.
چگونه موافقان و مخالفان حکومت، فوتبال ایران را به حاشیه بردهاند؟
اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب بازیهای جام جهانی با حاشیههای سیاسی حضور گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به حضور این تیم، نمایش پرچمهای شیر و خورشید در استادیوم به رغم ممنوعیت اعلامشده از سوی فیفا و در نهایت تشویق تیم ایران از سوی بسیاری از آنها که به استادیوم آمده بودند تا اعتراض کنند همراه بود. نوعی تضاد و شکاف در جامعه که پس از خشونتهای مرگبار سیاسی دیماه ۱۴۰۴ حالا خود را در قالبی دیگر در زمین ورزش نشان میدهد و در جایی که نام ایران میآید این شکاف با ایجاد احساسی متضاد به هم میآید و یک صدا «ایران» میشود. محمد حیرانی روزنامهنگار ورزشی و مدیر پیشین روابط عمومی باشگاه استقلال تهران در برنامه خبری تحلیلی ساعت ۱۴ رادیو فردا در این باره گفته است.
از همین مجموعه
-
-
-
خرداد ۲۷, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
خرداد ۲۷, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۱:۰۰
-
خرداد ۲۶, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
-
خرداد ۲۶, ۱۴۰۵
تساوی ایران و نیوزیلند؛ «خواستن همیشه توانستن نیست»