با پایان مسابقات مرحلۀ گروهی گروه‌های هفتم تا نهم، وضعیت بیش از نیمی از مسابقات اولین مرحلۀ دور حذفی جام جهانی روشن شد.

فوتبال‌دوستان ایرانی بامداد شنبه ششم تیرماه را با یک بازی داغ و هیجانی آغاز کردند

در شب پایانی گروه هفتم مسابقات، سیاتل میزبان رقابت تیم ملی ایران با مصر بود و در دیگر دیدار این گروه هم، بلژیک و نیوزیلند به مصاف هم رفتند.

در دقیقۀ پنج بازی ایران و مصر، بیرانوند که در دیدار قبل مقابل بلژیک ستارۀ بی‌چون و چرای میدان بود، پس از یک دفع ناقص، نتوانست توپ برگشتی را کنترل کند و ضربۀ محمود صابر با عبور از میان دستان و پاهای سنگربان شمارۀ‌ یک ایران، وارد دروازه شد.

چهار دقیقۀ بعد، خطای مدافع مصر روی مهدی طارمی منجر به یک ضربه پنالتی شد؛ فرصتی که کاپیتان پنالتی‌زنِ ایران در عین ناباوری از دست داد.

اما این پایان کار نبود.

در دقیقۀ چهارده دروازه‌بان مصر شوت محمدی را به شکلی ناقص دفع کرد و رامین رضاییان از زاویه‌ای بسیار بسته گل مساوی ایران را به ثمر رساند.

در ادامۀ نیمۀ اول، دو تیم بازی جان‌دار و نسبتاً پایاپایی را به نمایش گذاشتند، که با برتری جزئی ایران همراه بود. این نیمه در حالی با تساوی یک بر یک به پایان رسید که در بازی هم‌زمان، بلژیک به رغم برتری کامل و همه‌جانبه مقابل نیوزیلند، تنها یک‌بار در دقیقه ۲۸ و توسط «تروسار» به گل رسیده بود. اما همین یک گل کافی بود تا بلژیک را- تا پایان نیمۀ اول- پنج امتیازی کرده و پس از مصر در جایگاه دوم جدول قرار دهد.

با آغاز نیمۀ‌ دوم، حسام حسن سرمربی مصر، عمر مرموش و مروان عطیه،‌ دو بازیکن خطرناک تیمش را به بازی آورد. ایران هم صالح حردانی را جایگزین حسین کنعانی کرد.

در دقیقه ۵۷ محمد صلاح، فوق ستاره «فراعنه» هم از بازی خارج شد و جای خود را به «زیزو» داد.

در همین حال در بازی همزمان، تروسار گل دوم خود و تیمش را هم به ثمر رسانده بود و در دقیقۀ ۶۶ هم دبروینه با به ثمر رساندن گل سوم بلژیک،‌ تیمش را به صدر جدول فرستاد.





دقایقی بعد «جاست» مهاجم جوان نیوزیلند که هر دو گل تیمش مقابل ایران را به ثمر رسانده بود، دروازۀ بلژیک را هم باز کرد؛ گلی که البته با دو گل دیگر بلژیکی‌ها پاسخ گرفت تا شیاطین سرخ در نهایت با پیروزی پنج بر یک به عنوان تیم اول گروه ۷ صعود کنند.

بازی ایران و مصر اما لحظه به لحظه دراماتیک‌تر می‌شد: اوج داستان وقتی بود که شجاع خلیل‌زاده در دقیقۀ ۹۳ در یک رفت و برگشت، دروازۀ مصر را گشود. بازیکنان و طرفداران ایران در ورزشگاه از شادی بال درآورده بودند؛ اما کمک‌داور ویدیویی، این گل را آفساید و مردود اعلام کرد.

لحظاتی بعد ضربۀ سر سعید عزت‌اللهی با برخورد به تیر افقی دروازه به بیرون رفت و کمی بعد، شوت محکم رامین رضاییان، در آستانۀ ورود به دروازۀ‌ مصر، به کف پای مدافع برخورد کرد و به کرنر رفت.

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی فیفا، نزدیک به ۶۷ هزار تن بازی ایران و مصر را در ورزشگاه سیاتل از نزدیک تماشا کردند.

ایران در شبی که بسیار بیشتر از حریف سرشناس آفریقایی فرصت گل داشت، به یک مساوی دیگر بسنده کرد و با ۳ امتیاز و تفاضل گل صفر، حالا باید یک روز دیگر صبر کند تا تکلیف صعود یا حذفش روشن شود. این تیم فعلاً ششمین تیم برتر سوم گروه‌های ۱۲ گانه است و هنوز تا حدی به صعود امید دارد.

در پایان این بازی، رامین رضائیان همچون بازی مقابل نیوزیلند به‌عنوان بهترین بازیکن میدان معرفی شد. جالب آنکه در بازی بلژیک هم بیرانوند بهترین بازیکن زمین شده بود.

اگر اشتباه عجیب بیرانوند در آغاز بازی رخ نمی‌داد، اگر مهدی طارمی در زدن ضربۀ پنالتی دقت بیشتری می‌کرد، اگر شجاع خلیل‌زاده تنها چند سانتیمتر عقب‌تر بود یا ضربۀ سر سعید عزت‌اللهی چند سانتیمتر پایینتر، و از همه مهمتر، اگر مسئولان فدراسیون جمهوری اسلامی، سردار آزمون مهاجم گلزن و زوج سالیان مهدی طارمی را به‌دلایل سیاسی کنار نگذاشته بودند، حالا این تیم شرایط مطمئن‌تری داشت. اما به قول امیر قلعه‌نویی سرمربی ایران، «فوتبال همین است دیگر!»

