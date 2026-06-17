اولین بازی تیم‌ ملی فوتبال ایران در چارچوب بازی‌های جام جهانی با حاشیه‌های سیاسی حضور گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به حضور این تیم، نمایش پرچم‌های شیر و خورشید در استادیوم به رغم ممنوعیت اعلام‌شده از سوی فیفا و در نهایت تشویق تیم ایران از سوی بسیاری از آن‌ها که به استادیوم آمده بودند تا اعتراض کنند همراه بود. نوعی تضاد و شکاف در جامعه که پس از خشونت‌های مرگبار سیاسی دی‌ماه ۱۴۰۴ حالا خود را در قالبی دیگر در زمین ورزش نشان می‌دهد و در جایی که نام ایران می‌آید این شکاف با ایجاد احساسی متضاد به هم می‌آید و یک صدا «ایران» می‌شود. محمد حیرانی روزنامه‌نگار ورزشی و مدیر پیشین روابط عمومی باشگاه استقلال تهران در برنامه خبری تحلیلی ساعت ۱۴ رادیو فردا در این باره گفته است.