد صلاح را کم‌اهمیت دانست. صلاح پس از دریافت ضربه‌ای در جریان بازی تعویض شده بود.