در گروه نهم، فرانسه و نروژ، دو تیم قدرتمند و شش امتیازی در دیداری که فرانسوی‌ها دیدیه‌ دشان، سرمربی نامدار خود را روی نیمکت نداشتند، به مصاف هم رفتند.

دیدیه دشان به‌دلیل درگذشت مادرش، اردوی تیم در آمریکا را ترک کرده و به فرانسه بازگشته است.

در مسابقه‌ای که صدرنشین گروه را مشخص می‌کرد، به نظر می‌رسید نروژی‌ها از قبل تصمیمشان را گرفته‌اند و ترجیح می‌دهند به عنوان تیم دوم گروه صعود کنند.

وایکینگ‌ها که بیشتر ستاره‌های خود از جمله ارلینگ هالند را روی نیمکت نشانده و عملا با تیم دوم خود وارد زمین شده‌ بودند، چیزی نمانده بود که در بیستمین ثانیۀ بازی دروازۀ خود را باز شده ببینند؛ اما ضربۀ زیبای کیلین امباپه به زیر تیر افقی دروازه خورد و به داخل زمین بازگشت.

انتظار خروس‌ها اما چندان طولی نکشید و عثمان دمبله در دقیقۀ شش دروازۀ نروژ را باز کرد؛ اتفاقی که در دقایق ۲۰ و ۳۲ هم تکرار شد تا دمبله در مسابقه‌ای مهم اما نه‌چندان پرفشار، هت تریک کند.

نروژی‌ها بلافاصله پس از گل دوم فرانسه، یک بار با ضربۀ آسگارد به گل رسیده بودند و اوایل نیمه دوم هم یک پنالتی را از دست دادند؛ اما خروس‌های سیری‌ناپذیر در ثانیه‌های پایانی مسابقه هم با شوت دزیره دوئِه یک گل دیگر زدند و بازی را ۴ بر یک به سود خود به پایان بردند.

با این نتیجه، نروژ در گروهش دوم شد و در مرحلۀ‌ حذفی مقابل ساحل عاج قرار خواهد گرفت. وایکینگ‌ها در صورت عبور از سد فیل‌ها، با برندۀ دیدار برزیل و ژاپن روبرو خواهند شد.

در دیگر دیدار این گروه هم که برای تیم‌های سوم گروه‌های مختلف اهمیت داشت، سنگال ۵ بر صفر عراق را در هم کوبید تا با ۳ امتیاز و تفاضل گل مثبت ۲ در جایگاه سوم قرار بگیرد. این تیم حالا شانس نسبتاً زیادی برای صعود دارد.

عراق که از چهارمین دقیقه دروازۀ خود را بازشده دیده بود و از دقیقه ۱۳ هم ۱۰ نفره بازی می‌کرد، با پذیرفتن این شکست سنگین، بدون امتیاز و با تفاضل منفی یازده با جام جهانی خداحافظی کرد.

در گروه هشتم، با اینکه هر چهار تیم روی کاغذ امکان صعود را داشتند، باز هم شاهد کم‌گل‌ترین دیدارها بودیم. در بازی حساس اروگوئه و اسپانیا، نمایندۀ آمریکای جنوبی می‌دانست که اگر به‌عنوان تیم دوم گروه صعود کند، در نخستین‌گام با لیونل مسی و یارانش روبه‌رو خواهد شد. به‌همین دلیل باید بازی را می‌برد و اول می‌شد.

با وجود این، اروگوئه‌ای‌ها نتوانستند در مقابل ماتادورها بازی قابل توجهی به نمایش بگذارند و در نهایت با گل دقیقۀ ۴۲ بائِنا، مغلوب و مبهوت شدند. اروگوئه که در آخرین‌ثانیه‌های بازی ۱۰ نفره هم شده بود، با این شکست، با تنها ۲ امتیاز به کار خود پایان داد و گرچه بالاتر از عربستان سعودی در پلۀ سوم ایستاد، اما هیچ شانسی برای رسیدن به مرحلۀ‌ حذفی ندارد.

از سوی دیگر، در دیدار کابو ورده و عربستان سعودی، توپی از خط دروازه‌ها نگذشت و کابو وردۀ تازه‌وارد، با ثبت سومین تساوی، تنها با ۳ امتیاز در گروهش دوم شد و تاریخ‌سازی کرد؛ هرچند که از حالا باید به فکر مهار لیونل مسی و یارانش باشد.

با احتساب نتایج بازی‌های دیشب،‌ ۹ بازی مرحلۀ حذفی قطعی شده‌اند: آلمان با پاراگوئه روبه‌رو خواهد شد و فرانسه در مقابل سوئد صف‌آرایی خواهد کرد.

آفریقای جنوبی کانادای میزبان را پیش رو خواهد داشت و لاله‌های نارنجی هلند، مراکش مدعی را.

آمریکا با بوسنی و هرزگوین بازی خواهد کرد، برزیل و ژاپن به مصاف هم خواهند رفت و فیل‌های ساحل عاج هم باید کشتی وایکینگ‌های نروژی را از کار بیاندازند.

کابو ورده باید برای مهار لیونل مسی و یارانش فکری بکند و فراعنه‌ای هم که از چنگ یوزهای پارسی جان سالم به‌در بردند، کانگروهای استرالیا را مقابل خود خواهند دید.

تیم ایران،‌ در صورت صعود با سوئیس روبه‌رو خواهد شد.