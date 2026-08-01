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رضا علیجانی: قالیباف به زبان بی‌زبانی می گوید باید برویم و مذاکره کنیم

رضا علیجانی: قالیباف به زبان بی‌زبانی می گوید باید برویم و مذاکره کنیم
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رضا علیجانی: قالیباف به زبان بی‌زبانی می گوید باید برویم و مذاکره کنیم

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محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره‌کننده ارشد ایران، در جلسه شورای هماهنگی مجلس گفت که سران قوا یک ساعت پس از بمباران دفتر علی خامنه ای، از مرگ او مطلع شدند. او افزوده که تا سران قوا را جمع کنیم و لاریجانی هم بیاید، ساعت هشت شب شد، و تصمیم گرفتیم صبح روز بعد خبر مرگ رهبری را اعلام کنیم و بعد از این جلسه هم به سرعت پراکنده شدیم. اما «بعدتر تصمیم گرفتیم همان سحرگاه خبر مرگ رهبری را اعلام کنیم و به مردم بگوییم به خیابان بیایند». این گفته‌ها درحالی‌ست که مقامات تا بامداد روز بعد خبر مرگ علی خامنه‌ای را تکذیب کرده و اعلام می‌کردند او رهبری جنگ را برعهده دارد. قالییاف همزمان خواستار همبستگی آنچه که چهار جبهه جنگ، دیپلماسی ، خدمت و خیابان خواند، شد و تاکید کرد که در جنگ پیروز شده‌ایم و حالا باید این پیروزی را تثبیت و ثبت کنیم. مخاطبان این سخنان قالیباف چه کسانی هستند؟ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، به این پرسش رادیو فردا پاسخ می دهد.

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