سعید راستی، رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات فراجا،‌ روز پنج‌شنبه از دستگیری مردی خبر داد که در یک لایو اینستاگرامی به ضرب و شتم زنی جوان پرداخته بود. رفتار مرد جوان با این زن آن اندازه خشن بود که تقریباً تمام مخاطبان ضمن ابراز انزجار خواستار بازداشت او شده بودند. آن‌طور که به نظر می‌رسد، پلیس در پاسخ به همین واکنش مردمی در صدد بازداشت این فرد برآمده است. به گفته سعید راستی، متهم در تهران شناسایی شد و به‌دلیل مقاومتش هنگام دستگیری، هر دو پا و یک دستش مورد اصابت گلوله قرار گرفت. با این همه، این مقام پلیس در ادامه در اتاق بیمارستان مرد را در برابر دوربین خبرنگاران وادار به معرفی خود و اقرار به جرم می‌کند. مهرداد درویش پور جامعه شناس در سوئد در گفت‌وگو با رادیو فردا نخست از خشونت علیه زنان می‌گوید.